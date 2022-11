Amazon planea despedir a unos 10.000 trabajadores en el mayor recorte de empleo de la historia de la compañía

Amazon se acaba de sumar a la oleada de despidos que en los últimos meses se están produciendo en el sector tecnológico. La compañía tiene previsto llevar a cabo esta semana prescindir de unos 10.000 trabajadores, en puestos tanto corporativos como tecnológicos, según avanza 'The New York Times'. De confirmarse esta cifra, se trataría del mayor recorte de empleo en la historia del gigante tecnológico.

Fuentes conocedoras del proceso han detallado al diario estadounidense que este proceso de reducción de plantilla se concentrará principalmente en la unidad de dispositivos de Amazon, incluido el asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos.

'The New York Times' apunta que el número de despidos todavía no es definitivo, pero remarca que si la cifra se mantiene en torno a los 10.000, representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos de Amazon. No obstante, supondría menos del 1% de toda su fuerza de trabajo global, que supera los 1,5 millones, principalmente de trabajadores por horas.

Con esta decisión, Amazon se sumaría al grupo de grandes empresas tecnológicas que en los últimos meses han comenzado a congelar los procesos de contratación o a recortar sus plantillas en medio de la incertidumbre económica y un cambio en los modelos de negocio.

Hace tan solo una semana, Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció su intención de despedir a más de 11.000 empleados a nivel global, lo que equivale a aproximadamente el 13% de su plantilla. Y unos días antes Elon Musk decidía prescindir de la mitad de su plantilla de Twitter.

Pero Amazon, Meta y Twitter no han sido las únicas. En los últimos meses también se han conocido los recortes de plantilla de otras empresas tecnológicas como Salesforce, Lyft, Stripe o Snap.

