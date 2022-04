Los drones caseros que usan Rusia y Ucrania a la desesperada: cualquier arma es útil en guerra

La guerra entre Rusia y Ucrania está dejando imágenes harto curiosas por Internet en España. Lejos del poder bélico de cada uno de los dos bandos, los rusos han demostrado ser muy imaginativos a la hora de adaptarse al campo de batalla, protegiendo vehículos equipados con 'blindajes' hechos de madera y chapas al más puro estilo Mad Max. Pero su estilo 'rústico' no acabaría aquí, ya que Ucrania ha mostrado el despiece de un dron ruso, mostrando que realmente no es lo que parece.

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha compartido un vídeo en redes sociales que muestra a un soldado ucraniano desmantelando un dron de vigilancia militar Olran-10, que supuestamente se estrelló en suelo ucraniano. Un dron que, según comentó un portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania en 2014, montaba una cámara de visión térmica, sensores de cámara, transmisor de radio y mucho más.

No obstante, el despiece que presenta Ucrania es mucho más extraño. Tanto que muestra a un dron muy rudimentario, que no solo no es ni mucho menos tan sofisticado, sino que parece prácticamente un proyecto de fin de año de un estudiante de ingeniería.

Un dron de broma

Por el momento, no se han podido verificar las imágenes que el Ministerio de Defensa ucraniano ha mostrado, ya que no se sabe cuándo o dónde se filmó el vídeo. Sea como fuere, lo que se muestra en él es impresionante. Y es que la supuesta cámara incorporada de este dron (tomando como veraz este metraje) no es más que una DSLR de Canon de gama baja.

Esta cámara tiene el dial de modos completamente pegado para que con el vuelo, este no se cambie para que no se pase a modo fotos. Además, la cámara ha sido asegurada en un armazón de aluminio con cinta adhesiva para que no se caiga. Pero por si fuera poco, el dron tiene mucho más que ofrecer.

Y es que la tapa del tanque de combustible parece hecha con la tapa de una botella de agua. El fuselaje y el chasis del dron, además, parecen 'parcheados' también con cinta adhesiva, no se sabe si para ocultar los daños del dron o si para ocultar su construcción. El soldado explica que esto, que parece una broma, no es en absoluto falso, llegando a bromear con que enviaría "esta tecnología cósmica a nuestros socios occidentales".

Captura de pantalla del vídeo en el que el soldado saca la cámara DSLR de Canon. ArmyInform Twitter

Lo más llamativo es que, según detallaron portavoces del ejército de Ucrania en el año 2017, cada unidad de Orlan-10 costaba entre 5 y 7 millones de rublos. Algo que al cambio son casi 77.000 euros.

¿Esto es real?

Hay que aclarar que dada la cantidad de desinformación existente sobre el conflicto, no hay garantías de que este vídeo sea totalmente veraz. Además, en el lado ucraniano también hay casos parecidos. Sin ir más lejos, hace poco se derribó un dron UAV de reconocimiento Leleka-100 derribado por las fuerzas de inteligencia rusas.

#Ukraine: A Ukrainian Leleka-100 reconnaissance UAV was shot down by the Russian Naval Intelligence forces. pic.twitter.com/xd9MLLwdE1 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 12, 2022

Si bien la construcción de este dron parece bastante más sólida que la del Orlan-10, no deja de ser algo rudimentario. Monta una interfaz de red con puertos Ethernet bastante sencilla, y un sensor de cámara bastante pequeño camuflado con un vinilo de consumo estándar. De nuevo, un dron mejor construido que su versión rusa, pero que queda lejos de los drones de alta tecnología vistos en otros ejércitos.

Sea como fuere estas imágenes demuestran que ambos bandos están confeccionando armamento con los recursos de los que disponen a la desesperada. Por lo tanto, es más que probable que veamos todavía más fotografías de este estilo.

