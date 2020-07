Mercadona usa reconocimiento facial para detectar a quien no puede entrar en sus tiendas

Joan Roig, presidente de Mercadona, ha anunciado en un comunicado a los medios que implementará sistemas de reconocimiento facial en al menos 40 de sus tiendas. Las tiendas agraciadas por este sistema serán las ubicadas en Zaragoza, Valencia y Mallorca, y pronto tendrán a su disposición esta tecnología.

La idea detrás de esta medida es evitar robos en sus locales y además identificar e impedir el acceso a personas que cuenten con órdenes de no acceso a sus supermercados. En el primer caso, el sistema de reconocimiento facial será el encargado de identificar al autor de los hechos para así avisar a las autoridades.

El sistema, según explica el comunicado, es capaz de analizar rostros de personas en menos de 1 segundo y cotejará los datos recogidos con los ficheros de la cadena de supermercados. No obstante, es importante recalcar que esta información quedará automáticamente borrada en caso de no existir ningún problema, por lo que nuestra privacidad no se verá perjudicada.

El reconocimiento facial evitará robos

Ilustración sobre el reconocimiento facial. Pixabay Omicrono

El sistema ha sido desarollado por el grupo AnyVision, una empresa israelí. Tal y como informa Valencia Plaza, la tecnología no se usará más allá que para detectar a personas que ya tengan una serie de antecedentes previos en sus supermercados. AnyVision no es una empresa cualquiera; ha sido responsable de implementar sistemas de prevenciónd el COVID-19 en su país natal

La firma asegura que este sistema funciona a través del reconocimiento del rostro y que detecta única y exclusivamente a las personas con sentencias firmes y medidas cautelares. De nuevo, no guardará ningún tipo de información de personas no detectadas, y esta se eliminará al momento.

Concretamente, tarda 0.3 segundos en actuar, y contrasta científiamente que se trata de la persona en cuestión. Una vez hecho, se informa a las autoridades competentes en el tema, y ellos se encargan de aplicar la medida adoptada por el juzgado correspondiente. Además, son esos 0.3 segundos lo que tarda el sistema en borrar las imágenes.

En 40 tiendas

Entrada de Mercadona. Europa Press

Este sistema no se implementará por ahora en la totalidad de los locales de la cadena de supermercados. Las tiendas que recibirán este sistema serán las de Mallorca y algunas de Valencia o Zaragoza desde este pasado miércoles. No se sabe si este sistema trascenderá a otros locales en caso de arrojar resultados positivos.

Es cierto que con esta medida surgen algunas preguntas, sobre el tiempo que se mantienen las imágenes de las personas detectadas, y sobre la capacidad de la cadena de supermercados de elaborar bases de datos con las mismas. No obstante, en caso de que no pertenezcas a este grupo de personas, no deberías preocuparte puesto que, por lo menos sobre el papel, tu privacidad quedará protegida.