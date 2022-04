El truco de WhatsApp para saber cuántas veces ha visto tu estado un contacto y que no deberías usar

Incluso teniendo en cuenta que WhatsApp es una de las aplicaciones más relevantes en España, es una app repleta de trucos ocultos. Pequeños recovecos que se pueden aprovechar para exprimir al máximo WhatsApp. No obstante, debido a su falta de innovaciones presentes en otras apps, como en Telegram, existen variantes como WhatsApp Plus que ofrecen más posibilidades, como la de poder ver cuántas veces un contacto ha visto nuestro estado.

Esto es algo que no permite WhatsApp de por sí, y que realmente es un truco muy útil. Así podemos comprobar, entre otras cosas, si un usuario nos está stalkeando (una definición de espiar en Internet). Además, existen métodos relativamente seguros para descargar WhatsApp Plus sin el peligro que ello conlleva. Por supuesto, hablamos de una aplicación solo descargable en Android, al menos con métodos sencillos.

WhatsApp Plus, al ser una versión vitaminada de WhatsApp, permite esta y muchas otras cosas más. Sin embargo, es una aplicación que es en absoluto recomendable de descargar, ya que corres el peligro de que tu cuenta de WhatsApp quede prohibida debido a que WhatsApp no permite este tipo de aplicaciones alternativas. Por ende, seguir con este consejo queda en tu total responsabilidad.

Descargar WhatsApp Plus

WhatsApp Plus, al ser una aplicación externa a las tiendas de Android e iOS respectivamente, se debe descargar también de forma externa. Nos centraremos en el caso de Android, ya que para realizar este procedimiento en el caso de iOS, es mucho más intrusivo y puede conllevar problemas serios en tu dispositivo iPhone.

Para descargar WhatsApp Plus, tendrás que descargar un archivo .apk. Con este archivo descargaremos un archivo de instalación. Recomendamos enormemente hacerlo desde estos enlaces para asegurarte de que este archivo está libre de virus:

WhatsApp Plus NC Omicrono

Una vez descargado el archivo .apk, tendrás que instalarlo abriendo el archivo. Es posible que tengas que activar ciertas opciones en los ajustes de tu dispositivo Android para que se permita la instalación. El propio asistente te guiará para que puedas activar la opción, que suele conocerse como "Orígenes desconocidos" en Android, para instalar aplicaciones fuera de la Google Play Store. Por supuesto, tendrás que desinstalar primero WhatsApp estándar antes de iniciar WhatsApp Plus.

Cuando la aplicación esté instalada, sigue los pasos para registrar tu número con la aplicación. Publica un estado, y ve a la pestaña "Estados", para luego revisar el que has subido. Aparecerá el icono de un ojo en la parte inferior para ver la lista de contactos que han visto tus estados. Junto al nombre de cada usuario aparecerá un botón para ver cuántas veces esa persona ha abierto tu estado.

No deberías usar esta app

WhatsApp Plus. Manuel Fernández Omicrono

Mientras que Telegram, la rival directa de WhatsApp, es una aplicación open source y permite la existencia de clientes alternativos al oficial, WhatsApp no lo hace. De hecho, WhatsApp prohíbe tajantemente el uso de aplicaciones alternativas para usar su servicio; o usas la app de Meta, o corres el riesgo de tu cuenta sea suspendida.

Y es que WhatsApp Plus no es ni mucho menos la única opción. Existen opciones como GB WhatsApp, que sirve un propósito similar al de WhatsApp Plus. Si usas algunas de estas apps, eventualmente recibirás un mensaje de WhatsApp explicándote que tu cuenta quedará en suspensión temporal, impidiéndote que puedas usar el servicio. De hecho, esa suspensión puede ser completamente permanente.

Logo de WhatsApp Plus Manuel Fernández Omicrono

Y aunque es cierto que WhatsApp Plus o GB WhatsApp permiten muchas opciones que actualmente WhatsApp no, hacer uso de ellas puede salir muy caro. Según la propia WhatsApp, estas aplicaciones se consideran "versiones alteradas" del cliente oficial y "infringen nuestras Condiciones del servicio".

Finalmente, hay que aclarar que la instalación de estas aplicaciones, si no se escogen los sitios de descarga adecuados, puede acarrear el peligro de instalar software malicioso en tu dispositivo, ya que existen muchos hackers que usan estas versiones alternativas para distribuir virus y peligros similares. Siempre recomendamos instalar aplicaciones desde las tiendas oficiales, como serían la Google Play Store o la App Store.

