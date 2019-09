¿Qué ha cambiado de los iPhone XS a los iPhone 11?

Este martes Apple presentó en su Keynote todos sus nuevos productos, entre los que se encuentran: Apple TV+, Apple Arcade, el Watch Series 5, un nuevo iPad y sus tres nuevos teléfonos. Los iPhone 11, que darían carpetazo generacional a los iPhone XS.

Por supuesto, ya os hemos hablado de todos y cada uno de ellos detalladamente. Sin embargo, en este artículo queremos centrarnos en sus iPhones con una perspectiva diferente a la habitual.

¿Qué diferencias hay entre los antiguos iPhone XR, XS y XS Max y los nuevos iPhone 11, 11 Pro y Pro Max? ¿Es un cambio radical o apenas pinceladas? Haremos una comparativa para que tú mismo saques tus propias conclusiones sobre si merece la pena o no renovar tu iPhone.

Un diseño que no gusta a todos

Si nos ceñimos al diseño de la delantera, los nuevos terminales son casi idénticos a los antiguos, manteniendo así el estilo iniciado con el iPhone X y su famoso notch. ¿Para qué cambiar lo que funciona bien?

Apple

Donde sí hay grandes diferencias es en su trasera. En los iPhone XS y XS Max Apple colocó las dos cámaras traseras de manera vertical. Los iPhone 11 Pro y Pro Max rompen radicalmente con ese esquema al situar tres cámaras dentro de un cuadrado.

Por un lado, los teléfonos pasan a tener una lente más, lo que asegura mejores resultados fotográficos (como comentaremos más adelante). Por otro, se trata de una trasera que ha traído y traerá muchas discusiones. Las redes sociales están divididas, unos aman su nuevo diseño y otros se burlan diciendo que parece una vitrocerámica.

El iPhone 11 también cambia su trasera en comparación con el XR, pero no de una manera tan notoria como el caso anterior. Aunque, del mismo modo, integra el nuevo módulo cuadrado, no resulta tan llamativo al contar solo con dos lentes y no con tres. El iPhone 11 es una especie de lavado de cara del XR, contando también con una amplia gama de colores: púrpura, rojo, verde, amarillo, negro y blanco.

iPhone XR

Esta modificación en el diseño también ha afectado a su famosa manzana. El logo ahora está más abajo, hacia la mitad del teléfono. En los iPhone XR, XS y XS Max la manzana estaba mucho más arriba. Consecuencia de ello, presumir del logo será más complicado en los iPhone 11, 11 Pro y Pro Max, posiblemente al agarrarlos lo tapemos.

Mejoras en potencia y batería

Como suele ocurrir con la llegada de un nuevo terminal, Apple ha utilizado un nuevo y más potente procesador en sus iPhone 11, 11 Pro y Pro Max: el A13 Bionic. Un salto generacional respecto al A12 que integraban los XR, XS y XS Max.

El A13 ha sido diseñado para dar un paso al frente en lo que al machine learning se refiere. Según la firma de Cupertino, el A13 es el procesador más potente de todo el mercado en un teléfono, logrando realizar un billón de operaciones por segundo. Eso sí, estas afirmaciones son un tanto atrevidas, ya que habrá que esperar para confirmar si vencen a los procesadores de otros fabricantes y Apple no ha dado datos totalmente específicos de su potencia.

iPhone 11 Pro-Pro Max 4 Apple

La utilización del nuevo chip también ha supuesto mejoras en el ahorro energético. Al utilizar un proceso de fabricación de 7nm de segunda generación han podido integrar 8.500 millones de transistores en el chip, destacando una dramática reducción de consumo, tanto en CPU, GPU y Neural Engine.

Los iPhone XS y XS Max contaban con 4 GB de RAM, mientras que el XR tenía 3 GB. Aún desconocemos la RAM de los nuevos terminales. Lo que sí sigue igual es el almacenamiento interno, con modelos de 64, 256 y 512 GB en los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max y con 64, 128 y 256 GB en el iPhone 11.

En la batería también ha habido mejoras. Según los datos de la presentación, el iPhone 11 Pro Max tendrá 5 horas más de autonomía que el iPhone XS Max, mientras que el 11 Pro gana 4 horas respecto al XS. En cambio, la diferencia no es tan grande en el iPhone 11, que tendrá una hora más de autonomía que el XR.

