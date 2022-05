Xiaomi presenta la nueva Mi Band 7: más pantalla y modos para entrenar a un precio rompedor

Aunque Xiaomi tenga un catálogo gigantesco tanto en España como a nivel internacional, hay diversos productos de la compañía que destacan por ser tremendamente queridos por los fans. Es el ejemplo de las pulseras de actividad Mi Band, que son algunos de los dispositivos más populares de Xiaomi. Pues la compañía ha presentado en China su nueva Xiaomi Redmi Band 7.

No se ha limitado a lanzar solo esa pulsera de actividad, sino que además ha presentado junto a ella los Xiaomi Redmi Buds 4 y Redmi Buds 4 Pro, sus nuevos auriculares inalámbricos. No obstante, la gran protagonista es la Mi Band 7, que ahora integra una pantalla más grande y con mejoras en su control del oxígeno en sangre y la monitorización del ejercicio físico.

Estrena una pantalla más grande, de 1,62 pulgadas OLED con resolución 490x192 píxeles y por fin Xiaomi ha elegido integrar una opción para mantener la pantalla siempre encendida. El área de pantalla usable se ha incrementado hasta en un 25%, haciendo que esta sea más fácil de usar.

Mi Band 7

La medición de SpO2 se ha mejorado, ya que si la Mi Band detecta que hay una saturación de oxígeno por debajo del 90%, vibrará para avisar al usuario. En el terreno del monitoreo de actividad física, ahora la Mi Band soporta hasta 120 modos de entrenamiento distintos, con cuatro modos de deportes profesionales, detección automática de ejercicios e incluso una opción para realizar ejercicio competitivo contra tus amigos.

La batería en este caso es de 180 mAh y en palabras de Xiaomi, debería durar 14 días, al menos sin el modo Always On Display. No obstante, esta autonomía podría cambiar dependiendo del tipo de uso que se le dé a la pulsera de actividad. Esta, por cierto, tardará hasta 2 horas en cargarse.

Tabla de la Xiaomi Mi Band 7 (en chino) Xiaomi Omicrono

La Xiaomi Band 7 tendrá un precio base de 239 yuanes, que al cambio son unos 33 euros. También se ha lanzado un modelo NFC que lógicamente costará un poco más, aunque Xiaomi no ha especificado el precio exacto de este modelo. Hay que aclarar que esta nueva pulsera podrá cambiar de precio de cara a su más que probable lanzamiento en España en un futuro.

Redmi Buds 4 y 4 Pro

Xiaomi ha tenido a bien renovar tanto su Mi Band como sus Xiaomi Redmi Buds 4. Dos modelos, una versión superior 'Pro' y una inferior, con diferencias bastante importantes entre ambos. Por ejemplo, los Redmi Buds 4 Pro disponen de un sistema de cancelación de ruido de hasta 43 decibelios e integran clasificación IP54 para protegerlos de las salpicaduras y de la lluvia.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro y su tabla (en chino) Xiaomi Omicrono

Montan un driver de 10 milímetros con un tweeter de 6, y usan Bluetooth 5.3 para funcionar. Su latencia tan solo es de 59 milisegundos, y Xiaomi explica que su autonomía sin ANC puede alcanzar las 9 horas. En caso de usar el estuche de carga, esta autonomía puede pasar a ser de hasta 36 horas adicionales. Se pueden comprar en blanco y en negro a un precio de 369 yuanes, que al cambio son unos 51 euros, y se comercializarán en China a partir del 31 de mayo.

Por su parte, los Redmi Buds 4 también disponen de cancelación de ruido activa de 35 decibelios y aunque se mantiene el driver de 10 milímetros, la conectividad baja a Bluetooth 5.2. La autonomía se puede extender a las 30 horas con el estuche de carga y se pondrán a la venta por 199 yuanes, lo que al cambio serán 27 euros. Se podrán comprar en blanco y en azul.

