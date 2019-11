¿Merecen la pena los televisores de Xiaomi? Qué deberías tener en cuenta

Hoy se ha sucedido un acontecimiento que no pocos esperábamos con ganas: el desembarco de Xiaomi en el mercado de televisores español. Desde hacía ya años se rumoreaba la llegada de estos televisores a nuestro país y teniendo en cuenta la política de precios agresiva que la firma ha tenido con sus smartphones, el hype no hacía más que incrementarse.

Así ha sido. En un evento Xiaomi ha presentado los televisores que traerá al mercado español y, como era de esperar, con precios bajos al menos sobre el papel. De nuevo, tenemos todos los ingredientes para la receta perfecta del hype: televisores de alta gama a precios irrisorios venidos de la mano de Xiaomi.

Ahora bien. ¿Merecen la pena los televisores de Xiaomi? ¿De verdad son dispositivos increíbles a un precio reducido? Lo cierto es que como todo en la vida no es cuestión de blancos y negros; hay matices grises que hay que tener en cuenta. YY con un ojo algo más crítico nos damos cuenta enseguida de que hay cosas a tener en cuenta.

Televisores de Xiaomi: tamaños y precios para... ¿todos?

Primero, tenemos que hacer un repaso a los televisores que se han presentado. En Omicrono ya os hemos dado todos los detalles junto a nuestros compañeros de El Androide Libre, pero por si acaso vamos a volver a repasarlos. Concretamente han sido 3 modelos destinados a 3 gamas claramente diferenciadas: la baja, la media, y la alta.

Se han presentado las Xiaomi Mi TV 4A 32", Mi TV 4S 43" y Mi TV 4S 55". Todos estos modelos, como indican su nombre, están diferenciados en sus tamaños (cosa en la que nos centraremos a continuación): 32, 43 y 55 pulgadas respectivamente. Es en los tamaños donde encontramos quizás el primer "pero".

Televisor Grundig. Omicrono

En Omicrono ya hemos analizado algunos televisores y tenemos ya una experiencia con dispositivos de gran formato que superan las 55 pulgadas. Este es el primer detalle que percibimos en la llegada de Xiaomi al mercado: la limitación. Debido a la tardanza de Xiaomi en desembarcar en nuestro país con estos televisores, quizás más de uno se esperaría que apostaran por dispositivos de mayores formatos. Cosa que no ha sido así.

Hemos de entender que a nivel de usuario, salvo el de 32 pulgadas (más por su resolución 1366 x 768 píxeles que por su tamaño), estos tamaños son más que acordes para casi cualquiera. Las 40 pulgadas y las 55 están más que instauradas y seguramente la gran mayoría de nosotros y de vosotros no necesiten más que eso. El problema está en el mercado.

Barra de sonido Samsung Q70R Manuel Jesús

Hemos de agradecer enormemente a Samsung por proporcionar estos datos que vamos a comentar a continuación, ya que sirven para darnos un poco de perspectiva en todo este asunto. El mercado de los televisores en España está marcado por el auge en ventas de televisores grandes acompañados de grandes marcas.

Según nos cuenta Samsung, los segmentos en el mercado de televisores que más están creciendo son los que comprenden tamaños de 65 y 75 pulgadas (y más). Junto a este crecimiento van acompañadas tecnologías 8K y UHD, cuyo segmento también está en auge. Por parte de televisores de menor formato, bajando precisamente por debajo de las 43", la cosa está decreciendo.

A esto se le suma el tema de las resoluciones. Si bien es cierto que las resoluciones Full HD y HD están más que estandarizadas, sus segmentos están decreciendo "notablemente", dejando entrever que el 4K y el reciente 8K están adoptando su hueco en este mercado.

Pero, ¿qué significan para ti todos estos datos? A nivel de seguridad, soporte y sobre todo fiabilidad quizás pueda interesarte adquirir un televisor de gran formato más actual que tenga el 4K como bandera o el 8K como principal handicap de compra. Son tecnologías por las que los fabricantes están apostando más fuerte y por ende pueden ofrecer mejores resultados que, por ejemplo, resoluciones HD que ya están obsoletas.

