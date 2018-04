"Hay represión, hay persecución, hay cárcel, no nos fusilan. Probablemente la gran diferencia es que estamos en un espacio de libertad que es la UE y no se atreven a fusilar". El portavoz de Demòcrates y diputado de ERC en el Parlament, Antoni Castellà, ha afirmado este lunes que el Estado no se atreve a fusilar a independentistas porque existe la Unión Europea, pero ha añadido que a "alguien se le ha pasado por la cabeza en el algún momento".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras participar en el Cementerio de Montjuïc (Barcelona) en un acto en memoria de Manuel Carrasco i Formiguera, histórico dirigente de Unió Democràtica de Catalunya que murió fusilado por tropas franquistas por ser "leal" a la República, ha recordado.Ha recordado que, precisamente Carrasco i Formiguera fue acusado de rebelión en un juicio sumarísimo, ha lamentado que no se haya anulado aquel proceso judicial, y lo ha atribuido a que el Estado actual está liderado por "los herederos de aquel franquismo que no quieren negar que aquello fue un asesinato injusto".