Primer contacto con el Samsung Galaxy S23 Ultra: una bestia en rendimiento y fotografía

Samsung presenta su músculo para este 2023 semanas antes del comienzo del Mobile World Congress de Barcelona. La compañía coreana inaugura el mes de febrero con sus tres móviles más premium, siendo el Galaxy S23 Ultra el más potente de todos, una renovación de su flagship anual que reúne las bondades de la familia S y Note con contadas mejoras con respecto al año anterior.

Samsung repite de forma casi integra la fórmula del año pasado para presentar en el mes de febrero los nuevos Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra con SPen integrado. A este trío hay que sumarle otro dedicado a ordenadores portátiles, los Book 3 de 14 y 16 pulgadas, Book Pro 360 y Book Ultra.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido tener una primera toma de contacto con dos de los seis nuevos dispositivos de Samsung antes de su lanzamiento, para conocer de cerca los avance aplicados en esta nueva generación de teléfonos y portátiles premium. En este artículo abordamos el nuevo tope de gama de sus móviles, el Galaxy S23 Ultra, mientras que aquí hablamos del Book 3 Pro 360.

La pantalla del Samsung Galaxy S23 Ultra Marta Sanz Romero Omicrono

En cuanto a precios, a falta de la definitiva confirmación oficial que llegará cuando finalice el evento Unpacked, a partir del 17 de febrero estarán todos disponibles. El Samsung Galaxy S23 se podrá adquirir a partir de 959 euros, el S23 Plus parte de los 1.209 euros y el S23 Ultra llega por 1.409 euros en su versión más básica.

La diferencia de precios se percibe en sus características: los modelos S23 Plus y estándar pierden en tamaño de pantalla, batería y no lucen ni el SPen ni la cámara de 200 megapíxeles que sí integra el Ultra. No obstante, Samsung ha decidido unificar esta nueva familia con un diseño similar en el módulo de cámaras, aunque menos recto en las esquinas; los móviles más básicos copian el estilo del Ultra.

Diseño del S23 Ultra

Como ya ocurría en versiones anteriores, el S23 Ultra es un móvil de grandes dimensiones (78,1 x 163,4 x 8,9 mm y 234 gramos) con una pantalla de 6,8 pulgadas Dynamic AMOLED 2X y Vision Booster que capta todas las miradas. Estas dimensiones no han sido y siguen sin ser un problema para utilizarlo con comodidad y poder disfrutar de su inmensa pantalla.

Es difícil diferenciar este diseño con el de la generación S22 Ultra, salvo por variaciones imperceptibles. Los bordes curvos de la pantalla se han ampliado para agrandar la superficie plana del panel manteniendo una ligera curvatura en los dos extremos laterales. Samsung afirma que de esta forma el teléfono se sostiene con mayor comodidad.

Pantalla del Samsung Galaxy S23 Ultra Marta Sanz Romero Omicrono

Aunque su tamaño requiere cierta práctica para poder usarlo con una sola mano, la gran pantalla con 120 Hz (240 hz de respuesta táctil) y 1.750 nits de brillo, que se regulan teniendo en cuenta más detalles del entorno, es un potente ventanal donde jugar y escribir con el lápiz de Samsung que se esconde dentro del teléfono.

El SPen continúa oculto en el chasis al lado del puerto USB-C y la ranura para la tarjeta SIM. Este pequeño lapicero no presenta evolución física, pero sí más capacidades de uso. Ahora es compatible con todas las aplicaciones de Google como Gmail para redactar correos rápidamente con la estilográfica digital.

Rendimiento y batería

En su interior, el corazón de este S23 Ultra lo ocupa esta vez el Snapdragon 8 Gen2. La compañía coreana ha apostado este año por confiar en la bestia más potente de Qualcomm en vez de continuar con sus procesadores Exynos como hiciera en 2022.

A este chip le acompaña una memoria RAM en configuraciones de 8 o 12 GB y un almacenamiento de 256, 512 o hasta 1 TB. También está presente la conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC y UWB, así como los altavoces estéreos y una certificación IP68 contra agua y polvo.

El Samsung Galaxy S23 Ultra incluye SPen Marta Sanz Romero Omicrono

El chip no sólo es más potente, también es más eficiente, ayudado con una capacidad de refrigeración mayor. Esto influye en la autonomía, como asegura la compañía. El rendimiento se apoya de nuevo en una batería de 5.000 mAh.

El fabricante promete que aún haciendo un uso intensivo del mismo se acaba el día sin tener que recurrir al enchufe. El Ultra es compatible con carga rápida de 45 W a través de cable, carga inalámbrica y mantiene la tecnología PowerShare para cargar desde el Ultra otros dispositivos sin cables.

Cámaras, el seflie asciende

Hay que volver al exterior para concentrarse en uno de los aspectos que siempre causa expectación ante estos móviles, su capacidad fotográfica. Samsung refuerza tanto la delantera como la trasera de su S23 Ultra.

Lo que hace 12 meses fue una cámara principal de 108 megapíxeles se convierte en un ultra gran angular de 12 megapíxeles seguido de un gran angular de 200 megapíxeles (sensor el ISOCELL HP2) y doble teleobjetivo de 10 megapíxeles que combina un aumento óptico de 10x y 3x con la idea de seguir incorporando el llamativo zoom óptico de 100x que, gracias a la tecnología Space Zoom, permite obtener buenos resultados más allá del 10x.

La app para controlar las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra Marta Sanz Romero Omicrono

Entre las funciones que aporta esta combinación de cámaras está la multiexposición para superponer dos imágenes de forma artística. También ofrece fotografía astronómica para capturar las estrellas de noche con indicaciones de los astros haciendo uso de la ubicación y colocación del móvil.

Una de las mejoras es la estabilización que dobla la capacidad de oscilación tanto en foto como en vídeo, de forma digital y física. Los vídeos se graban en 8K y cuentan con más calidad de noche. Si se combinan con los Galaxy Buds 2 Pro la grabación del sonido es multidimensional.

El módulo de cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra Marta Sanz Romero Omicrono

Por delante, los selfies tampoco desmerecen, la cámara frontal de 12 megapíxeles con un ángulo de visión de 80 grados hereda buena parte de las características y herramientas premium de las traseras. Se puede controlar el resultado final de los disparos gracias al modo pro que pasa en la parte delantera. Además, se añaden controles de luz nocturna mayores y con IA se consigue texturas y colores más realistas.

Conclusiones

A falta de probar estas cualidades fotográficas y de rendimiento con más detalle, la evolución del Galaxy S23 Ultra propone un nuevo smartphone premium con el que consolidar la estrategia iniciada hace un par de años. La línea S y los Note se han fusionado definitivamente y su estilo ha llegado a los modelos más básicos.

El modelo más premium, como ya ocurría en otros años, es un móvil pensado para profesionales que quiera tomar notas o dibujar con el lápiz, así como hacer fotos de alta calidad, desafiando a Apple y su iPhone con esta combinación de cámaras. No es una evolución drástica, pero sí potente para seguir siendo uno de los reyes del mercado.

