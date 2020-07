Xiaomi lanza su primer televisor OLED: una locura de 120 hz y 65 pulgadas

Ya emos visto en otras ocasiones televisores de Xiaomi, que destacaban por ofrecer unas características decentes a un buen precio. Variando entre tamaños de 65 y 55 pulgadas, el catálogo de televisores en España siempre ha estado falto de un modelo tope de gama que peleara con algunas de las mejores alternativas del sector. Esto se ha solucionado con el Xiaomi TV Master 65 OLED.

Sí, habéis leído bien: OLED. Este es el primer televisor OLED de Xiaomi, y como dice su nombre pretende ser el tope de línea más poderoso de su línea de dispositivos. Entre sus características nos encontramos con 65 pulgadas, 4K, panel OLED y una tasa de refresco de 120 Hz.

Y antes de que saques tu cartera ansioso por encontrar un precio rompedor, tenemos que informarte de 2 problemas con este televisor. El primero es que parece que, por ahora, se quedará en China. Y el segundo es su precio, ya que al cambio en yuanes supera los 1.000 euros.

TV Master 65 OLED, el tope de línea

El televisor de Xiaomi más potente. Xiaomi Omicrono

El primer logro que se ha de destacar en este televisor es sin duda alguna la inclusión de la tecnología OLED. Por supuesto nos encontramos ante bordes reducidos y un frontal casi sin marcos. Con el soporte de medio metro mide 1.4 metros, y 0.83 de alto. Pesa poco más de 30 kilos, y casi 40 con el soporte, y el ancho de la base se queda en 248 milímetros.

Dando el salto al OLED, Xiaomi ha querido echar el resto en la pantalla, un inmenso panel de 65 pulgadas con resolución 4K. Tiene 178º grados de campo de visión y lo más interesante de todo es que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Si nos ceñimos a las especificaciones que da Xiaomi, este dispositivo cuenta con el 98.5% del espacio DCI-P3 cubierto y tiene compatibilidad con múltiples tecnologías como HDR10+ y Dolby Vision.

El brillo es de 1.000 nits y su contraste es de 1.000.000:1. Para optimizar la imagen, Xiaomi ha incluido al menos 20 algoritmos que se encargarán de optimizar la imagen así como su colo, claridad y ccontraste para reconocer la escena y mejorar la imagen de la misma en tiempo real.

Sonido 3D y Dolby Audio

El panel del dispositivo es impresionante. Xiaomi Omicrono

Uno de los puntos más criticados de los televisores de Xiaomi siempre ha sido el sonido, y este parece haber sido resuelto en este OLED . Además de ser compatible con Dolby Audio, Atmos y DTS-HD tiene un sistema de sonido 3D con 2 altavoces de 12.5W, otros 2 altavoces de 10W y un subwoofer de 20W. En cuanto al hardware en sí, tiene 3GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento interno.

Si nos vamos a la conectividad, tenemos lo esperado; WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0 y 3 HDMI con uno 2.1, un AV, un AV/DTMB, un Ethernet y 2 USB tipo A. Como curiosidad, el mando tiene NFC para poder poner el móvil sobre él y emitir contenido en el televisor de forma sencilla.

Se quedará en China

Un precio superior a los 1.000 euros. Xiaomi Omicrono

Xiaomi no ha dicho nada sobre exportar este televisor a otros mercados. Es cierto que el mercado occidental es jugoso para la firma china, por lo que podríamos verlo más pronto que tarde, pero el problema del COVID-19 puede frustrar estas expectativas. Y no solo el COVID, sino su precio, ya que no será barato.

En China el OLED Master 65 valdrá 12.999 yuanes, que al cambio aproximado son 1.628 euros. Un precio acorde a lo que esperamos de un televisor de alta gama y que lo pone a competir contra los mejores del mercado de la mano de Samsung o LG.