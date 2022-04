Fortnite recauda 144 millones de dólares para donar a Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido múltiples consecuencias. Una de ellas ha sido el vuelco de empresas y organizaciones de todo el mundo con el país de Zelenski y la condena de prácticamente toda la comunidad internacional a la invasión de Putin. Epic Games, la desarrolladora ocupada de Fortnite, ha usado su juego más popular para recaudar dinero para apoyar a Ucrania.

Según The Verge, gracias al título battle royale más popular del momento, Epic ha conseguido recaudar hasta 144 millones de dólares. Ya antes de que comenzara su temporada Epic explicó que todas las ganancias que esta generara junto a las de Microsoft irían destinadas a los esfuerzos humanitarios encargados de ayudar a los afectados por la invasión.

Solo el primer día el juego generó 36 millones de dólares y ha sido el día 5 de abril cuando Epic ha revelado la cifra total de 144 millones. Todo este dinero se destinará a grupos humanitarios como El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados y Direct Relief.

Apoyo total a Ucrania

Estas ganancias comprenden todos los ingresos generados por Fortnite. Estos incluyen todos los micropagos de los que disfruta el juego, como la compra de pases de batalla, skins y otros cosméticos. Dada la popularidad de este título, no es extraño que se haya conseguido dicha cifra, máxime cuando Fortnite se encuentra en uno de sus momentos de mayor auge gracias a su última temporada sin construcción.

La recaudación de Epic Games no es ni mucho menos la única. La compañía de compraventa de juegos, Humble Bundle, consiguió recaudar hasta 20 millones y un pack de 1.000 juegos de la web Itch.io consiguió 6 millones. Riot Games, la desarrolladora de títulos como League of Legends, Teamfight Tactics o Legends of Runeterra también tuvo una iniciativa de recaudación de dinero para Ucrania, consiguiendo hasta 5,4 millones de dólares.

Otras grandes empresas que se han sumado al apoyo a Ucrania han sido Apple o Spotify. Mientras que la compañía de Tim Cook ha cerrado sus ventas de dispositivos en Rusia, Spotify hace poco se hizo noticia por abandonar su servicio en Rusia ante la censura impuesta en el país respecto a las informaciones sobre la invasión de Putin a Ucrania. Algo que, además, ha seguido continuando con otros servicios como Netflix.

