La 'thermomix' de Lidl vuelve a la venta en su web: nueva oferta que se agotará en minutos

En los últimos años, en España se han popularizado enormemente los robots de cocina. Uno de los que más ha destacado en nuestro país ha sido sin duda el Monsieur Cuisine Plus, la versión renovada del robot que en un principio Lidl tuvo que retirar de los mercados por su batalla legal con Vorwerk. Después de volver a ponerlo a la venta en sus tiendas físicas, ahora lleva el robot a su tienda online.

La página web de Lidl, que ha albergado una gran cantidad de gadgets de todo tipo, ahora permitirá de nuevo la compra de este genial robot de cocina. Y además, lo hará a su clásico precio espectacular: 229 euros en su tienda online, con gastos de envío gratis.

No es para menos; tiene una potencia de 1.000 W de cocción, 800 W de batidora y cuenta con un vaso con capacidad de 2,2 litros. Permite mezclar, emulsionar, amasar, batir, sofreír, cocer, pesar, picar y triturar. Y sí, también permite cocinar al vapor, así como consultar recetas en su aplicación para smartphone.

La Monsieur Cuisine Plus

Esta es una máquina de 10 velocidades, que tiene un botón dedicado a un modo turbo y una velocidad de giro de entre 120 y 5.200 revoluciones por minuto. Puede cocinar en temperaturas de entre 37 y 130 grados, y tiene una báscula con una capacidad de 5 kilos. Además, es compatible con varios accesorios, desde cuchillas hasta mezcladores. El robot se controla con botones físicos y una pantalla LCD.

Aunque se use con botones físicos, la Monsieur Cuisine Plus permite el uso de una app para smartphones. Eso sí, hay que aclarar que esta no es la máquina que Lidl tuvo que retirar del mercado debido a la demanda de Vorwerk, sino que este es el modelo superior que nació a partir de esta retirada. Son fácilmente reconocibles; la Monsieur Cuisine Plus es bastante más grande que el modelo anterior.

A sabiendas de lo cotizada que está esta máquina, es importante recalcar que se agotará prácticamente pocos momentos después de que se ponga a la venta. Por ende, es importante que si estabais pensando en haceros con ella, os deis prisa. Y es que esta es una de las máquinas más recomendables que podéis comprar actualmente en el mercado.

