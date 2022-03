Switchblade, los drones kamikazes que EEUU envía a Ucrania para defenderse de Rusia

El envío de material militar a Ucrania es un goteo constante de logística desde los países de la OTAN, entre los que está España, que se inició antes incluso de la invasión rusa. El último gran lote anunciado proviene directamente de Estados Unidos, donde Joe Biden detalló ayer que enviará 800 millones de material militar en cuya lista se encuentran los 100 drones kamikaze de factura norteamericana, 2.000 misiles Javelin anticarro y 800 misiles Stringer tierra-aire.

En el comunicado de la Casa Blanca, estas aeronaves están designadas como "sistemas aéreos tácticos no tripulados" y estarían conformados por los drones Switchblade, según NBC. Actualmente, estos vehículos aéreos no tripulados sirven dentro del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y, por el momento, no se habría revelado si se trata de la versión Switchblade 300 o bien la Switchblade 600.

Fabricados por la compañía estadounidense AeroVirronment, con sede en el Arlington (Virginia), este tipo de arma táctica se ha convertido en una de las grandes apuestas de las fuerzas armadas de todo el mundo. Incluida la de Rusia, que empleó varios de estas unidades en un ataque a Kiev llevado a cabo el sábado pasado.

Switchblade

El Switchblade 300 es el más pequeño de los dos modelos y cuenta con un sistema avanzado que puede operar bien manualmente o de forma totalmente autónoma. Según el fabricante, los preparativos para el lanzamiento del dron no toman más de 2 minutos y proporciona al operador vídeo en tiempo real y coordenadas GPS para la recopilación de información.

Switchblade 300 AeroVironment

También destacan la posibilidad de lanzamiento desde diferentes plataformas tanto aéreas como terrestres o marítimas. Este sistema está especialmente diseñado para impactar contra personas —no tanto para infraestructuras o vehículos— debido principalmente a su escaso peso de 2,5 kilogramos. Que, por otra parte, juega a su favor para alcanzar 160 kilómetros por hora de velocidad punta, 15 minutos de autonomía y un radio de 10 kilómetros.

Por su parte, el Switchblade 600 más grande y pesado se diseñó pensando en ataques a objetivos mucho más protegidos como carros de combate o cualquier otro tipo de vehículo blindado. Esta versión cuenta con una autonomía de 40 minutos y está equipada con sensores electroópticos e infrarrojos de alta resolución.

Switchblade 600 AeroVironment

Han equipado una ojiva explosiva especialmente penetrante para blindajes y cuenta con un rango de acción superior a los 100 kilómetros. En total el vehículo junto con la carga explosiva tiene un peso de 37 kilogramos y, en el momento del choque, puede alcanzar los 185 kilómetros por hora.

AeroVirronment está tan especializada en el desarrollo de este tipo de aeronaves que fue una de las contratistas de la NASA para el helicóptero marciano Ingenuity, que va camino de los 13 meses en el planeta rojo.

Switchblade 600

Kamikaze ruso

Precisamente, el anuncio de Biden llegó tan solo un par de días después del ataque ruso con drones suicidas Kalashnikov Kub a Kiev. Estos sistemas no tripulados diseñados y fabricados por la compañía armamentística llevan tan solo unos meses operativos dentro del ejército comandado por Vladímir Putin.

Kalashnikov Kub Kalashnikov

"La carga explosiva de este sistema [el dron] alcanza el objetivo independientemente de lo escondido que esté o el terreno donde se encuentre, tanto en altitudes bajas como en altas", según comentó Sergey Chemezov, CEO de Rostec, compañía en la que Kalashnikov es subsidiaria. "Este es un arma muy precisa y efectiva, muy difícil de combatir con los sistemas tradicionales de defensa aérea".

El Kalashnikov Kub tiene una autonomía de 30 minutos, una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y puede acarrear hasta 3 kilogramos de ojiva explosiva en su interior.

También te puede interesar...

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan