Un hogar más limpio y sin virus: probamos el último purificador de aire Mitsubishi Electric

Probamos el nuevo purificador de aire Mitsubishi MA-E85R, capaz de limpiar el aire de bacterias, virus y contaminación, capturando con sus filtros HEPA más del 99% de estas partículas con una enorme eficacia.

La situación que estamos viviendo nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es mantener nuestro hogar, y todo lo que nos rodea, libre de sustancias tóxicas que puedan afectarnos. Mitsubishi Electric ha dado un paso adelante presentado sus nuevos purificadores de alta eficacia que nos permiten mejorar la calidad del aire, liberándonos de bacterias y virus de transmisión aérea gracias a los múltiples filtros que integra.

Cómo funciona un purificador

Purificador Mitsubishi

¿Por qué meter un purificador de aire en casa? Seguramente esta sea la pregunta que muchos se hagan ante un producto así. A veces no creemos lo que no vemos, pero que no veamos las bacterias o la contaminación de la ciudad frente a nuestros ojos, no significa que no exista. Está ahí, y nos afecta.

Como su propio nombre indica, un purificador de aire como el Mitsubishi MA-E85R se encarga de capturar, filtrar y limpiar el aire del entorno. Al pasar por el ventilador y una serie de filtros integrados, el purificador nos devuelve este mismo aire pero libre de cualquier sustancia tóxica.

Frontal desmontado en el purificador Mitsubishi

Y cuando hablamos de sustancias tóxicas, también nos referimos a elementos mucho más comunes, como los ácaros, el polen, el humo del tabaco, el dióxido del tráfico de la ciudad que entra por nuestras ventanas, los aerosoles y los elementos químicos de los productos de limpieza. Por tanto, no solo es interesante para mejorar las condiciones de nuestro hogar, sino también para evitar problemas de salud futuros, permitir una mejor respiración, ayudar a los miembros de la familia con alergias e incluso eliminar malos olores.

Purificando con el Mitsubishi MA-E85R

Junto al lanzamiento del purificador MA-E85R, Mitsubishi también ha presentado el MA-E100R, aunque está más orientado a espacios más grandes y con mayor afluencia de personas (por ejemplo, grandes espacios comerciales o tiendas).

Sin embargo, por las dimensiones y la potencia del Mitsubishi MA-E85R, es un equipo mucho más indicado para hogares u oficinas.

Características y funciones

- Dimensiones: 54,7 x 42,4 24,4 cm

- Peso 9,8 kilogramos

- CADR (tasa de liberación de aire limpio): 508 m³/h

- Pre-filtro con auto-limpieza y depósito de residuos.

- Filtro HEPA de doble capa y alta eficiencia de 3,38m².

- Filtro de carbón activo de 400 g

- Catalizador de platino integrado.

- Filtra más del 99% de las partículas en suspensión PM2.5

- Sensor de olores, gases y suciedad.

- Diferentes modos de uso: noche, Turbo, máximo…

- Función Smart Search que detecta zonas más contaminadas

- Indicadores LED que indican la calidad del aire en tiempo real.

El Mitsubishi MA-E85R es un purificador de aire compacto y en color blanco que pasa bastante desapercibido si lo colocamos en cualquier rincón de la casa. Además, tiene un peso 9,8kg, por lo que no es descabellado ir moviéndolo entre las estancias según lo necesitemos, e incluso integra un agarre cómodo en la parte superior.

Parte superior.

Lo único a tener en cuenta es dejarle unos centímetros de espacio a su alrededor, de esta forma nos aseguramos que la unidad puede recoger y expulsar el aire sin problemas. En posiciones bajas (en el suelo), el purificador es más efectivo filtrando el polvo y el polen, por ejemplo, mientras que en una posición alta, como encima de un mueble o una estantería, es más efectivo eliminando el humo del tabaco.

Pese a este tamaño, estamos ante un purificador muy potente y eficiente gracias a su alta tasa de liberación de aire limpio, puede limpiar todo el volumen de aire de una habitación de 60 metros cuadrados con un par de pasadas en solo 30 minutos.

Purifica tu casa

Toda la “magia” se produce en su interior, donde se encuentran los diferentes filtros que procesan el aire de las habitaciones hasta que vuelve a ser expulsado.

Los diferentes filtros que integra.

Todos estos filtros, por cierto, son totalmente accesibles, ya que la parte frontal de este purificador Mitsubishi se desmonta y da acceso a cada una de las partes, ya sea para realizar un mantenimiento y limpieza, o para sustituir los filtros cuando finalice su vida útil. Hasta ese momento pasará mucho tiempo, ya que el filtro HEPA de alta eficacia tiene una durabilidad de unos 8 años.

Filtro HEPA

Cuando está en funcionamiento, las partículas más grandes se quedan en la primera fase, el pre-filtro. Un punto muy interesante de este pre-filtro es que cuenta con función de auto-limpieza, de activación tanto automática como manual siempre que nosotros queramos activarlo. Todos los desechos se quedan en un recipiente fácil de vaciar.

El filtro HEPA está a continuación y es el encargado de filtrar bacterias, virus y cualquier otra partícula con una eficacia del 99,97% para partículas de hasta 0,3 µm (micrómetros). Tras él, se encuentra el filtro de carbón activo, que descompone los gases, partículas y compuestos orgánicos volátiles (COVs) que causan mal olor y que pueden afectar a personas asmáticas, alérgicas y provocar irritaciones.

Filtro de carbón activo.

Un último filtro catalizar de platino complementa el efecto del filtro de carbón activo ayudando a acelerar las reacciones químicas de descomposición y activación de determinados olores y sustancias químicas, como el propio olor del tabaco que suele quedarse impregnado en las habitaciones donde habitualmente se fuma.

Controles y modos

Todo el control del aparato lo hacemos desde el panel superior de botones, y podemos hacernos una idea de lo contaminado que está el espacio con solo echar un vistazo a los indicadores LED que tenemos justo en el frontal.

Mediante un código de colores, el purificador nos indica rápidamente el nivel de contaminación por partículas PM2.5, si hay fuertes olores que eliminar y la cantidad de polvo en el ambiente. Todo esto lo detectan continuamente los distintos sensores integrados y podemos ver cómo mejoran esos indicadores (cuando el LED se queda en verde) al tenerlo unas horas en funcionamiento.

Purificador Mitsubishi

Si simplemente queremos que el purificador haga su trabajo y no preocuparnos de nada, podemos activar el modo automático e irá adaptando la potencia de filtrado según las condiciones de la habitación. Sin embargo, también tenemos un modo noche que disminuye el volumen de aire al mínimo, con un sonido mínimo y bajando el brillo del panel para no molestar, o el modo Turbo, que maximiza el volumen de aire filtrado para limpiar el lugar en tiempo récord.

Limpieza inteligente del aire

Una de las características únicas e innovaciones que Mitsubishi ha metido en este purificador es la función Smart Search, o búsqueda inteligente.

Purificador Mitsubishi

Al activar este modo, el MA-E85R automáticamente detecta las áreas de una habitación con mayor suciedad o contaminación en el ambiente. Las lamas superiores van cambiando de orientación y, junto al sensor de partículas de hasta 0,5 µm, redirigen el flujo de aire para filtrarlo todo al instante.

Sin duda, el purificador de aire Mitsubishi MA-E85R es un dispositivo muy a tener en cuenta para aquellos hogares en los que se quiera mejorar de forma efectiva la calidad del aire, todavía más interesante en familias con niños, personas mayores o familiares con alergias y problemas respiratorios que quieran librarse de todas las sustancias nocivas y virus que nos rodean hoy en día.