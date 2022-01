Así guía Apple a treinta apps españolas hacia el éxito: "España tiene muchísimo talento"

Apple es consciente del talento digital que hay en España y siempre está pendiente del ecosistema tecnológico patrio. Más allá de startups como Vilnyx, que compró en 2020 para trabajar más a fondo en inteligencia artificial, la compañía de Cupertino se fija especialmente en empresas que desarrollan aplicaciones para el App Store y que cuentan con especial potencial. ¿El objetivo?, guiarlas y asesorarlas para que puedan crecer mucho más lejos en la tienda de apps y convertirse con su aplicación en referencia mundial.

Este programa de asesoría y tutelaje personalizado se denomina App Store Foundations y recientemente ha marcado el hito de incorporar a la empresa número 30 de España. Además, la compañía también ha anunciado la expansión por Europa para estar presente en 29 países del continente.

Entre los casos de éxito de España que han participado en este programa durante los últimos años están absolutas referencias mundiales de diferentes categorías como la app de rutas, Wikiloc; la herramienta de conversión de PDF, iLovePDF; o la aplicación infantil para aprender idiomas, Lingokids.

"España alberga una de las comunidades de desarrolladores más interesantes de Europa, apostamos totalmente al alza por el mercado español. Creemos que hay muchísimo talento y el hecho de que ya hayan participado 30 empresas en este programa es un buen ejemplo de ello. Esperamos que en el futuro sean muchas, muchas más. Que se puedan crear muchas más historias de éxito porque al final el éxito atrae al éxito", explica Christopher Moser, senior director del App Store de Apple para Europa a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Apps innovadoras y con 'hambre'

Si el iPhone es el elemento central de la estrategia de la empresa, el App Store es el elemento vertebrador, un gran escaparate que da acceso a más de 1.500 millones de dispositivos de Apple en todo el mundo. "Invertimos para dar a los desarrolladores las herramientas que necesitan para crear, probar, comercializar y distribuir sus productos y apps en más de 175 países, 40 idiomas, 180 métodos de pago locales y 45 tipos de divisas", detalla Moser.

Pero, ¿cuál es el criterio para que un desarrollador forme parte de este programa de enseñanza y tutelaje de Apple? Moser explica que Apple busca "apps innovadoras, no queremos copias. Conceptos innovadores que usen tecnología innovadora y con equipos que tengan ambición, ganas de expandirse rápido y para ayudarles a crecer, idealmente, de manera exponencial".

También influyen en los criterios de selección aquellas que por su planteamiento sean únicas y además dejen huella social. Entre los mejores ejemplos en España están aplicaciones como LactApp o Sister. La primera ofrece una solución personalizada para la lactancia y consejos sobre maternidad, mientras que la segunda es una app de seguridad personal de mujeres cuyo objetivo es ayudar a puedan pasear por las ciudades de forma segura y pedir ayuda rápidamente si sienten alguna amenaza.

De este modo, Apple siempre es la que se pone en contacto con las apps que detecta su potencial, que son diamantes por pulir y que pueden alcanzar más éxito si reciben una asesoría personalizada. "En España, como en todo el mundo, tenemos equipos que se dedican a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo de las apps. Nosotros somos los que nos ponemos en contacto con los desarrolladores una vez que están en nuestro radar para conocerles mejor y si encajamos, pasan a formar parte de este programa", explica el responsable de la tienda de aplicaciones para Europa.

Así es la formación

La tienda de aplicaciones ha cambiado enormemente desde 2008, cuando incluso entonces ya había presencia española con la aplicación barcelonesa Kroll de Digital Legends, que acompañó a Steve Jobs en el lanzamiento de el App Store. Ahora, el entorno de aplicaciones de Apple es enorme y es importante saber cómo aprovechar el escaparate para poder demostrar de lo que tu software es capaz.

Desde Apple explican que aunque hay una formación común, "cada desarrollador es un mundo y nosotros no tratamos a todos por igual. Se trata de hacer un plan realmente personalizado con ellos, darles un conocimiento básico para luego hablar individualmente para ver a dónde quieren llevar sus negocios y sus creaciones. Nosotros al final somos los que les ayudamos a que eso ocurra un poco más rápido".

iLovePDF y LactApp

La formación se divide así en dos partes. Una más genérica centrada en cómo funciona el App Store, los diferentes modelos de negocio, herramientas de marketing, cómo darse a conocer o cómo optimizar la página de un producto para que le encuentren fácilmente. Y después viene la parte de asesoría más especializada y personalizada.

"Nos sentamos uno a uno con cada desarrollador, con miembros del equipo de negocio, y del equipo editorial para hablar de su app. Más que nosotros darles pistas de por dónde ir, suelen ser ellos los que tienen claro lo que quieren hacer. A veces sí podemos darles claves, porque la suerte de estar trabajando con desarrolladores desde hace más de 13 años es que hemos visto muchas historias de éxito dentro de la plataforma", afirma Moser.

Casi tan importante como la ayuda de Apple lo es la del propio conjunto de desarrolladores que forman parte del programa. "Algunos de los alumnos de la red de contactos pueden haberse planteado un problema semejante, con lo que son ellos mismos los que le dan un consejo determinado que les puede llevar por un camino o por otro".

Moser explica que el otro punto interesante del programa App Store Foundations es su dimensión europea. "No sólo vas a estar en contacto con desarrolladores en España, que puede que ya los conozcas, te das a conocer fuera de tus fronteras, que suele ser menos accesible. Al final es fascinante que a los retos a los que se enfrenta un emprendedor, y en este caso un desarrollador, es que son muy parecidos independientemente de dónde estés".

Éxito made in Spain

Este guiado y tutelaje personalizado luego se ha traducido en diferentes formas de alcanzar el éxito en cada una de las aplicaciones. Explica Moser que por ejemplo iLovePDF (que rehizo la app en Swift, el lenguaje de programación de Apple) triplicó descargas y multiplicó por 10 los ingresos; Sister aumentó las conversiones en un 40%; LactApp ha desplegado versiones en otros idiomas llegando a mercados como el brasileño, donde ha multiplicado sus usuarios por 10; Wikiloc, que ya cuenta con 8 millones de usuarios en 22 idiomas; Lingokids se ha convertido en una de las apps educativas más importantes del mundo con 30 millones de usuarios; o Alike Studio, cuyo juego All of you, ya es uno de los integrantes de Apple Arcade, el servicio de videojuegos de la compañía.

App de Wikiloc

El directivo de Apple no sólo ensalza el trabajo que se está haciendo en Madrid y Barcelona "donde se concentran la mayor parte de la creación de apps con presencia internacional relevante", sino que también destaca algunos proyectos que se desarrollan en otras ciudades españolas más pequeñas.

"He tenido la suerte de conocer desarrolladores de todo tipo de provincias, desde Sevilla hasta Málaga, Valencia... y creo que hoy en día con el teletrabajo puedes tener tu sede en un sitio pero tú estás trabajando desde la terraza de casa y yo desde el salón de la mía. Cada vez es menos importante dónde estés sino cómo puedes trabajar con un equipo, y sobre todo con un equipo virtual. Creo que el trabajo virtual se da sobre todo en empresas de nuevas tecnologías, como desarrollos de aplicaciones".

