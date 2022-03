La guerrilla digital de Ucrania: hackers llaman por teléfono a ciudadanos rusos para pedir su apoyo

Al mismo tiempo que se suceden ataques como el vivido ayer en el hospital materno infantil de Mariúpol, continúa la ofensiva cibernética entre ambos países, que también está salpicando a España. Los piratas informáticos ucranianos y de otras naciones han acudido a la llamada de auxilio del Gobierno de Volodimir Zelenski lanzando una campaña telefónica con la que contrarrestar la desinformación y censura impuesta por Putin a sus ciudadanos.

Suena el teléfono y al descolgar se oye la voz del presidente de Ucrania en una grabación en la que manda un mensaje de apoyo a los rusos: "Hola, soy el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Mi país nunca ha atacado al tuyo. Te pido que recuperes a tus hijos".

Estos son los mensajes telefónicos que están recibiendo en las últimas semanas muchos ciudadanos rusos, una campaña de spam telefónico que ha sido reivindicada por el grupo de hackers ucranianos ILIT Battalion 300(The International Legion Information Technology Battalion 300). "La semana pasada, incluso los niños pequeños en sus smartphones se unieron a los ataques DDOS contra objetivos, como las noticias estatales rusas y la banca" afirman en una entrevista para The Crystosphere.

Volviendo a medios tradicionales

La ciberguerra es un arma habitual de Rusia, cuyo Gobierno ha sido acusado durante años de promover y utilizar a sus bandas de cibercriminales para atacar a otros países. Tras los ataques sufridos a principios de año, varios países europeos mandaron expertos en ciberseguridad a Ucrania para reforzar los sistemas del país. Aún así, tras la invasión Zelensky pidió la colaboración internacional de voluntarios que quisieran unirse tanto a la lucha armada como a la que se libra en la red.

Uno de los grupos que está facilitando herramientas digitales a la población y desarrollando tácticas contra los servicios informáticos rusos es la ILIT Battalion 300. El grupo no se identifica con el movimiento Anonymous, pero acoge a todo el que quiera colaborar: "Cualquier cosa que lleve a la gente a la acción. Todos los que comparten el objetivo de una Ucrania pacífica y soberana son bienvenidos" dice uno de sus miembros en la entrevista.

Aunque el principal objetivo de una guerra cibernética podría ser desestabilizar los servicios informáticos del contrario, atacando a instituciones oficiales, el control por la información que llega a la población también está siendo de gran importancia. "Me di cuenta de que la censura rusa se había centrado principalmente en Internet y las noticias de la televisión, y que todavía hay una pequeña ventana de tiempo y medios para llegar al pueblo ruso, mediante el uso de una tecnología más antigua" explica uno de los hackers.

Con esta idea en mente han acudido a los tradicionales spam telefónicos para mandar un mensaje de auxilio al pueblo ruso. Putin ha establecido una amplia censura en los medios de comunicación, aplicando una ley por la que cualquiera que difunda información contraria a la postura del Kremlin se enfrenta a años de cárcel, ya sea por medios tradicionales o por internet, lo que ha provocado la salida del país de cadenas como la BBC o de redes sociales como TikTok.

Captura de Twitter, spam telefónico de Ucrania Omicrono Omicrono

Los ILIT Battalion 300 muestra con orgullo en su canal de Twitter un mensaje de la corresponsal de Telegraph en Moscú Moscow, Nataliya Vasilyeva, que asegura haber recibido la llamada con la grabación de voz de Zelenski. Sin embargo, ese tuit ya no se encuentra en el perfil de la periodista para comprobar la captura de pantalla, que lo habría borrado como muestra esta respuesta de otro usuario que también ha recibido el spam. El mensaje de Zelensky no es el único que transmiten, también se ha mandado entrevistas de soldados rusos capturados.

El bot

El bot que dirige esta campaña telefónica se ha compartido a través de un vídeo en YouTube. Según los cálculos del grupo, se ha llegado a marcar 10.000 números de teléfono, pero el bot podría hacer un ciclo de un millón de llamadas. "Tenemos algunas listas, algunas enviadas por ucranianos de sus familiares y amigos rusos, y otro millón de rusos que sabemos que hablaron con Ucrania en el pasado. Seguiremos llamando mientras parezca dinero bien gastado".

Captura del bot ucraniano para llamar a rusos ILIT 300 Omicrono

Las llamadas no son la única vía que están usando, los mensajes de texto también sirven para difundir información sobre la guerra en apoyo a Ucrania. "Casi 150 millones de rusos desconocen la verdad sobre las causas o el curso de la guerra en Ucrania" se puede leer en la web que han creado para utilizar un bot en Telegram, aplicación de mensajería de origen ruso que "se ha convertido en un frente digital del conflicto, donde las personas eligen bandos", ha dicho Oded Vanunu, jefe de investigación de vulnerabilidades de productos de Check Point para Computer Weekly.

Mientras Rusia no termine de activar su desconexión permanente de internet, estas aplicaciones y webs seguirán sirviendo de carreteras para difundir mensajes a favor de ambos bandos, para pedir ayuda o para desinformar. "No me sorprendería si hubiera niños en los videojuegos ayudando a eludir la censura y la propaganda. Si no lo hay, espero que empiecen" dice un miembro de ILIT Battalion 300.

También te puede interesar...

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan