Ax-1, la misión privada de la NASA 'made in Spain': comandante madrileño y con paella de José Andrés

SpaceX se ha convertido en una de las compañías de cabecera de la NASA para sus misiones de transporte de la Estación Espacial Internacional y también como proveedor de viajes privados. Cualquier persona con el dinero suficiente como para fletar la nave puede acceder a ella, como ya ocurrió en septiembre con la misión Inspiration4, y ahora está a punto de pasar algo similar con Michael López-Alegría, un astronauta nacido en España que comandará una misión de compañía espacial Axiom y que además llevará paella preparada por el chef asturiano José Andrés.

La Ax-1 —como se denomina esta primera misión— tiene como objetivo llegar a la Estación Espacial Internacional (ISS, de sus siglas en inglés) a bordo de una nave Crew Dragon de SpaceX, que ya tiene experiencia en esta operativa. Además de López-Alegría, la tripulación se compone del empresario estadounidense Larry Connor, el hombre de negocios canadiense Mark Pathy y el expiloto israelí Eytan Stibbe. Salvo el español, que el de este viernes será su quinto vuelo, el resto de la dotación nunca ha viajado al espacio.

El lanzamiento está previsto que ocurra a eso de las 17:17 hora española peninsular de este vieres 8 de abril tras un retraso de varios días provocado por el ensayo del cohete SLS en el Centro Espacial Kennedy situado en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU).

8 días en órbita

Tras el despegue de los 4 ocupantes propulsados por un cohete Falcon 9 Block 5, la nave Crew Dragon emprenderá un viaje de dos días rumbo al muelle Harmony de la ISS donde pasarán aproximadamente 8 días a bordo. Una vez llegue el momento, la cápsula se desacoplará y emprenderá el viaje de vuelta que terminará en un amaraje en algún punto del océano Atlántico.

Tripulación Ax-1 Axiom Space

El viaje será aprovechado por la tripulación que deberá ejecutar más de 25 experimentos a bordo gracias a la integración con el programa de la NASA para la realización de actividades científicas y tecnológicas. Los principales estudios estarán encaminados en la prueba de tecnologías de autoensamblaje para satélites y futuros hábitats espaciales, el estudio de células madre del cáncer y la purificación del aire.

"La colección de pruebas biológicas y tecnológicas durante la misión Ax-1 representa una amplitud de investigación que informará de todo, desde consideraciones de salud humana hasta infraestructura y diseño novedosos para nuestros futuros hogares lejos de la Tierra", según ha declarado Christian Maender, director de fabricación e investigación en el espacio de Axiom Space.

Crew Dragon acoplándose a Harmony NASA / Chris Cassidy

La Ax-1 es la primera misión tripulada comercial operada totalmente por empresas privadas y una de las primeras en dedicarse al turismo espacial en la Estación Internacional. Cuando Axiom Space anunció a principios de 2021 su colaboración con SpaceX para realizar la misión, la idea de la compañía era lanzar la nave a finales de ese mismo año. Compromisos que finalmente no se se tuvieron que aplazar y se dilataron el lanzamiento hasta ahora.

Pero de haberse cumplido, habrían estado muy cerca del viaje turístico llevado a cabo a principios de diciembre por Space Adventures. Una compañía estadounidense que fletó una nave rusa Soyuz —de fabricación gubernamental— para enviar a dos viajeros japoneses y a un comandante también ruso durante 11 días a la Estación Espacial Internacional.

Astronauta español

Michael López-Alegría nació en Madrid hace 63 años y se mudó junto a su familia a Estados Unidos siendo todavía pequeño. Tras graduarse como ingeniero de sistemas y realizar un máster en ingeniería aeronáutica en la Academia Naval de Estados Unidos, sirvió como piloto en el Escuadrón de Reconocimiento Número 2 en la base naval de Rota (Cádiz).

Ya en 1992 se integró dentro de la plantilla de astronautas de la NASA realizando su primer viaje espacial en 1995. En total, realizó 4 misiones al espacio —la última concluyó en 2007— en los que ejecutó 10 paseos espaciales acumulando 67 horas y 40 minutos en el exterior, ostentando todavía hoy el récord en Estados Unidos.

Más de 15 años después de su último periplo extraterrestre, López-Alegría asegura que siente "escalofríos" con este nuevo viaje, según ha comentado a Efe. "Esto es muy distinto y ha surgido de repente, creí que había dejado la carrera y ahora tengo esta oportunidad y es magnífica".

Miguel López Alegría, posando para la NASA. NASA Omicrono

"Mi reto es que mi tripulación vuelva sana y salva y con una sonrisa muy grande, que hayan pasado una experiencia maravillosa", continúa. "La cápsula es como un coche nuevo, hay que aprender dónde está el volante, cómo se aprieta el pedal, cómo se cambia la temperatura".

El madrileño también apunta a que esta Ax-1 se parece más a una misión de la NASA que cualquier otra realizada con fines turísticos. Señalando la importancia de las investigaciones científicas que los tripulantes tienen encomendadas. "La diferencia es que esta gente ha traído personalmente los experimentos a la estación, no el gobierno".

"Cuando he volado con la NASA cuatro misiones siempre he llevado la bandera americana [estadounidense], sin embargo ahora que estoy con una empresa privada llevo las dos banderas, una en cada hombro, y me da muchísimo orgullo porque siempre me he sentido de corazón muy español", señala.

Paella a bordo

Por si fuera poco español que el comandante de la misión haya nacido en Madrid, los 11 astronautas que compondrán la tripulación de la Estación Espacial Internacional cuando llegue la misión Ax-1 comerán paella. Preparada nada menos que por el chef asturiano José Andrés, una de las figuras públicas más importantes de Estados Unidos que actualmente se encuentra en la frontera con Ucrania preparando comida para los refugiados.

Chef José Andrés Thinkfoodgroup

El menú elegido por el chef para viajar en esta primera misión está compuesto por "paella valenciana, pisto con cerdo, jamón ibérico y almendras marconas", según explicó tras firmar un acuerdo con Axiom Space para elaborar la comida de la Ax-1.

"Estoy orgulloso de asociarme con Axiom Space para crear las comidas que alimentarán a la tripulación multinacional de la ISS", según explicó. "Soñé con ir al espacio. Ahora estoy más cerca al enviar alimentos de mi España natal". Señala además que el espíritu de la Estación Espacial se ve reflejado en la paella española "donde todos se reúnen para comer de la misma sartén que se cocina fuego abierto".

Paella junto a un casco de astronauta Axiom Space

El chef José Andrés también tiene palabras para López-Alegría. "Gracias a mi amigo, compañero español y veterano astronauta Miguel López-Alegría, comandante de la próxima misión, y a nuestros socios de Axiom Space por esta increíble oportunidad".

Estación espacial privada

Esta primera misión de Axiom Space es tan solo la avanzadilla de un programa espacial mucho más ambicioso. "Es importante porque es el primer paso de lo que queremos establecer: una estación espacial comercial privada", apuntó el comandante español.

Estación espacial prevista de Axiom Space Axiom

Tras una colaboración con la NASA, la compañía espera recibir el primer módulo de su particular estación espacial en 2023 tras salir de los laboratorios de Thales Alenia Space, su otro socio en la construcción. A partir de ese momento, Axiom Space completará el ensamblado e integración en su sede de Houston (Texas) para preparar el lanzamiento a finales de 2024.

Si los planes se van cumpliendo en tiempo y forma, la idea de la compañía es crear un orbitador completo con espacios puramente turísticos desde donde disfrutar de las vistas a la Tierra junto a zonas de descanso, de alojamiento y también de investigación científica.

Estación al completo Axiom Space

Además, Axiom Space espera convertirse en un proveedor de vuelos espaciales contratando naves y lanzadores a SpaceX. Según la compañía, esperan proporcionar al menos dos vuelos turísticos al año. Por su parte, la segunda misión Ax-2 tiene previsto lanzarse entre finales de 2022 y principios de 2023 con un planteamiento muy similar de acople en al ISS y posterior regreso, esta vez tras una estancia de 14 días a bordo.

