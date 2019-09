Apple Arcade: La gran oportunidad para convencer a los que no juegan

Durante unos días, desde que he tenido acceso en fase beta antes del lanzamiento oficial, he estado probando el nuevo servicio de suscripción Apple Arcade.

Apple Arcade, del que ya hemos hablado cuando se anunció, es un servicio de videojuegos, en el que por un pago mensual, 4,99 euros, siendo el primer mes gratis y de prueba, podremos jugar sin restricciones, sin micropagos, sin anuncios ni trabas de ningún tipo, a cualquiera de todos los cientos de juegos que selecciona, recopila y contiene Arcade. Muchos de esos juegos son exclusivos, es decir, sólo podrás jugar a ellos si tienes Apple Arcade.

De hecho, Apple exige exclusividad de esos juegos durante unos meses, prohibiendo que muchos de esos juegos lleguen a su competencia, Android, aunque si podremos verlos en un futuro en videoconsolas como Switch o PS4.

Paolo AC Omicrono

La lista actualmente es de más de una centena, pero con el tiempo se irá ampliando. Aunque sólo fueran cien, el número es tan abrumador, teniendo en cuenta lo que puede dar de si cada juego, que a veces sientes un poco de angustia por querer probarlos todos a la vez y tener tan poco tiempo libre. Y sobre este punto en concreto, quiero hablaros más adelante, sobre el tiempo libre y los juegos.

No voy a hacer una lista de los mejores juegos a los que jugar porque una de las cosas buenas de Apple Arcade es explorar entre todos los tipos de juegos que hay, casi para todos los gustos, formas de jugar, edades y ambiciones. La mayoría de todos los que he probado son una pequeña delicia en su ámbito, y la culpa de esto es que Apple los selecciona y trabaja con los desarrolladores de los juegos mano a mano para integrarlos en este servicio, así que de algún modo hay un doble o triple filtro que facilita escoger cualquier juego y no fallar.

Paolo AC Omicrono

Otro de los aciertos de Apple Arcade es que la mayoría de sus juegos son compatibles para jugar con mandos como por ejemplo el de la PS4, y eso significa que la jugabilidad gana muchos puntos y la experiencia es mucho más vívida y más parecida a un videjuego tradicional, sin que por ello sea el típico videojuego de videoconsola.

Las ventajas de Apple Arcade y su gran revolución

Vale, puedo jugar a juegos buenos por 5 euros, parece simplemente un buen trato teniendo en cuenta que es lo que cuestan un par de juegos o uno incluso, eso sin contar que posiblemente también tenga pagos in app.

La revolución no es esa, o no es tan simple como parece. La revolución es que el mercado de aplicaciones y juegos, desde la irrupción de los smartphones ha virado hacia un modelo único muy feo pero efectivo para las grandes masas de consumidores, el de los juegos con publicidad muy intrusiva y molesta, el de los micropagos por cualquier cosa, el de pagar sumas descomunales de dinero por ser el mejor o avanzar en el juego, el de juegos cutres, copias de otros, refritos… Si me permiten la soez expresión, un putiferio.

Paolo AC Omicrono

Apple Arcade rompe con eso y crea un nuevo modelo de negocio móvil totalmente diferente y nuevo, por eso es una revolución, y como hicieron los juegos móviles y las apliaciones en su día, abre nuevas posibilidades, nuevos tipos de jugadores, nuevas exceptativas y fronteras. Nuevas ambiciones del propio juego, en el que su propósitio no es ser vendido sino jugado.

Es novedoso porque aunque pudieran existir servicios o pases de juegos ilimitados, o bien no eran juegos móviles, (y eso cambia por completo el tipo de jugador) o bien estaban restringidos a una o unas pocas productoras de videojuegos, o simplemente no tenían ni la variedad, calidad y poco precio que tiene Arcade.

Paolo AC Omicrono

El no tener que pagar por cada juego significa un par de cosas importantes. Que si buscamos los más descargados como guía, o nos fiamos de lo que nos dice todo el mundo, el abanico apenas se restringe a los mismos y pocos juegos que recomienda todo el mundo, el resto, son una suerte de azar que pagamos con miedo, sin saber si nos llenará, entretendrá o si será muy complicado, las variables para abandonarlo son enormes y variadas, y si no lo llegamos a abandonar sentimos el remordimiento de haber pagado por algo que no hemos disfrutado.

