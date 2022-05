Adiós a los Stories infinitos: Instagram limitará las publicaciones temporales

Esto es algo muy común en España. Entrar a Instagram y ver que una de las personas que sigues se ha puesto a publicar montones de historias o Stories en su perfil, que se van apelotonando una detrás de otra. Esto es algo con lo que quiere acabar Instagram, y por ello está probando a limitar las Stories temporales a tan solo 3, añadiendo un nuevo botón para el que quiera verlas todas.

Tal y como recoge 9to5Mac, usuarios en algunas partes del mundo como Brasil han detectado cómo las historias se limitaban tan solo a tres. Después de estas tres historias, aparecía un pequeño mensaje de "Mostrar más", para que si quiere el usuario, pueda ver el resto de Stories.

Esta limitación se aplicará a usuarios únicos, haciendo que si un usuario quiere ver todas las Stories de un solo usuario, tendrá que darle al botón de "Mostrar más". Si no se pulsa o se pasa de largo, Instagram mostrará las historias del resto de cuentas seguidas, como siempre.

Nuevas Stories de Instagram

Una captura de ello ha aparecido en el medio Tecnoblog, después de que el usuario Phil Ricelle descubriera el nuevo botón en la parte superior izquierda. Si no se pulsa ese botón, Instagram sigue adelante mostrando Stories de otros usuarios, como siempre. Esta prueba parece haber llegado solo a algunos pocos usuarios de un grupo selecto.

Y es que uno de los grandes males de Instagram y sus Stories era que los usuarios con muchas Stories en su haber obligan al usuario a que este o bien deslice hacia la derecha o bien tenga que estar revisando una a una esas Stories, haciendo que sean infinitas. Así, el acto de revisar las Stories que el usuario se ha perdido será mucho más fácil y accesible.

Olha só como está. Pra ver todos tem de clicar no “Mostrar tudo” pic.twitter.com/cHrHL6enUD — Phil Ricelle (@philricelle) May 17, 2022

Como ya es habitual, no se sabe cuándo Instagram implementará esta novedad a nivel global. Dado que por ahora es solo una prueba, la gran mayoría de los usuarios de la red social no podrán probar dicha función. Habrá que esperar a dentro de unos meses, momento en el que si todo sale bien se lanzará para todo el mundo. Por supuesto, esto puede cambiar si el feedback de los usuarios es negativo y no ven bien la llegada de esta nueva característica.