Un precio bueno, pero que no llega a ser rompedor

Este punto quizás genere algo de confusión, pero hemos de explicarnos. Los precios de estos televisores son buenos, y eso nadie lo duda. Hablamos de que la versión más top de la gama de televisores de Xiaomi nos ofrece 4K UHD HDR, un tamaño bastante bueno de 55 pulgadas por menos de 500 euros. 449 para ser exactos, siendo unos 100 euros más cara que el modelo intermedio.

Por ese precio nos llevamos buenas especificaciones; dos altavoces de 8W o 10W, compatibilidad con DTS-HD y Dolby Audio junto a Android TV. Se tiene una cierta percepción de que las grandes marcas como LG o Samsung que dominan el mercado suelen tener tendencia a precios mucho más altos. Pero, ¿realmente es así?

Televisor Samsung en PC Componentes.

Lo cierto es que no necesariamente. Echando un ojo por Amazon o por PC Componentes nos encontramos unas cuantas ofertas que están bastante bien. Por ejemplo, este televisor Samsung que si bien no es especialmente nuevo ofrece prácticamente lo mismo que el televisor de Xiaomi... por unos 10 euros menos. Nosotros mismos aquí, en Omicrono, hemos analizado alternativas como este dispositivo de Grundig.

Televisor LG en PC Componentes

Algo similar ocurre con este televisor de LG. Es cierto que es una oferta, pero de nuevo, estamos ante especificaciones similares: 20 euros más por el mismo tamaño, mismo 4K UHD, etcétera. Desde Omicrono no dudamos en absoluto de la calidad de los televisores Xiaomi y de hecho no podemos estar más contentos de que haya competencia en el duro mercado de televisores. Pero los datos simplemente están ahí.

Televisor Philips en PC Componentes.

Esto es todavía más llamativo en el caso del menor de la familia, el televisor Xiaomi Mi TV 4A 32". Es cierto que por 179 euros nos llevamos un dispositivo con Android TV que si bien no destaca por su resolución, tiene otras buenas especificaciones como la ya mencionada compatibilidad con Dolby Atmos. Pero hemos encontrado alternativas quizás más lógicas a menos precio que no prescinden del Full HD, como este televisor Philips LED. Y si Android TV es prioritario para ti, puedes acceder por unos pocos euros más a un Chromecast o una Xiaomi Mi Box.

¿Merecen la pena? Sí, pero quizás deberías ampliar tu búsqueda

Si algo ha sabido hacer Xiaomi en España ha sido forjarse un nombre. Su política agresiva de precios, la calidad de sus productos y su ya consolidado estatus en el mercado han conseguido que la recepción de estos televisores sea muy positiva. No es para menos, ya que además por el camino conseguimos una necesitada competencia.

El problema es que en base a este hype se pierden detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, que hay alternativas más baratas con Full HD frente al modelo inferior de Xiaomi, o que existen más modelos de 55 pulgadas que ofrecen características similares o mejores a un precio todavía más parecido. Es importante que el nombre "televisores de Xiaomi" no te ciegue en tu compra.

No, no son malos productos, pero son la demostración de que Xiaomi ha metido la patita en nuestro mercado con ciertas limitaciones. Ha hecho un desembarco descafeinado; no ha optado por televisores de amplio formato, se ha contenido en algunas características y no ha sido tan agresiva en su política de precios como sí lo ha sido en otros productos. Pero también hablamos de otros productos y otros beneficios.

Finalizo con unas palabras provenientes de un servidor que ya ha analizado religiosamente varios televisores del mercado: hay vida más allá de una marca. ¿Quieres un televisor de 55 pulgadas? Sin duda la Mi TV 4S no es en absoluto una mala opción. Pero si el dinero es importante para ti, quizás deberías ampliar tu búsqueda y echarle el ojo al producto que más se ajuste a ti y no el que el marketing te dictamine.