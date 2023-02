El último caos de Twitter: los empleados no pueden trabajar tras perder las herramientas por impago

Pese a que en un principio a Elon Musk se le tuviera como a un genio en España y en el resto del mundo, su gestión como dueño de Twitter ha dejado mucho que desear. La plataforma lleva en una absoluta debacle desde prácticamente el momento en el que Musk cogió las riendas, y prácticamente cada semana aparece un nuevo hecho que lo confirma. El último, es que Twitter se ha quedado sin Slack interno.

Slack es una herramienta de comunicación colaborativa, similar a Microsoft Teams, y que para muchas empresas del sector de la Big Tech es sencillamente el estándar. El Slack de empleados de Twitter, tal y como apuntan The Verge y Platformer, había dejado de funcionar. En un principio, todo apuntaba a que era uno más de tantos fallos que Twitter tenía.

Nada más lejos de la realidad. Después de que alguien, de forma manual, cerrara el acceso a Slack se supo que la compañía simplemente no lo había seguido pagando. Todo apunta, según Platformer, a que Musk quiere comprobar si su equipo es capaz de funcionar sin la aplicación y así ahorrarse los costes de uso de la aplicación.

Todo funciona al mínimo

Todo comienza el pasado miércoles. La instancia de Slack de la empresa estaba inactiva por lo que aparentaba ser un mantenimiento rutinario, según explicaron a los empleados. Ese mismo día dejó de funcionar otra herramienta vital, Jira, que sirve para rastrear una buena parte del estado de la plataforma y de las actualizaciones y funciones que se van implementando en Twitter.

La mayoría de los ingenieros se tomaron el día libre debido a que no tenían forma de comunicarse y tampoco tenían código que enviar. Jira volvió a restablecerse el pasado jueves, pero con la llegada de Jira se descubrió que Slack no estaba en "mantenimiento rutinario", como lo llamaron desde Twitter. Un empleado de Slack confirmó que eso no existía.

Presentación en un canal de Slack. Slack Omicrono

Luego se supo que alguien cerró el acceso de Slack y que sencillamente Twitter no pagaba el servicio. Esto llevó a que empleados de Twitter hablaran por Blind, una app de chat anónimo pensada para entornos empresariales y que estos se quejaran enormemente, que hicieran bromas, etcétera.

Pero ¿es realmente Slack tan importante? Sin ir más lejos, Tesla usa Mattermost, una aplicación alternativa para la comunicación entre equipos. Por otro lado, aprovechan elementos de la suite de Microsoft, como Microsoft Teams, para reuniones y correos. Lo cierto es que los empleados dejaron claro que Slack era mucho más que una herramienta colaborativa.

Elon Musk junto al logo de Twitter. Manuel Fernández Omicrono

Y es que Slack servía como un almacén de información. En dicho Slack había almacenados datos de todo tipo; desde documentos hasta mensajes que servían para el flujo de trabajo de dichos trabajadores. Por ejemplo, muchos de los documentos que estaban almacenados dentro de Slack servían como guía para ciertos empleados, después de la oleada de despidos que Musk llevó a cabo desde que se convirtió en CEO de Twitter.

Un empleado, sin ir más lejos, aseguraba que después de la cascada de renuncias por el mandato de Musk, simplemente no tenía a nadie con quién hablar de estos temas. "No tenía a nadie a quién hacer preguntas cuando estaba atascado. Solía buscar los [mensajes] de error en Slack y recibí ayuda el 99% de las veces".

El perfil de Elon Musk en Twitter con el tick azul Reuters Omicrono

Slack, además, permaneció inactivo de Twitter al menos hasta el jueves. Algunos empleados se comunicaban por correo electrónico y otros se tomaban un segundo día libre. Una noticia que deja claro que el funcionamiento interno de Twitter está más que dificultado por todos estos factores, y que llega justo en un momento delicado, ya que Musk prometió que abriría el algoritmo de clasificación de tuits la próxima semana.

No es el único proyecto de Twitter. Sin ir más lejos, Musk está empeñado en conseguir que el rendimiento de Twitter funcione mejor, con "cambios significativos en la arquitectura del servidor back-end", para que se sienta más rápido. La existencia de estos problemas puede llegar a dificultar enormemente el trabajo de este y otros tantos proyectos activos de la compañía.