Con Apple Arcade borramos de un plumazo esos dos miedos y nos libera, jugando sin presión, sin remordimiento. No tanto como un buffet libre donde empacharse de todo, si no casi como tener un chef a la carta que sabemos que nos encanta lo que cocina. Hazme un arroz, pero el que tu quieras, sorpréndeme. Y lo clava.

Perfecto para los niños

Paolo AC Omicrono

Apple Arcade es perfecto para los niños porque van a jugar a juegos seleccionados aptos para ellos. que no contienen los peligrosos pagos in-app, o publicidad que lleva a suscripciones de pago. El mundo de los videojuegos no sólo es para ellos un lugar de entretenimiento para tenerlos tranquilitos, los videjuegos que tiene Apple Arcade son de ese tipo de juegos que son obras de creación comparables a una película, una serie, un libro, son lugares para desarrollar la imaginación, las habilidades mentales, y multitup de aptitudes en escenarios que requieren esfuerzo, concentración e inventiva.

Si quisiéramos tener un catálogo tan amplio como el que ofrece Apple arcade, tendríamos que gastarnos miles de euros, y aun así, no estaríamos contemplando el tiempo que nos ahorramos en no tener que seleccionar esos juegos.

Ideal para los adultos

Paolo AC Omicrono

Hay muchos adultos que han encontrado en los videojuegos su entretenimiento y no siempre como un acto concreto, específico y para el que uno se dispone, si no que estos trasncurren en ratos libres, para desestresar, matar el tiempo y evadirse, en cualquier rato. Los juegos móviles y la variedad de títulos que ofrece Apple Arcade hace que podamos sumergirnos en una historia, jugar a una partida casual de unos pocos minutos o niveles de concentración más altos o más bajos.

Es un lugar común usar esta frase, pero creo que en este caso refleja a la perfección la realidad. Es el Netflix de los videojuegos, con unas pequeñas grandes diferencias: Mejor contenido general, más barato y mejor seleccionado, pero sobre todo, porque es algo que a día de hoy no ofrece nadie más en estos niveles ni parecidos.

El gran invento para los que no les gusta jugar y para todos los demás

Apple Arcade. Paolo AC Omicrono

Jugar es un verbo que se ha quedado pequeño y si se trata de videojuegos, con una interpretación muy restringida, y eso provoca que para los que no nos guste jugar, nos hayamos olvidado de que jugar es también entretenerse y divertirse, y no siempre con el concepto de videojuego que todos tenemos en el imaginario.

Los juegos móviles trajeron aire fresco al mundo del videojuego y fueron, no por su soporte móvil, sino por su forma, estilo y concepto, un nuevo género que hizo que gente que no jugaba a videojuegos, se entretuviera, jugase, de distrajese. Los videojuegos habían llegado al gran público.

Pero la toxicidad en lo que se han convertido hoy en día una tienda móvil de juegos ha provocado que Apple se replanté el escenario y le de una vuelta yendo hacia un sitio que había que cubrir pero que nadie quería o se atrevía, o podía hacer.

Apple Arcade 7 Paolo AC Omicrono

Ofrecer una plataforma sólida, sin límites, con contenido seleccionado, depurado, exclusivo y detallista, de entretenimiento como lo puede ser Netflix o su propio servicio de streaming que lanzarán en breve.

Antes mencionaba el tiempo libre, y es a veces nos sentimos abrumados porque hay demasiado de todo disponible y sin embargo el tiempo libre que tenemos es escaso. El precio de Apple Arcade es tan pequeño, que la sensación de no sacarle todo el provecho que ofrece por falta de tiempo es mínima. No has comprado nada, no te puedes sentir mal por no jugarlo todo o dedicarle más tiempo, del mismo modo que ya hemos interiorizado lo mismo con los servicios de música en streaming. Es cierto que jugar es una tarea proactiva y escuchar música no, pero hay tantas formas de juego y juegos, que seguro puedes encontrar algún juego que requiere niveles de concentración mínimos, o todo lo contrario.

Jugar no es perder el tiempo, o desaprovecharlo rellenándolo con un entretenimiento. Jugar es para niños y adultos algo bueno y saludable si está pensado como un producto creativo y de entretenimiento y no como un negocio. Antes se querían vender juegos, y su objetivo era hacerlos atractivos y vendibles, transitando así por atajos y caminos indeseables, ahora su propósito es mucho más altruista, es estar ahí, porque no has pagado por ellos concretamente, sólo tienes que encenderlo y disfrutarlo.

Por supuesto animo a todo el mundo a probar Apple Arcade y dejarse llevar.

Apple Arcade está disponible para todos los dispositivos iOS 13 o iPadOS.