Cómo instalar iOS 16 en tu iPhone paso a paso antes de que Apple lo lance oficialmente en otoño

Esta semana ha tenido lugar la keynote de la WWDC de Apple, la Worldwide Developers Conference, que se pudo seguir desde España. Una conferencia en la que Apple no solo presentó novedades en sus sistemas operativos, sino que presentó nuevo hardware, revelando el esperadísimo MacBook Air M2. No obstante, la estrella de la keynote fue iOS 16, la actualización del sistema de los iPhone.

Una actualización bastante importante y que puedes probar en tu iPhone. Si tienes un iPhone compatible con iOS 16, podrás descargar su primera beta, la Developer Beta, pensada como su nombre indica para desarrolladores. Con ella, podrás probar de primera mano todas las nuevas funciones que depara esta nueva actualización, que llegará en otoño.

Te enseñamos cómo instalarla, pero con matices. Y es que esta beta no está pensada para el uso diario, sino para el desarrollo de software, por lo que podría contener errores graves que impidan el uso del dispositivo en el día a día. EL ESPAÑOL - Omicrono no se responsabiliza de los daños que puedas causar a tu dispositivo. Además, recomendamos usar un iPhone compatible antiguo, que no uses en tu día a día.

¿Qué iPhones son compatibles?

Aunque Apple sigue adelante con su política de soportar durante un largo plazo de tiempo sus teléfonos, en este caso iOS 16 se deja bastantes modelos por el camino que, hasta ahora, eran compatibles con iOS 15. Y es que ahora el iPhone más longevo que soportará iOS 16 será el iPhone 8, junto a su modelo superior. Sí, los iPhone 6S, 7 y SE de primera generación no verán iOS 16. Estos son los modelos soportados:

iPhone SE de 2ª generación o posterior.

iPhone 8, 8 Plus.

iPhone X, Xr, Xs y Xs Max.

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini y 12 Pro Max.

iPhone 13, 13 Pro, 13 Mini y 13 Pro Max.

En todos estos dispositivos podrás instalar tanto iOS 16 cuando se lance como la beta de desarrolladores que te enseñaremos a instalar. De nuevo, insistimos: es imperativo que instales esta beta en un teléfono que no uses en el día a día. En caso de que no lo tengas, te recomendamos que no procedas a realizar la instalación de la beta.

Instalar la beta

Esta beta, de nuevo, es para desarrolladores. Por lo tanto, tendrás que descargar un perfil de desarrollador. Aunque este perfil idealmente no es accesible para los usuarios, existen webs fiables que permiten descargar estos perfiles para poder acceder a estas betas.

En caso de que vayas a usar tu iPhone personal para instalar iOS 16, te recomendamos encarecidamente hacer una copia de seguridad de tu iPhone en iCloud. Ve a los ajustes de tu iPhone, ve a tu perfil, luego a la sección iCloud, luego a Copia en iCloud y luego a "Realizar copia de seguridad ahora". Una vez hecho esto, deberás seguir los siguientes pasos:

Usando Safari, el navegador de Apple predeterminado, descarga el perfil de beta de desarrollador de iOS 16 desde esta web. La web es completamente fiable; tan solo tendrás que darle a "iOS 16 Download", al botón "Install Profile".

Dale a "Permitir" en la ventana que te aparecerá. Cuando se descargue el perfil, entra en los ajustes de tu iPhone, y dale a la opción superior que ponga "Perfil descargado". Espera a que se reinicie el iPhone.

Una vez reiniciado, ve a los ajustes de nuevo, a "General" y luego a "Actualización de software". Descarga iOS 16, tal y como descargarías cualquier otra actualización.

Si quieres probar iPadOS 16 en un iPad compatible, simplemente tienes que seguir exactamente los mismos pasos. De nuevo, es importante que descargues estos perfiles desde el navegador Safari de Apple.

Novedades de iOS 16

Aunque iOS 16 cuenta con multitud de novedades, una de las más importantes es la nueva pantalla de bloqueo de iOS. Apple, por fin, ha decidido implementar todo tipo de opciones de personalización para cambiar el fondo de pantalla, añadir widgets dinámicos directamente en dicha pantalla, así como integración con aplicaciones como la del tiempo. Las notificaciones, además, pasan a aparecer desde la parte de debajo de la pantalla hacia arriba, para que no interrumpan el fondo de bloqueo. También podremos editar el perenne widget de la hora y la fecha.

Mensajes también recibe mimo, ya que no solo permite editar y eliminar mensajes enviados, sino marcar conversaciones como no leídos. Llega SharePlay, para compartir con otra persona la reproducción de una serie, película o canción. Otra de las estrellas es el nuevo sistema de dictado, que combina escritura a mano con la voz. Apple, además, ha anunciado que abrirá su API para que más apps y desarrolladores aprovechen esta función.

Entre otras novedades también se incluyen mejoras en Carteras para añadir un programa de financiación, Apple Pay Later o una función para compartir a través de iCloud librerías de fotos en, valga la redundancia, Fotos. Por otra parte, Apple ha dado a conocer su nueva generación de CarPlay, con integración de widgets, nuevas interfaces de navegación y funciones adicionales.

Finalmente, le acompañan actualizaciones en la aplicación de Mapas de Apple, para añadir hasta 15 paradas diferentes en la ruta y sincronización de rutas con el Mac. También se ha incrementado la privacidad con la función Safety Check, para eliminar el acceso a tus datos a otros usuarios, así como permitir un restablecimiento de emergencia.

