Guiño de Tim Cook a Ucrania: viste los colores de su bandera en la última presentación de Apple

Apple ha presentado una avalancha de novedades esta tarde en su evento Peek Performance (Rendimiento a la vista). En él la compañía ha dado a conocer un acuerdo con la Major League de béisbol para Apple TV+, un nuevo color para el iPhone 13, unos iPad Air y iPhone SE más potentes así como la gran novedad de la tarde: el Mac Studio y la pantalla Studio Display.

[Siga en directo la última hora del ataque de Rusia en Ucrania]

Los nuevos dispositivos presentados en Apple Park no llegarán a Moscú, ya que hace justo 7 días Apple suspendió la venta de sus productos en Rusia. La compañía no ha hecho mención al conflicto durante la presentación, o al menos no directamente. Y es que no han sido pocos los que no han dejado escapar un posible guiño de Tim Cook a Ucrania con su indumentaria.

Y es que si hay algo que Apple no descuida son los detalles. Cada imagen que aparece en pantalla enn su keynote se examina con lupa, la compañía lo sabe e incluso oculta referencias para los usuarios más fieles. Esta vez sin embargo el guiño era más evidente: Cook ha vestido un jersey azul junto a una correa amarilla en su Apple Watch. Una forma en la que habría dejado presente la bandera de Ucrania durante la presentación de los nuevos productos.

Lo cierto es que este guiño de Tim Cook no parece casual. El propio CEO de Apple se mostró "profundamente preocupado por la situación" en el país a finales de febrero, al tiempo que aseguró estar "haciendo todo lo posible por nuestros equipos allí y apoyaremos los esfuerzos humanitarios locales. Pienso en las personas que ahora mismo están en peligro y me uno a todos los que piden la paz".

La correa que ha vestido Tim Cook es uno de los nuevos colores que han llegado a la Apple Store, como habitualmente hace en primavera. En concreto, la que llevaba el máximo responsable es denominada como ralladura de limón y está dispnobile tanto en modelo deportivo como en Solo Loop. En esta última configuración le acompañan Solo Loop verde mineral, eucalipto y nectarina. También se han renovado las Solo Loop trenzadas con nuevos colores: rosa flamenco, blanco estrella y verde brillante. El verde brillante también está disponible en el modelo deportivo junto al amarillo limón y al azul niebla. La correa Loop deportiva llega en gris lavanda/lila claro, nectarina/peonía, blanco avena/ralladura de limón, azul polar/abismo, medianoche/eucalipto. Así como una nueva terminación en Nike Sport, y una decena en Hermès.

Más allá de la guerra que se está librando en Ucrania, al coincidir la presentación con el Día Internacional de la Mujer, Cook también ha tenido unas palabras para celebrar este día. El máximo responsable de la compañía ha querido poner en valor que "celebramos las mujeres que están trazando el rumbo hacia un futuro más equitativo y reconocemos a la nueva generación de agentes de cambio que siguen su camino", ha comentado en su cuenta de Twitter.

Guerra Rusia -Ucrania

