He probado el purificador de aire del ecosistema Xiaomi y ha sido un gran aliado contra la alergia

Durante unos días el cielo de varias ciudades de España permaneció de color rojizo debido a la calima que trajo la borrasca Celia, que provocó que se inundaran las calles de polvo sahariano. Más allá de vivir una escena similar a la de una película de ciencia ficción y de que la calidad del aire empeoró, en mi caso hizo que la alergia se me adelantara. Y una forma que me ayuda a llevar mejor esta situación es usar un purificador de aire, como el modelo barato de Ikea o uno chino del ecosistema de Xiaomi.

Durante los días de la calima en los que mi alergia ha sido elevada he utilizado el Jya Fjord, un modelo fabricado en China que pertenece al grupo Smartmi, que se integra dentro del ecosistema de productos de Xiaomi. No es el primer purificador de aire que ha pasado por mis manos, ya que anteriormente pude usar uno de Ufesa que promete eliminar la Covid-19 en casa; pero sí es el más grande y el que más metros cuadrados de espacio cubre: hasta 54.

El Jya Fjord (399 euros) destaca principalmente por ofrecer una buena relación entre calidad y precio, es silencioso y cuenta con un sistema de luz ultravioleta (UV) con el que esteriliza el 99,95% de bacterias, virus, polen y formaldehído presentes en el aire, según la compañía. Durante estos días me ha ayudado a respirar mejor y tengo claro será imprescindible durante la primavera, donde la alergia me da más fuerte.

Control por app

Desde el momento en el que la caja en la que viene empaquetado entró por la puerta de casa ya intuí que era un purificador de aire grande: tiene unas dimensiones de 290 milímetros de largo, 260 milímetros de ancho y 535 milímetros de alto. Aun así, cabe perfectamente en cualquier rincón. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que a pesar de esas medidas no resulta tan pesado (6,5 kilogramos) y se puede mover entre habitaciones cómodamente, aunque esto se debe a que incluye en su base cuatro ruedas omnidireccionales.

EL Jya Fjord desmontado junto con el filtro. Nacho Castañón Omicrono

El purificador tiene un diseño elegante de color gris y está fabricado con un plástico que se siente firme. Su montaje es bastante sencillo: simplemente hay que sacarlo de la caja y anclar la parte superior con la base, ya que el filtro HEPA 13 ya viene colocado en su compartimento; para luego enchufarlo a la corriente. En caso de querer sustituir el filtro, basta con abrir el purificador pulsando en sus dos botones laterales y extraerlo.

El Jya Fjord funciona con tan sólo apretar su botón de encendido trasero e incluye una pequeña pantalla OLED circular táctil en su zona superior derecha. Un panel que permite comprobar diferentes parámetros del dispositivo, como el estado de funcionamiento, el desgaste y la eficacia del filtro, monitorear el índice de calidad del aire en tiempo real, la temperatura y la humedad, cambiar la configuración o activar cada uno de los diferentes modos.

La pantalla táctil del Jya Fjord. Nacho Castañón Omicrono

En total hay cuatro modos de uso. El primero de ellos, representado con un 'A', ajusta automáticamente la eficiencia de purificación en función con la calidad del aire del interior. También hay un modo de funcionamiento denominado 'Sueño' que hace que el purificador apenas haga ruido para usarlo mientras se duerme y un tercero, con un icono de un rayo, para que rinda a máxima potencia.

Por último, está el modo del icono del corazón, que es para utilizar un valor predeterminado máximo que se puede configurar a través de la aplicación SmartMi Link, disponible en Android e iOS. Con la app se puede acceder a toda la información sobre la calidad del aire del interior de casa en tiempo real y a los ajustes del purificador, que es compatible con Apple Homekit, Alexa y el asistente de Google.

La aplicación con la que controlar el purificador de aire. Nacho Castañón Omicrono

Por ejemplo, con la app se puede ver si la calidad del aire es buena, encender o apagar el dispositivo, activar el temporizador y hasta cambiar entre los diferentes modos. También es posible quitar el sonido que hace la máquina cuando se enciende o se confirma una acción en la pantalla -que resulta algo molesto-, activar la lámpara interna ultravioleta o la cerradura para evitar que los niños abran el purificador y se pillen los dedos.

Buen rendimiento

El Jya Fjord cuenta con un caudal de aire de 450 metros cúbicos por hora (m3/h) y está pensado para utilizarse en habitaciones de hasta 54 metros cuadrados. En mi caso lo he tenido principalmente en el salón y en el cuarto en el que tengo el ordenador. Unas de sus principales ventajas son su sistema de filtrado y sus sensores de calidad del aire.

El Jya Fjord tiene un diseño elegante. Nacho Castañón Omicrono

El filtro HEPA 13 de carbón activo ayuda a mejorar la calidad del aire y es capaz de eliminar los malos olores y gases dañinos. El purificador también incluye un prefiltro que atrapa grandes partículas y un sistema de detección que le permite saber en todo momento si el aire de la habitación es de buena calidad o no, algo que destaca tanto en la aplicación como en la pantalla.

El Jya Fjord es capaz de detectar PM10, que son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, ceniza, o polen con un diámetro menos de 10 micras; PM2.5, que es lo mismo pero con un diámetro menor de 2,5 micras; el formaldehído (TVOC), la temperatura y humedad.

El Jya Fjord ofrece un buen rendimiento. Nacho Castañón Omicrono

Lo que diferencia a este modelo frente a otros es que también cuenta con una etapa de esterilización ultravioleta, que tiene como objetivo el de eliminar virus y bacterias que el proceso de filtración de aire haya captado previamente. El rendimiento del purificador Jya Fjord es muy bueno, con una sensibilidad alta que provoca que se active con frecuencia si detecta que la calidad del aire es mala.

Otra cosa que me ha gustado bastante es que es muy silencioso cuando se tiene activado el modo para dormir o el automático, por lo que no molesta tenerlo encendido mientras se trabaja, se duerme o se ve una película. Eso sí, en máxima potencia se nota más su presencia, superando por los 63 dB, pero tampoco es algo que moleste mucho.

¿Me lo compro?

El Jya Fjord (399 euros) es uno de los mejores purificadores de aire para habitaciones grandes que se pueden encontrar, y más teniendo en cuenta que ofrece una gran relación entre calidad y precio. Con un diseño elegante, destaca principalmente por su potencia y eficacia para mejorar la calidad del aire, algo que he notado en los días que la alergia me ha dado más fuerte, ya que me ha permitido respirar mejor.

Además, es muy cómodo de llevar de una habitación a otra, apenas hace ruido y funciona con Apple HomeKit, Alexa y el asistente de Google. Lo cierto es que este dispositivo funciona perfectamente, algo que he notado especialmente los días de calima cuando peor estaba de la alergia. Estando en una habitación sin un purificador de aire me costaba respirar, mientras que al tener el Jya Fjord encendido no me resultaba tan complicado coger aire.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan