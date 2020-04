La presión asistencial se está estabilizando y eso no es bueno. Tendría que seguir bajando el número de pacientes ingresados por día. Vamos a ver.

Las UCIs siguen al límite y empezamos a tener muchos pacientes con traqueostomías que se cronificarán durante muchas semanas. La lucha es durísima por cada paciente. No podemos bajar la guardia. Centrémonos en lo importante. Salvar a los máximos y que no tengamos picos para no colapsar los recursos sanitarios en el futuro.

Ayer hablé con unas enfermeras que han venido a reforzar desde Vigo, Graciela y Nerea. Están agotadas pero sienten que están donde tienen que estar. Vocación en estado puro. Hablé tambien con Roberto, un policía que salió de la UCI con su traqueostomía, que pedía disculpas porque en un momento de desorientación había increpado al equipo médico que le atendía. Todo humanidad. Buena gente.

En HM seguimos con casi 650 pacientes ingresados, 93 en las UCIs, 25 con traqueostomía. Ayer, 70 altas y 10 bajas. El personal está agotado de doblar. Solo los tenemos a ellos.

Hay que seguir aunque la luz a veces se escapa de las manos.

Y si te encuentras, mal ve al médico por favor. Hay muchos pacientes malitos en casa de otras patologías.

Un día menos. ¡Mucho ánimo!

***Juan Abarca, presidente de HM Hospitales