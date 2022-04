Los mapas interactivos para ver los radares en Semana Santa y que la DGT no te multe

Con la Semana Santa ya en marcha son muchos los que en España aprovechan los días festivos para coger el coche e irse de viaje para desconectar un poco. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que durante estas fechas haya más de 14,5 millones de desplazamientos y para evitar accidentes se han desvelado las ubicaciones de los radares fijos. Sin embargo, hay otros métodos para evitar que te multen, ya que las aplicaciones de mapas también permiten conocer dónde se encuentran estos dispositivos.

Hasta hace poco una de las opciones para evitar las multas de los radares era llevar inhibidores y detectores, algo que ahora está totalmente prohibido. La DGT comparte la ubicación de los radares fijos, pero no la de aquellos que están en movimiento. Para saber dónde se encuentran éstos se puede utilizar aplicaciones de mapas durante el viaje; aunque recuerda que llevar el móvil en la mano aunque no lo uses también es motivo de sanción, por lo que si tu coche no tiene para conectar el teléfono siempre puedes adquirir alguno de estos gadgets.

Unas aplicaciones que son totalmente legales de utilizar para conocer las ubicaciones de los radares durante tu viaje de Semana Santa. Por ejemplo, entre ellas se encuentran algunas de las más conocidas, como Google Maps o Waze; mientras que Apple Maps ha comenzado a implantar esta función, pero aún no en España. A continuación, repasamos los mejores mapas que puedes consultar para que la DGT no te multe en estas vacaciones.

Google Maps

La aplicación de Mapas de Google, una de las más populares, es una buena opción para conocer la ubicación de los denominados 'radares invisibles' de la DGT, que suelen ser muy difíciles de encontrar y que acostumbran a estar instalados en lugares donde es más sencillo multar a los conductores.

Google Maps muestra los radares. Manuel Fernández Omicrono

Google Maps muestra por defecto la ubicación de los radares fijos mientras se está viajando, pero desde SocialDrive han creado un mapa para esta aplicación que también revela la localización de los invisibles con tan solo abrir el mapa. Una vez hecho, se mostrara dónde están instalados estos dispositivos con un icono que al pulsar en él se indica el sitio exacto y se muestra una fotografía del mismo.

Waze

Waze Manuel Fernández Omicrono

Además de radares, los usuarios de Waze puede alertar sobre otros elementos, como accidentes, controles policiales y demás que son siempre de ayuda. Todo ello en tiempo real. Una vez que se pasa por esa ubicación, otros miembros pueden confirmar si es verdad el aviso es real o si por el contrario ya no está ahí.

SocialDrive

SocialDrive es otra plataforma colaborativa en la que los usuarios pueden reportar los diferentes peligros en carretera, así como controles y radares, por lo que es de bastante utilidad para evitar multas. La principal ventaja de este servicio es que se pueden conocer dónde están colocados tanto los radares fijos como los invisibles.

SocialDrive SocialDrive Omicrono

Esta red social es gratuita y revela dónde esconde la DGT sus radares. Al seguir el modelo de la cooperación entre los usuarios para reportar las ubicaciones de los mismos con labor informativa, es una plataforma que se puede usar legalmente, por lo que es interesante para que no te multen en Semana Santa.

Coyote

Coyote es otro servicio muy popular dentro de las aplicaciones de mapas y recientemente ha llegado a Android Auto. Una app que permite tanto conocer la posición de los radares fijos como de los móviles, y que cuenta con un total de cinco millones de usuarios.

Coyote en Car Play Coyote

La aplicación también permite establecer rutas y conocer el tráfico o los límites de velocidad de cada carretera. Aunque se puede descargar y probar gratis, lo cierto es que para usar todas sus funciones hay que pagar, ya sea una cuota mensual de 8,99 euros o un pago anual de 49,99 euros.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan