Thibaut Courtois: "Que el Xiaomi 12T Pro tenga esa carga rápida a mí me soluciona la vida"

Xiaomi presentó el pasado mes de octubre su móvil de gama alta de este año, el 12T Pro, que se dio a conocer junto con sus nuevos televisores QLED en un evento que se celebró en Múnich (Alemania). Poco más de un mes después, la compañía ha confirmado ahora que Thibaut Courtois, futbolista belga del Real Madrid, se convierte en la nueva imagen de su smartphone en España.

[Gómez-Carrillo (Xiaomi): "El objetivo es liderar el mercado de televisores en los próximos años"]

El Xiaomi 12T Pro es el último buque insignia de la compañía que ahora tiene como embajador al portero madridista. Un móvil que destaca por contar con una cámara principal de 200 megapíxeles, el mejor procesador Snapdragon para un alto rendimiento, una gran pantalla y una carga rápida que permite obtener el 100% de la batería en apenas 19 minutos.

Con motivo del anuncio de Thibaut Courtois como imagen del nuevo Xiaomi 12T Pro, en EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con el futbolista del Real Madrid sobre qué supone para él asociarse con una marca como Xiaomi y qué es lo que más le ha gustado del teléfono tras probarlo; además de conocer si es usuario de otros productos del fabricante chino.

¿Qué supone ser la nueva imagen del Xiaomi 12T Pro y asociarse con una marca como Xiaomi?

Por mi parte estoy agradecido de asociarme con una marca tan grande y que ofrece tantos productos. Poder ser la imagen del Xiaomi 12T Pro es obviamente un honor.

¿Qué es lo que más le ha gustado del teléfono?

Lo he podido probar y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la cámara, que también es lo que más llama la atención. También me ha encantado que es un teléfono móvil ligero y cuando lo tienes el bolsillo a veces te puedes olvidar de que lo llevas ahí. Y yo creo que eso es cómodo. Cuando tienes un teléfono en la mano o en el bolsillo siempre se agradece que sea más ligero.

Thibaut Courtois con el Xiaomi 12T Pro. Nacho Castañón Omicrono

La estrella del Xiaomi 12T Pro es su cámara de 200 megapíxeles, ¿ha podido probarla y sacarle partido? ¿Qué es lo que más le ha gustado de ella?

He estado un rato probando las cámaras, grabando y tomando fotos a las caras de la gente que estaba en el set de rodaje -del anuncio- y la verdad que es ‘top’. Yo creo que hoy en día, que estamos todo el mundo con las fotos con el móvil, sobre todo los aficionados al fútbol o la gente en la calle que nos pide fotos a los futbolistas, es importante tener una buena cámara. Y ya si esas fotos salen con la misma calidad que una cámara profesional entonces mejor porque tienes unas imágenes de alta calidad.

¿Es Courtois de los que les gusta la carga rápida o prefiere dejar cargando el móvil por la noche?

Obviamente, usando los móviles que usaba antes era de dejarlos cargando por la noche o incluso un poco antes de irme a dormir. Y claro, tardaban mucho en cargar y a veces parece que estás todo el día sin batería. Que el Xiaomi 12T Pro tenga esta tecnología con la que en 19 minutos se carga toda la batería, la verdad que a alguien como a mí me soluciona la vida.

Es conocido por todos que es bastante gamer, ¿también juega desde el móvil? ¿lo ha hecho desde el Xiaomi 12T Pro?

Juego mucho cuando estamos de viaje y juego a los típicos juegos, como Candy Crush y otros juegos que a veces mis hijos me instalan en el móvil. Obviamente soy más de jugar en casa en la consola, pero la verdad que últimamente con tantos partidos hay más viajes y jugar en el móvil es más rápido.

¿Para qué usa más el móvil? ¿Qué aplicaciones tiene instaladas en su smartphone?

Lo que más uso es WhatsApp, luego la aplicación de mapas para llegar a algún sitio o para ver el tráfico que hay. También uso el móvil para ver Netflix en esos días que te olvidas la tablet en casa y quieres ver algo, lo descargas rápido y lo ves tranquilamente en el avión. Por último, estarían las redes sociales, Instagram y Twitter. No creo que use muchas más apps, más allá que quizá algún día utilice la calculadora o para ver el cambio de divisas de alguna moneda, o cosas así.

Xiaomi es mucho más que móviles, ¿es usuario de algunos de sus productos?

Sí. Uso mucho el comedero para mascotas, que hasta puedes controlarlo desde el móvil y la verdad que es muy cómodo. También uso la freidora de aire que me permite comer más sano y es más limpio. He visto que tienen muchos más productos, así que ya tendré que probar más cosas.