Unas pantallas se perfeccionan, otras siguen igual

Las pantallas han sido perfeccionadas respecto a la generación anterior de teléfonos. El iPhone 11 Pro integra un panel de 5.8 pulgadas, mientras que el 11 Pro Max llega hasta las 6,5 pulgadas.

Ambos terminales emplean la nueva pantalla OLED de Apple, que han bautizado como Super Retina Display XDR. Eso sí, el Pro Max gana en resolución con 2.688 x 1.242 píxeles, frente a los 2.436 x 1.125 del Pro. Ambas compatibles con HDR10.

Apple

Recordemos que los XS y XS Max también contaban con paneles OLED de 5,8 y 6,5 pulgadas respectivamente, aunque de la tecnología anterior: Super Retina HD. Uno y otro también contaban con la misma resolución que los Pro y Pro Max, respectivamente.

Dicho esto, ¿dónde está la diferencia en las pantallas? Según Apple, ésta radica en el contraste y en el brillo, que han sido perfeccionados para ofrecer una mejor experiencia multimedia. Siendo realistas, no parece que la diferencia se vaya a notar mucho si ponemos las pantallas anteriores al lado de las nuevas, pero hay una mejora.

Por otro lado, si comparamos las pantallas del iPhone 11 y el XR no hay novedad alguna. Ambas integran exactamente la misma pantalla Liquid Retina de 6,1 pulgadas, Apple no ha querido dar el salto a OLED en su modelo más barato.

De dos a tres cámaras

La principal diferencia en el apartado fotográfico salta a la vista, se pasa de las dos cámaras traseras de los XS y XS Max a las tres con los 11 Pro y 11 Pro Max. No obstante, ¿en qué se traduce este aumento de lentes?

Apple

Antes de nada cabe mencionar que las cámaras de los 11 Pro y 11 Pro Max son exactamente iguales. Éstos incorporan un sensor principal de 12 megapíxeles y f/1.8, una segunda lente de 12 megapíxeles y f/2.4 que actúa como ultra gran angular y un tercer sensor que funciona como telefoto de 52 milímetros.

Apple

La principal novedad en cuanto a lentes es ese ultra gran angular, del que carecían los XS y XS Max y que servirá para realizar tomas mucho más amplias, ideales para cuando estamos demasiado cerca de algo y queremos abarcar una perspectiva más lejana.

Entre otras novedades, también nos encontramos con la tecnología Deep Fusion, que combina varias imágenes en distintas exposiciones para crear resultados más espectaculares, y el nuevo Smart HDR. Del mismo modo, hemos de mencionar mejoras en el modo noche y en el modo retrato, que ahora también será posible con animales y objetos, cuando en los XS y XS Max solo era posible con personas.

La cámara delantera también ha sufrido cambios. Mientras que los iPhone XR, XS y XS Max tenían una lente de 7 megapíxeles, ésta ha pasado a ser de 12 en los tres nuevos modelos de Apple.

Si comparamos las cámaras del iPhone 11 con el antiguo XR también hay algunas diferencias. Como en el caso anterior, se ha sumado una lente trasera: el 11 pasa a tener dos, mientras que el XR tenía solo una. El sensor que se ha añadido es el mismo ultra gran angular de 12 megapíxeles y f/2.4 empleado en los 11 Pro y Pro Max.

Apple

También se ha incorporado un zoom óptico de 2 aumentos, que se suma al zoom digital de 5 aumentos que ya tenía el XR. Todo ello sin olvidarnos del modo noche y las mejoras en el modo retrato, que ahora también sirve para animales y objetos.

También se estrenan los 'Slofies', unos selfies en cámara lenta a 120 frames por segundo.

¿Merece la pena el cambio?

Ahora que ya has leído todas las diferencias entre los nuevos modelos y los antiguos, seguramente es lo que te estés preguntando. No obstante, es bastante complicado responder, puesto que las necesidades de cada tipo de usuario son totalmente diferentes.

Apple

Antes de nada diríamos que te fijases en el diseño. A nadie le gusta tener un móvil feo, así que dependerá de si te gusta esa nueva trasera o no. Después, tendrás que valorar si realmente darías uso a esas mejoras en su potencia y en las cámaras. Como es lógico, la batería es algo en lo que todos coincidimos, cuanta más autonomía mejor.

Nosotros ya te hemos dato los datos, ¡ahora tú decides! A continuación los precios de los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max.