Despega la misión Ax-1: la NASA lleva turistas a la ISS con comandante español y menú del chef José Andrés

El viaje de la primera misión tripulada comercial acaba de comenzar. El cohete Falcon 9 ha despegado desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida) a eso de las 17:17 horas como parte de la misión Ax-1, impulsada por la compañía estadounidense Axiom Space. Por delante, unas 19 horas de viaje rumbo a la Estación Espacial Internacional en un vuelo comandado por Michael López-Alegría, un astronauta nacido en Madrid, quien está a cargo del la nave Crew Dragon de SpaceX, y un menú español con paella incluida elaborado por el chef José Andrés.

Junto a él, se encuentran el empresario estadounidense Larry Connor, el hombre de negocios canadiense Mark Pathy y el expiloto israelí Eytan Stibbe. De los 4 ocupantes, tan solo López-Alegría acumula experiencia espacial ya que sirvió como astronauta de la NASA desde mediados de los años 90 hasta el 2007, cuando concluyó su último viaje.

Lanzamiento Ax-1

La tripulación de la tiene previsto acoplarse al muelle Harmony a las 12:45 del mediodía del sábado momento en el comenzarán una estancia de 8 días orbitando alrededor de la Tierra, poniendo al máximo la ocupación de la Estación Espacial Internacional. Allí, realizarán más de 25 ensayos científicos en campos tan variados como la tecnologías de autoensamblaje para satélites y futuros hábitats espaciales, el estudio de células madre del cáncer y la purificación del aire.

"La recolección de pruebas biológicas y tecnológicas durante la misión Ax-1 representa una amplitud de investigación que informará de todo, desde consideraciones de salud humana hasta infraestructuras y diseños novedosos para nuestros futuros hogares lejos de la Tierra", según ha declarado Christian Maender, director de fabricación e investigación en el espacio de Axiom Space.

Despegue misión Ax-1 SpaceX

Astronauta español y paella

Michael López-Alegría nació en Madrid hace 63 años y se mudó junto a su familia a Estados Unidos siendo todavía muy pequeño. Tras graduarse como ingeniero de sistemas y realizar un máster en ingeniería aeronáutica en la Academia Naval de Estados Unidos, sirvió como piloto en el Escuadrón de Reconocimiento Número 2 en la base naval americana de Rota (Cádiz).

En 1992 se integró en la plantilla de astronautas de la NASA y realizó su primer viaje espacial en 1995. En los 12 años que estuvo en la agencia espacial estadounidense, llevó a cabo 10 paseos espaciales y acumuló un total de 67 horas y 40 minutos, ostentado todavía hoy el récord en Estados Unidos.

"Mi reto es que mi tripulación vuelva sana y salva y con una sonrisa muy grande, que hayan pasado una experiencia maravillosa", según declaró a Efe. "Cuando he volado con la NASA las cuatro misiones siempre he llevado la bandera americana [estadounidense], sin embargo ahora que estoy con una empresa privada llevo las dos banderas, una en cada hombro, y me da muchísimo orgullo porque siempre me he sentido de corazón muy español", señala.

Por si fuera poco contar con un comandante español en la misión Ax-1, uno de los encargados de preparar la comuda de los astronautas ha sido el chef asturiano José Andrés. El menú elegido se compone de paella valenciana, pisto con cerdo, jamón ibérico y almendras marconas.

"Soñé con ir al espacio. Ahora estoy más cerca al enviar alimentos de mi España natal", comentó en un vídeo publicado en sus redes sociales. También señala que el espíritu de la Estación Espacial Internacional se ve reflejado en la paella española "donde todos se reúnen para comer de la misma sartén que se cocina a fuego abierto".

