Twitter dejará ver el código de su algoritmo: la medida desesperada para recuperar la confianza

Twitter vuelve a vivir unas semanas agitadas, con los recientes cambios en su sistema de recomendación de contenido que ya se sienten en España y otras noticias que no dejan bien a la empresa como la filtración de una lista de Vips y la pérdida de valor de la compañía. Para intentar calmar las aguas, Musk ha anunciado que abrirá el código fuente en unas horas.

El jefe de esta red social va a cumplir una promesa que lleva haciendo mucho tiempo y que promete dar más transparencia en el funcionamiento de su algoritmo. No obstante, la dinámica cambiante y la tensión interna en la que está metida la empresa plantean dudas sobre el verdadero impacto de este anuncio.

Los proyectos o software de código abierto (open source, en inglés) son aquellos en los que el código informático que hace funcionar el sistema es público y cualquiera puede inspeccionarlo, modificarlo y mejorarlo. En el caso de Twitter supondría revelar el funcionamiento interno del algoritmo y cómo toma las decisiones a la hora de mostrar un contenido u otro.

Abrir el código

La idea de abrir el código informático de la red social es una de esas promesas que Musk lanza al mundo, pero que no terminan de materializarse. Hasta ahora, que según ha indicado en su propia cuenta, está a punto de suceder. "El algoritmo será de código abierto al mediodía, hora del Pacífico", está es toda la información que ha dado el multimillonario.

Algorithm goes open source at noon Pacific Time — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2023

Abrir el código de Twitter puede tener diferentes ventajas para la propia plataforma, como retener a los usuarios que se están mudando a redes sociales de código abierto como Mastodon, la red social que se ha convertido en la principal alternativa a Twitter desde la llegada de Musk. Por extensión, también retendría a los anunciantes que cada vez invierten menos, un 86% menos.

Menos enfocado en los usuarios, este movimiento también podría tranquilizar a legisladores y reguladores que cada vez presionan más a las plataformas como estas para conocer cómo funcionan las recomendaciones de contenido.

Musk no es el único que ha tanteado esta conversión, el cofundador y anterior CEO de Twitter, Jack Dorsey, lo propuso antes de vender la empresa. Ahora está embarcado en un nuevo proyecto con Bluesky, un proyecto de código abierto derivado de Twitter que está desarrollando un protocolo de red social descentralizado conocido como ADX.

No obstante, los movimientos internos de la empresa plantean dudas sobre este anuncio de transparencia. The Register mencionaba a principios de mes las dificultades que puede haber para abrir el código por la falta de personal de la empresa tras los despidos masivos realizados por su nuevo CEO. El exlíder de código abierto de Twitter, Will Norris, dijo al medio que "la mayoría de las personas clave que trabajaban en código abierto en Twitter se fueron".

A principios de esta semana, más fuentes relacionadas con la compañía indicaron a Platformer que es posible que el código que se publique puede no brindar la transparencia esperada por los cambios constantes que realiza la dirección y los filtros aplicados a ciertos usuarios Vips que se han conocido recientemente.

Cambios constantes

Si el código abierto puede revelar cómo recomienda el algoritmo los contenidos que cada usuario ve, precisamente esta semana las principales quejas en Twitter han sido por los cambios en la sección de recomendaciones, Para ti. Musk ha anunciado hace días que solo se mostrarán en este muro las publicaciones o tuits de aquellas cuentas 'verificadas' con el tick azul, ahora disponible bajo suscripción de pago.

El perfil de Elon Musk en Twitter con el tick azul Reuters Omicrono

Quienes contribuyan económicamente con la red social tendrán más visibilidad por tanto en esta sección. No obstante, a los pocos días Musk corregía y afirmaba que las cuentas a las que sigues también se muestran en Para ti como lo hacen en Siguiendo, así como las cuentas oficiales que no tienen que pagar por estar verificadas.

Hablando de precios, la red social reveló ayer los nuevos precios para poder acceder a la API de Twitter. Las apps de terceros fueron prohibidas sin previo aviso, después de años ofreciendo servicios extra a los usuarios de la plataforma.

