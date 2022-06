WhatsApp va a por Instagram: los estados tendrán una posición destacada en los chats

Los estados de WhatsApp no han conseguido la misma popularidad que las Stories en Instagram. Por eso, la aplicación de mensajería más usada en España está rediseñando esta función para darles el empujón que les falta. Además de acentuar las respuestas que se reciben a través de esta sección, los estados pasarán a una posición más destacada, en el muro inicial.

En una página secundaria, los estados de esta aplicación pasan desapercibidos para la mayoría de usuarios. Por mucho que se esté hablando con un amigo, si está persona publica un estado, no hay nada que lo advierta al abrir la app o el chat.

Esto es lo que va a cambiar en adelante, según ha desvelado WABetaInfo en la versión beta de la aplicación propiedad de Meta. Será posible abrir las actualizaciones de estado desde la lista de chats inicial, un cambio que recuerda en gran medida a la dinámica de Instagram, para algo pertenecen a la misma empresa.

Estados en WhatsApp

Al abrir WhatsApp, lo primero que ve un usuario cualquiera es el muro inicial con todos los chats en los que participa, del más reciente al más antiguo. Los estados quedan en cierta manera ocultos en una sección secundaria, al entrar se descubre la lista de contactos que ha publicado recientemente.

La captura aportada por WABetaInfo sugiere que ambas secciones se fusionarán en una sola. Aquellas personas que hayan decidido compartir una foto o vídeo con sus contactos a través de los estados quedarán remarcadas por un círculo luminoso en su foto de perfil.

Estados en WhatsApp beta WABetaInfo Omicrono

WhatsApp hace más visibles estos contenidos y más accesibles para revitalizar una opción que lanzó hace años, pero que no ha terminado de despuntar. Para ello sigue las claves del éxito de Instagram con las Stories, que están destacadas en el muro inicial de su red social, así como en el perfil de cada usuario con ese círculo luminoso que rodea la foto de perfil.

El cambio se está desarrollando para la versión en Android y iOS, aunque todavía no se conoce la fecha en la que se lanzaría al público. De momento, no existe posibilidad de desactivarlo para quién no quiera mantener en segundo plano los estados.

No es la única novedad que la aplicación de mensajería bebe de la red social, ambas propiedad de Meta. En el futuro WhatsApp contará con reacciones de emoticonos para responder rápido a los estados, función que ha llegado hace poco a los chats. También pretenden mejorar las vistas previas de los enlaces que se ha visto pueden ser una fuente de peligro para la seguridad del usuario.

