"No han gobernado jamás", "no tienen ni idea de qué es España", "el alcalde del pueblo más humilde de la sierra de Grazalema tiene más experiencia de gobierno que esos inexpertos lenguaraces que tantos consejos regalan", "no atienden a los españoles, sino lo que conviene a su partido"... Y podríamos seguir. Ni los partidos de izquierda ni los nacionalistas merecieron este domingo tantas críticas por parte de Mariano Rajoy como Ciudadanos.

La cantidad e intensidad de los ataques del líder del PP fueron de tal calibre que se diría que el partido de Albert Rivera es su principal enemigo, en lugar de ser la formación que da apoyo a su gobierno y el único que respalda a día de hoy su ley de Presupuestos Generales del Estado.

Convención convertida en funeral

La actitud de Rajoy revela su preocupación, incluso su nerviosismo, y demuestra que los discursos tranquilizadores que ha venido lanzando al partido, en el sentido de que las encuestas no reflejan la auténtica realidad y que ya fallaron otras veces, eran una cortina de humo para ganar tiempo a la espera de acontecimientos que pudieran dar un nuevo impulso al PP. Ya se sabe, "los tiempos" de Rajoy.

Sin embargo, cada semana que pasa se acumulan las malas noticias para los populares. La propia Convención de Sevilla, pensada para relanzar el partido, ha acabado convertida en el gran altavoz del caso Cifuentes y en un auténtico funeral. Precisamente para tratar de paliar ese ambiente de derrota, Rajoy intentó dar moral a los suyos en la despedida con las embestidas a Cs.

La brecha en las encuestas

Pero la deriva del PP no es una cuestión puntual ni de mala suerte. Es estructural. La reciente puesta en libertad de Puigdemont en Alemania, por ejemplo, es el epítome de la desastrosa gestión que el Gobierno ha realizado en Cataluña. Rajoy no va poder tapar un error de ese calibre con la gestión económica y recurriendo a datos de empleo, como trató de hacer este domingo.

De ahí que Ciudadanos no deje de crecer en las encuestas y que la brecha que abre con el PP sea cada vez más amplia. Hoy publicamos una encuesta que da a Begoña Villacís como ganadora en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. En lugar de arremeter contra Ciudadanos más le valdría a Rajoy ponerse las pilas de una vez, aunque puede que hasta fuera ya demasiado tarde.