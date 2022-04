El gadget de Lidl para relajar a tus perros o gatos y puedan dormir mejor

Lidl ya nos tiene acostumbrados a vender en España todo tipo de gadgets para el bienestar. Tiene en su haber dispositivos de todo tipo para relajarse, para poder tener una mejor salud y realizar mejor ejercicio. Pero seguro que no esperabas que tuvieran en su catálogo un sistema de relajación para perros y gatos.

Puede sonar a broma, pero no lo es en absoluto. Lidl está vendiendo en su tienda online un sistema firmado por la compañía Die Höhle Der Löwen y que tiene un uso muy sencillo: conseguir que tu mascota se relaje más. Además, está tremendamente rebajado en la tienda de Lidl, ya que ha pasado de valer 69,99 euros a 29,99.

Este es un sistema que usa ondas sonoras de alta frecuencia que los animales del hogar pueden escuchar para poder sentirse más relajados. Además, se pueden escoger sonidos tanto audibles por el ser humano como sonidos completamente inaudibles, ya que tiene un selector incorporado.

Ayuda a tu gato a relajarse

Es un pequeño dispositivo de 5,5 x 6 centímetros de diámetro y un peso de 210 gramos. Su batería es de 500 mAh, y el pack incluye tanto el cable de carga como el cargador. Tiene un conmutador para escoger el tipo de sonido y tiene un selector de volumen. Cuenta con un alcance de hasta 5 metros en espacios cerrados y de 3 metros en espacios abiertos.

Altavoz para perros y gatos. Lidl Omicrono

No es más que un módulo de sonido con un selector para distintos tipos de sonidos, o lo que es lo mismo, un pequeño altavoz que emite estas ondas sonoras. Sobre el papel, los perros y gatos que escuchen estas ondas sonoras deberían estar más relajados en caso de agobio o estrés. Su batería de 500 mAh debería ser suficiente para por lo menos un día de uso continuado y dado que es completamente portátil, se puede transportar a cualquier sitio.

Es recomendable usar este dispositivo en un volumen relativamente moderado para no molestar a nuestras mascotas y por supuesto no accionarlo muy cerca de ellos, por lo menos que este no esté pegado a sus orejas. Es un producto harto curioso que quizás ayude a tus mascotas en sus momentos de mayor estrés.

El enlace de compra de este artículo es afiliado. Comprando desde él apoyas a EL ESPAÑOL - Omicrono sin coste adicional en tu compra.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan