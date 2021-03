Los mapas de Apple comienzan a avisar de los radares en Europa

Aunque Google Maps sea la aplicación de referencia para cuestiones como consultar el tráfico en España, los mapas de Apple le siguen los talones. Poco a poco va introduciendo novedades que ya vimos en la versión de Google, aunque como es lógico, a paso lento. Ahora trae a Europa una de las mejores funciones: detectar radares.

Hasta ahora, Apple ha mantenido esta función fuera de Europa. Si queríamos usarla, teníamos que estar en Canadá, Irlanda, Estados Unidos o Reino Unido. Por ahora, los mapas de Apple muestran esta información en algunas zonas de Países Bajos, según recoge iCulture, pero se espera que se expanda a más lugares del país.

Esto demuestra que Apple ya estaría trasladando la función a Europa. Por ende, otros países podrán recibir la actualización en los próximos meses, a medida que se expanda por el continente europeo. Aunque los últimos reportes indican que esto está siendo así, al menos por lo que parece.

Apple Maps y los radares europeos

Apple Maps.

La característica de detectar radares de tráfico en iOS es similar a la de Google Maps; navegando en el móvil o a través de CarPlay, el usuario recibirá alertas de accidentes o de ubicación de radares en carretera, a través de un icono amarillo, lo que indica al conductor que se aproxima a una de estas cámaras.

De nuevo, esta funcionalidad estaba fuera de Europa. Se ha visto en regiones como Haarlem, en la zona septentrional de Holanda. Otros usuarios ubicados en Australia, Austria, Bélgica, Nueva Zelanda y Suecia han reportado a MacRumors que también están recibiendo la detección de radares poco a poco.

No obstante, llega con limitaciones. iCulture señala además que los mapas de Apple todavía no muestran la velocidad máxima de las carreteras del país. Sin embargo, dado que otras zonas de Europa ya han afirmado que los mapas de Apple ya detectan los radares de tráfico, es de esperar que Apple no tarde demasiado en llegar a otros países como España.

En iOS 14.5, se espera que Apple introduzca una función ya vista en Google Maps; que los usuarios informen de controles de velocidad a lo largo de las rutas, usando la base de la comunidad para alertar de radares que ellos mismos reporten. Este ha sido, hasta la fecha, el modelo de negocio principal de Google Maps.

También te puede interesar...