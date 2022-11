¿Adiós a los altavoces Echo baratos? Son un agujero en las cuentas de Amazon

Es más que probable que si eres un usuario aficionado a la tecnología en España, tengas en tu hogar un dispositivo Amazon Echo o en su defecto, un altavoz inteligente con un asistente de voz. Los bajos precios que suelen manejar Amazon o Google sobre estos dispositivos da la idea sobre que realmente estos altavoces estarían siendo un éxito. Nada más lejos de la realidad; están siendo la ruina para Amazon.

La división de Amazon dedicada a los Amazon Echo y por ende al asistente inteligente Alexa no está siendo en absoluto rentable para la compañía. No solo se están produciendo una gran cantidad de despidos dentro de la firma que afectan a esta división, sino que presenta pérdidas multimillonarias de alto calado.

Solo en el primer trimestre de 2022, la división de Alexa generó unas pérdidas de 3.000 millones de dólares. La "gran mayoría" de estas pérdidas se referían a la división del asistente, teniendo al menos el doble de pérdidas que cualquier otra dentro de la empresa.

Pérdidas en Alexa

Fuentes internas dentro del equipo encargado de la división de Alexa consultadas por Business Insider tienen todo tipo de calificaciones para la misma, y ninguna es bonita. Hablan sobre cómo la división está sumida en una profunda crisis, en la que todos los intentos porque saliera rentable han fracasado estrepitosamente. La califican como "un colosal fracaso" y "una oportunidad desperdiciada".

Los despidos acaecidos en las últimas semanas, que ascienden a 10.000 puestos de trabajo son fruto de medidas desesperadas. Al menos una docena de empleados tanto actuales como antiguos de la división han explicado que estos recortes en empleos han sido la puntilla a años de intentos para hacer que la división no perdiera tanto dinero. Algo que no ha sido posible.

Amazon Echo. Amazon

Pero ¿por qué? No es difícil adivinar que los Echo baratos, como los Echo Dot, son algunos de los productos más vendidos de la compañía. Lo cierto es que la propia Business Insider detalla cómo, efectivamente, son los más vendidos pero se venden prácticamente bajo coste. Es decir, que no reciben apenas beneficios, por no decir ninguno, de la fabricación y venta de estos altavoces.

Por otra parte, está el problema de las compras. Amazon esperaba que los Echo sirvieran como una herramienta para comprar cosas en la plataforma. "Alexa, compra en Amazon un paquete de pilas". No obstante, es fácil pensar cómo los usuarios no se sienten cómodos dejando sus compras en un altavoz inteligente que puede confundirse.

Amazon Echo Chema Flores Omicrono

Todo ello, además, sin poder elegir qué producto en concreto se busca y sin poder verlo o ver sus reseñas. Los documentos internos que menciona Business Insider explican que sí, los Echo tienen mil millones de interacciones a la semana. Pero no se usan de forma que Amazon gane dinero. "La mayoría de esas conversaciones son comandos triviales para reproducir música o preguntar sobre el clima".

Se define una cronología concreta; en 2019, se paraliza las contrataciones sobre la división, realizándose reuniones sin resultados para paliar las pérdidas. En 2020, Jeff Bezos ya estaba "perdiendo interés" en el proyecto de Alexa poco antes de abandonar su puesto como CEO. Documentos internos hablan sobre cómo se buscan ganancias con el uso de los aparatos Alexa, y no tanto con las compras, que se producen bajo pérdidas.

Amazon Echo.

Los documentos internos son desoladores. Amazon intentó asociarse con otras empresas para rentabilizar las posibilidades de Alexa. Pedir a domicilio era uno de los grandes objetivos. En 2020, "el equipo dejó de publicar objetivos de ventas debido a la falta de uso". Tampoco resultó. También existieron fiascos grandes como el del robot Astro, un extraño dispositivo que estaba potenciado por Alexa y que costaba 1.000 dólares.

¿Van a desaparecer?

Lo cierto es que Andy Jassy, actual CEO de Amazon, parece menos interesado en Alexa de lo que estaba Jeff Bezos antes de dejar su puesto. No obstante, quiere seguir dándole una oportunidad, asegurando que aún existe "convicción" de seguir adelante con el proyecto. No obstante, en una nota para los empleados, Jassy advierte que continuarán, pero recortando el equipo de forma notable.

Sin embargo, el futuro es oscuro. No existe una visión directiva clara con los dispositivos debido a que los dispositivos no son en absoluto rentables, y no existen incentivos para seguir desarrollando en base a los bajos precios, seña de identidad de los Amazon Echo. Todo ello pese a que Alexa es uno de los asistentes inteligentes más usados.

Es poco probable que, a corto plazo, veamos una reducción o eliminación de estos dispositivos del catálogo de Amazon. No obstante, es posible que si esto sigue así, Amazon acabe cansándose y veamos otro producto de Amazon morir.

