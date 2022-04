El impresionante espectáculo de drones de Corea del Sur en apoyo a Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha definido dos grandes bandos en la comunidad internacional: los que apoyan los actos de Putin en territorio ucraniano y prácticamente el resto, que apoya prácticamente de forma incondicional al ejecutivo de Zelenski. A este apoyo no solo se le han unido organizaciones de todo el mundo, sino empresas como Twitter, Apple o Spotify. Ahora, Corea del Sur ha mostrado su apoyo mediante un espectacular show de drones.

Tal y como recoge Reuters, en un acto de solidaridad con Ucrania, Corea del Sur desplegó una completa flota de drones que mostraban no solo la bandera de Ucrania con sus característicos colores, sino todo un despliegue de mensajes pacifistas y antibelicistas. Un impresionante vídeo que ha dado la vuelta al mundo y que vuelve a demostrar la capacidad tecnológica del país.

No es ni mucho menos la primera vez que se realizan espectáculos visuales de este tipo. El cielo de la ciudad de Shanghái ya fue el escenario de otro espectáculo con drones que se iluminan en 2021, con una actuación que mostró un código QR gigante en China.

Un espectáculo de drones

Este espectáculo consta de 500 drones individuales que se sincronizaron para formar distintas figuras en el aire en formación. La principal figura que protagonizó el show fue la bandera de Ucrania, formada con unos efectos de ondulación en pleno vuelo bastante impresionantes. No solo se limitaron a la bandera; estos drones hicieron varias formas con la bandera del país invadido por Putin.

Espectáculo de drones en Corea del Sur

El espectáculo se llevó a cabo en la playa de Gwangalli de Corea, y además de la bandera ucraniana, los drones llevaron a cabo figuras y mensajes antibelicistas. Formaron la silueta de la Tierra con el mensaje "No a la guerra" en inglés, para posteriormente formar una paloma de la paz.

Por si fuera poco, el propio espectáculo fue grabado en el aire mediante un dron aparte, haciendo que el vídeo sea todavía más llamativo gracias a sus efectos de vuelo. La actuación se realizó el pasado 2 de abril y las imágenes se grabaron por la oficina Suyeong-gu de Busan. El vídeo ha sido recogido por diversos medios internacionales, ganando una gran repercusión en redes sociales.

Estos espectáculos aéreos son bastante comunes en Asia. No obstante, no siempre salen bien; en octubre del año pasado un espectáculo aéreo de drones iluminándose en el cielo en China que salió mal provocó que cientos de estos cayeran sobre la multitud que estaba espectando el show. Afortunadamente no hubo heridos ni daños materiales destacables.

