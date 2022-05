Apple obligará a las aplicaciones a tener un botón para darse de baja

En apenas unos pocos días tendrá lugar la WWDC 2022, o lo que es lo mismo, la Worldwide Developers Conference de Apple, que se podrá ver desde España. Una conferencia en la que se lanzarán las nuevas versiones de los principales sistemas operativos de Apple, así como novedades en los servicios principales de la compañía. No obstante, la WWDC del pasado año 2021 acaba de ganar relevancia con la aplicación de una serie de cambios anunciados en dicha conferencia.

En ese evento, Apple anunció una serie de cambios en las políticas de la App Store y uno de los más importantes es la obligatoriedad de que los desarrolladores incluyan botones para permitir el borrado de cuentas de sus servicios. En definitiva, procesos fáciles para que los usuarios puedan borrar esas cuentas que han tenido que crear para usar dichas apps.

Este cambio entrará en vigor el día 30 de junio obligando a los desarrolladores a que faciliten a los usuarios el poder eliminar sus cuentas y darse de baja. Además, también entrará en vigor el requisito que obligará a las firmas que tengan servicios grupales de pago online (clases, eventos, etcétera) en la App Store usen su sistema de pagos propio, es decir, el de Apple.

Borrar cuentas será mucho más fácil

Según especifican las nuevas pautas de revisión de la App Store de Apple, más concretamente la revisión 5.1.1, estos cambios se empezarán a aplicar el día 30. "La opción de eliminación de cuenta deberá ser fácil de encontrar en tu app", dictaminan dichas pautas.

"Si su aplicación ofrece la opción de iniciar sesión con Apple, deberá usar la API REST para revocar los tokens de usuario al eliminar una cuenta. No es suficiente proporcionar solo la capacidad de deshabilitar o desactivar temporalmente la cuenta. Las personas deberían poder eliminar la cuenta junto con sus datos personales", rezan las pautas. En definitiva: el proceso deberá permitir la eliminación completa de la cuenta y de sus datos asociados, así como revocar los tokens de usuario después de que se elimine la cuenta.

Esta especificación no es en absoluto baladí, ya que muchos desarrolladores podrían ofrecer un falso botón de eliminación de cuenta que en realidad no eliminara ningún dato, si no suspendiera del servicio la cuenta, manteniendo los datos asociados. El proceso de eliminación de la cuenta tendrá que ser fácil y sencillo para el usuario y sobre todo fácil de encontrar en la app.

Cambios aplazados

Hay que aclarar que si bien el cambio referente al borrado de cuentas procede de la WWDC 2021, el del uso de los sistemas de pago de Apple por parte de estos servicios grupales online de pago data de antes incluso, de la WWDC 2020. El porqué se ha estado retrasando tiene sencilla explicación.

Desde ese año, se produjeron retrasos. Meta se quejó de esta política, que según la compañía afectaría injustamente a las pequeñas empresas vulnerables. En primavera de 2021 se volvió a producir otro retraso. Y se esperaba que entrara en vigor en enero del año pasado, junto con la política de eliminación de cuentas. El 22 de enero Apple volvió a aplazar estos dos cambios para dar tiempo a los desarrolladores a que actualizaran sus aplicaciones.

