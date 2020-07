Así es el aire acondicionado de Xiaomi que cuesta unos 250 euros

En España somos bastante fans de Xiaomi, y no es para menos. La marca china tiene una plétora de productos en su catálogo que van desde los smartphones hasta los televisores, pasando por productos loquísimos como ratones que son compatibles con comandos de voz. Pero, ¿sabías que existe hasta un aire acondicionado de Xiaomi?

Con este aire acondicionado casi nos llega la pregunta a la cabeza sobre qué no hay en el catálogo de Xiaomi. La marca china tiene en su portfolio de productos un aire acondicionado que, como no, es inteligente y tiene prestaciones extra que otros modelos no tienen pero con una clave: un precio irrisorio.

Así es el Air Conditioner A, un aire acondicionado que no solo es capaz de ahorrar hasta un 20% de energía, sino que además se puede controlar desde el smartphone y tiene un cuerpo de amplia resistencia.

Un aire acondicionado... ¿de Xiaomi?

Air Conditioner A Xiaomi Omicrono

Esta es una variante más eficiente de su ya anterior modelo, el Air Conditioner estándar. Este se caracteriza por tener un bajo consumo que es capaz, en palabras de Xiaomi, de ahorrar hasta un 20% de energía si lo comparamos con otros aires acondicionados. Por supuesto estos datos son relativos.

Xiaomi ya nos tiene acostumbrados a la domótica interconectada, por lo que este Air Conditioner no iba a ser menos. Se controla desde la app Xiaomi Mi Home, y tiene opciones para control por nuestro smartphone, incluso mediante comandos de voz. Desde la aplicación podremos hacerlo todo mucho más fácil. Podremos incluso establecer rutinas automatizadas.

Con pantalla LED incorporada. Xiaomi Omicrono

Existen 2 variantes de este modelo, con distintas potencias. Una de 1.000 frigorías y otra de 1.500, por lo que el aire acondicionado es ideal para estancias de entre 10 a 16 metros cuadrados. El flujo de aire es capaz de enfriar hasta 650 metros cúbicos de aire, con un nivel de ruido que no alcanza los 30 decibelios.

Por la parte exterior, el aire cuenta con una pantalla LED que nos dará información sobre su funcionamiento y estado. El cuerpo del aire acondicionado de Xiaomi es de plástico ABS resistente a rayos UV, por lo que no se volverá amarillo pasados los años. Incluye, además, un mando de 13 botones por si nos es muy engorroso manejar el aire desde nuestro smartphone.

Precio y disponibilidad

Tiene un precio bastante económico Xiaomi Omicrono

Hablamos de 2 variantes con 2 precios distintos. El modelo más básico vale 250 euros y el más caro, unos 300. Desgraciadamente y como ya es habitual en muchos productos de Xiaomi, este por ahora solo está reservado a China, por lo que no se vende en España.

Es muy poco probable que podamos no solo ver este aire acondicionado de Xiaomi venderse en España, sino que podamos importarlo desde China debido a su gran tamaño. No será hasta que Xiaomi se decante por traer estos aires a España cuando podremos disfrutarlos de verdad.