La triple alianza contra Apple: Google, Samsung y Qualcomm preparan unas gafas de realidad mixta

Es sabido por todos que una de las tecnologías a explorar preferidas de las compañías es la realidad mixta. Las experiencias en realidad virtual y realidad aumentada han encandilado a compañías en España y en el resto del mundo, incluso provocando que firmas como Apple se interesen por ellas, al menos de forma aparente. Samsung, en su presentación de los Galaxy S23, ya aseguró que se inclinarían a este mercado de la mano de Google y Qualcomm.

La empresa coreana sorprendió en el evento 'Unpacked' explicando que trabajaría con ambas compañías para crear una nueva plataforma de realidad mixta. En dicho escenario, aparecieron tanto el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, como el vicepresidente sénior de Android de Google, Hiroshi Lockheimer, para firmar la colaboración con Samsung presencialmente.

Desgraciadamente, esto no fue mucho más allá. Samsung no mencionó ni si se estaban desarrollando productos, o en qué momento se lanzarían estos en caso de sí estar siendo desarrollados. Según TM Roh, presidente de la división móvil de Samsung en una entrevista a CNET, este fue "más un anuncio declarativo sobre cómo vamos a hacerlo bien al tratar de construir el ecosistema XR.".

Samsung, Google y Qualcomm

En declaraciones de Lockheimer en el escenario, aseguraron que Google ha estado invirtiendo en estas tecnologías y experiencias durante bastante tiempo. Explicó que ofrecer "esta próxima generación de experiencias requiere hardware y software avanzados y de vanguardia". Tomando esas palabras como literales, entonces es más que probable que el trío de compañías lance productos bajo esta plataforma.

Roh ya ha dejado claro que si esto ha ocurrido, es porque se ha producido una mayor demanda por parte de consumidores de realidad mixta, y que Samsung ya llevaba tiempo investigando este tipo de mercado durante un tiempo. Además, actualmente estas empresas ya trabajan juntos para dar vida a los Samsung Galaxy, ya que Google se encarga de Android y Qualcomm, de los procesadores.

Qualcomm Smart Viewer. Qualcomm Omicrono

La única respuesta dada por Qualcomm al respecto de esta asociación fue que las firmas tienen "planes significativos para impulsar colectivamente las experiencias XR", y que tendrían "la base para hacer realidad estas oportunidades e impulsar el futuro de la Internet espacial". Google por su parte, no dio más que una declaración sin más.

Esto es indicativo de que el proyecto parece estar en fases tempranas de desarrollo. No así la tecnología, ya que Qualcomm ha estado desarrollando los chips que multitud de dispositivos de realidad virtual, aumentada y mixta han estado usando. Samsung ya tuvo un acercamiento similar con su plataforma Gear VR, y Google se interesó por la realidad virtual hace unos años, especialmente en Android.

HTC Vive.

A todo esto se le suma la caterva de rumores referentes a unas supuestas gafas de realidad mixta que Apple estaría desarrollando actualmente, y que según estos no llegarían hasta al menos dentro de unos años. Estas no serían baratas, con estimaciones que rondan los 3.000 dólares de precio, según las habladurías. Por el momento, la plataforma prometida de Samsung, Google y Qualcomm no tiene nombre.

