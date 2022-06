Xiaomi lanza un aire acondicionado que enfría una habitación en cuestión de segundos

Llega el verano a España, y con él, el calor y los gadgets veraniegos. Están apareciendo todo tipo de dispositivos para afrontar las olas de calor que se están sucediendo en el país, y una de las más importantes en lo que se refiere a catálogo es Xiaomi. La firma china acaba de lanzar su nuevo aire acondicionado, el Xiaomi Giant Power Saving Pro.

Hay que aclarar que no es la primera vez que Xiaomi tiene un aire acondicionado en su porfolio de dispositivos. No obstante, este es el modelo más nuevo, presentado en China y que tiene como principal atractivo no solo su tabla de características, sino su precio. Y es que al cambio directo este aire cuesta 500 euros.

Es un aire acondicionado que tiene la capacidad de enfriar el aire de una habitación de la casa en solo 30 segundos. Tiene una potencia de 5.000W en calor, de 800W en frío y cubre superficies de hasta 20 metros cuadrados. Permite calentar y enfriar una estancia, con temperaturas de entre -32 y 60 grados, y dispone de unos niveles de ruido bajísimos, de hasta 18 decibelios.

Nuevo aire de Xiaomi

Monta un compresor de alta velocidad que aumenta la eficiencia de la capacidad de refrigeración, y usa un sistema de ventilador de flujo cruzado con un diámetro de 106 milímetros con un volumen de aire circulante de hasta 680 m3/h. Dispone, además, de un sistema de control de compensación adaptativa para la velocidad del ventilador para garantizar usos normales incluso en condiciones duras de frío o calor.

Usa un sensor fotosensible que detecta cambios en la luz del hogar para ajustar automáticamente el brillo de su pantalla OLED y que así no moleste. También monta un sistema de predicción de demanda adaptativa para las cargas de calefacción y refrigeración y un mejor nivel de eficiencia energética. Su control de temperatura tiene un margen de error de 0,5 grados.

Aire acondicionado de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Hablamos de un dispositivo de Xiaomi, por lo que no podían faltar las funciones inteligentes. Soporta los controles de voz del asistente de Xiaomi, Xiao AI, para encender y apagar el dispositivo y controlar su temperatura. También se puede conectar al humidificador Mijia de la compañía.

Como ocurre con muchos dispositivos de la compañía, este se ha presentado en China y por ahora no se sabe si llegará a Europa y por ende a España. No obstante, no sería raro ver su desembarco en Occidente debido a sus capacidades técnicas.

