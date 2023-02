La última pataleta de Elon Musk: despide a un jefe de Twitter tras insinuarle que ya no interesa

El caos en las oficinas de Twitter sigue creciendo tras la compra de la red social por parte de Elon Musk. Un nuevo despido pone de manifiesto como las medidas impuestas por el magnate estarían afectando a la plataforma, mientras él culpa a los empleados. Fuentes internas hablan de una reunión en la que Musk habría enfurecido contra uno de los ingenieros principales por la falta de interacciones que tienen sus tuits.

"Esto es ridículo, tengo más de 100 millones de seguidores y solo recibo decenas de miles de impresiones", es la queja del multimillonario que habría acabado con el despido de un alto cargo, tal y como explica el medio Platformer a través de fuentes internas de la empresa. A Musk no le habría gustado la respuesta sincera del ingeniero, quien trató de demostrar que la culpa es del propio Musk.

La decisión de mostrar las visualizaciones de cada tuit junto al número de 'me gusta' y demás interacciones ha puesto de relieve la baja actividad que hay en la red social, donde la mayoría de usuarios solo pasan el rato en ella para leer lo que otros escriben. Sin embargo, Elon Musk lo achacaría a un mal funcionamiento del software, por eso cerró su cuenta en privado en enero y no una pérdida de interés por parte de los usuarios como le han explicado los empleados.

Cansados de sus payasadas

A la pregunta de porqué no recibía tantas interacciones como hace meses, uno de los dos ingenieros principales restantes de la compañía le habría intentado explicar al nuevo CEO que el interés del público por "sus payasadas está disminuyendo", indican desde Platformer, aunque puede que esa no fuera la expresión usada por los empleados.

En los primeros meses de Elon Musk en Twitter, el magnate y todo lo relativo a la empresa recibía mucha atención, pero tras el cambio de año y después de anunciar que buscaría a otra persona para asumir la dirección de Twitter, la actualidad y el interés se han ido desviando a otros temas. Los empleados mostraron datos internos de Musk sobre el compromiso con su cuenta, junto con un gráfico de tendencias de Google, para explicarle este cambio.

En diciembre que Twitter agregó un nuevo icono a su plataforma para ilustrar la visibilidad de los mensajes. Algo que para Musk era la oportunidad de demostrar todo lo viva que estaba la red social. El resultado ha sido otro, los tuits muestran miles de visualizaciones pero muchas menos interacciones. En los Estados Unidos ha disminuido casi un 9% la actividad en la red social desde la adquisición de Musk, según un estudio reciente.

Sin embargo, la explicación no fue bien recibida por Musk, quien respondió: "Estás despedido, estás despedido". Platformer afirma que la decisión de no revelar el nombre del exempleado pretende protegerle "a la luz del acoso que Musk ha dirigido a los exempleados de Twitter".

El miedo de los empleados

La situación en las oficinas de la empresa parece no mejorar, el multimillonario ya avisó que se exigiría un compromiso con la empresa del 100% animando a los empleados a dormir en los despachos, lo que provocó una oleada de dimisiones, tras los despidos masivos que ya había aplicado él.

Esto ha dejado a muchos departamentos sin recursos para solucionar fallos en el sistema o mantener el correcto funcionamiento y control de la inmensa plataforma. Las declaraciones de los empleados revelan que la situación es problemática. "La mayor parte de nuestro tiempo se dedica a tres áreas principales: apagar incendios (en su mayoría causados por despedir a las personas equivocadas y tratar de recuperarse de eso), realizar tareas imposibles y 'mejorar la eficiencia' sin pautas claras" afirman.

También recalcan que el personal duerme en las oficinas y que la mayoría de camas están reservadas durante toda la semana. El saludo estándar que se dan los trabajadores es "¿dónde estás entrevistando?" y "¿dónde tienes ofertas?", explican.

Aún así algunas voces alaban la gestión de Musk en parte, consideran que Twitter 2.0 como llaman a esta nueva etapa, es mejor que la anterior. "Aprecio el hecho de que si quieres hacer algo que crees que mejorará algo, generalmente tienes licencia para hacerlo. Pero esa es una espada de doble filo: moverse tan rápido puede tener consecuencias no deseadas", en referencia al lanzamiento apresurado de Twitter Blue y otros cambios que han generado caos y fallos. Al mismo tiempo, reconoce que Elon Musk no acepta que le recuerden que puede no saber algo de tecnología.

