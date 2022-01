Probamos la ‘thermomix’ de Carlos Ríos: el robot de Moulinex que cocina pulsando un botón

Las cocinas de España han acogido con fuerza los robots de cocina, los electrodomésticos de moda que cada vez más marcas ofrecen. Empresas como Aldi, Lidl o Moulinex desafían a la pionera Thermomix de Vorwerk y tratan de competir contra la todopoderosa TM6 ofreciendo precios bajos y experiencias de cocinado más sencillas y rápidas.

Moulinex es una de las compañías con más experiencia al otro lado del ring, la marca francesa ha recurrido a la voz del movimiento real-fooding, Carlos Ríos, para promocionar entre los seguidores de una comida sana su robot Moulinex Click&Cook, que promete cocinar recetas saludables y ricas sin pensar, solo con darle al botón.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos puesto a prueba este robot de cocina y probado algunas de las recetas que aparecen en su inmenso recetario digital. "El robot de cocina que lo hace todo por ti" así promociona Moulinex su robot, cuyo precio actual está en 412 euros.

Diseño familiar

Al ver este electrodoméstico es difícil no acordarse del estilo de Thermomix, un diseño elegante que casi todas las marcas han aplicado a su catálogo, algunas tanto que han llegado a los tribunales. El robot está formado por una base con pantalla táctil con poca sensibilidad, el vaso para cocinar y una gama de accesorios. En este sentido, lo primero por lo que se le puede felicitar a Moulinex es por la calidad de los materiales.

Bizcocho realizado con Moulinex Click&Cook M.S.R.

El vaso de 3,6 litros de capacidad es de acero inoxidable y da para unas seis raciones. Va acompañado de diferentes accesorios que también presentan buena calidad y resistencia para usarlos en la cocina durante años. En el embalaje se incluye un vaso medidor que sirve de tapón, las cuchillas para picar y batir, una espátula de plástico flexible, una varilla para mezclar que cubre las cuchillas evitando que sigan cortando y otro accesorio para emulsionar. Además, están las dos vaporeras, interna y externa.

Es posible limpiar todos los accesorios en el lavavajillas para mayor comodidad. Es más, el propio robot cuenta con un modo de autolimpieza que agita con fuerza el agua y el jabón mientras calienta la mezcla a 80 grados para desprender toda la suciedad. Es un buen sistema, aunque si se pega la comida al fondo sigue siendo necesario desmontar las cuchillas y frotar para eliminar toda la suciedad.

Moulinex Click&Cook M.S.R.

La máquina es bastante compacta con un peso de 9,5 kg y unos 56 cm de altura. De ancho mide más de 36 cm, es más ancha que otros productos del mercado, lo que se debe a la báscula que integra en el lateral, fuera del vaso. Esa colina permite pesar ingredientes de hasta 5 kilogramos fuera de la mezcla.

En otros robots de cocina el peso se integra en el vaso de mezcla, así se puede pesar los ingredientes según se van añadiendo. Según la receta puede ser más práctico pesarlos por separado, pero para ello ya existen muchos pesos de cocina más pequeños e igual de precisos que se pueden guardar en un armario, sin ocupar tanto como este añadido de Moulinex.

Moulinex Click&Cook M.S.R.

Uno de los aspectos positivos que tiene el Moulinex Click&Cook es su estabilidad, la máquina casi no tiembla ni se agita cuando está trabajando. Aunque se esté picando un alimento duro o se esté amasando pan, el robot se mantiene firme y sujeto a la mesa de la cocina. Esta ventaja se la debe a las cuatro ventosas de su base y el firme ajuste del vaso al robot.

No obstante, esa firmeza implica que no es tan sencillo de quitar el vaso, se necesita cierta fuerza para ello, las ventosas son de gran ayuda para que el tirón no sea excesivo. Este mecanismo para quitar el vaso o ponerlo es otro de los inconvenientes que le hemos encontrado al producto.

Varilla para mezclar en el Moulinex Click&Cook M.S.R.

Por seguridad, no es posible quitar la tapa cuando el vaso está colocado en la base. Cada vez que se quiere abrir para añadir ingredientes o comprobar como va el cocinado es necesario quitar el vaso y luego la tapa, para después volver a colocarla y volver a enganchar el vaso. Este ritual, que resulta tedioso en muchas recetas, no se muestra en los vídeos de la marca en YouTube que dan a entender que se puede quitar y poner la tapa con el vaso en la base, cosa que si permiten otros robots y es más cómodo.

Experiencia Click&Cook

Llega el momento de meterse en faena y poner al robot a trabajar. Cocinar es un arte que requiere experiencia hasta en las recetas más sencillas. Las cantidades y los tiempos son un apoyo indispensable para los más novatos en los fogones, pero aquellos que llevan años enfrentándose a esta tarea saben que cada día puede ser distinto. Si la carne necesita más tiempo de cocción, si el caldo pide más sal o si la masa de pan necesita un extra de harina.

Muestra del recetario de Moulinex Click&Cook M.S.R.

Estos robots de cocina no cuentan con esa intuición que han desarrollado los más familiarizados con la cocina en casa. De ahí que esperar que las máquinas sepan hacer una receta sin mayor implicación humana que echar los ingredientes y apretar un botón, es aspirar a mucho.

El Moulinex Click&Cook puede mezclar, amasar, picar carne o hielo, cocinar al vapor o cocer, e incluso saltear y sofreír. Con 1.400 vatios de potencia y una temperatura máxima de 120 grados, estas funciones no se le dan nada mal, quizás el sofreír sea lo más complicado y acaba pegándose parte de la mezcla en el fondo.

Programas y controles de Moulinex Click&Cook M.S.R.

A través de la pantalla táctil se accede a un amplio recetario y todas las herramientas de la máquina, para que el usuario siga las indicaciones al pie de la letra o adapte la receta según sus preferencias. Batidos, postres, sopas, guisos, recetas con pescados, con carne, frituras, salsas, hay muchas categorías y un buscador para localizar la receta deseada más rápido, incluso se pueden marcar como favoritas para tenerlas más a mano.

Desde la pantalla, el robot indica los ingredientes necesarios, las cantidades y los pasos a seguir. La velocidad de las cuchillas, la temperatura y el tiempo en cada paso ya lo aporta el robot. La intención es que el usuario no tenga que pensar ni conocer la receta. Basta con añadir los ingredientes que indica el robot en cada momento y presionar el botón Start para que éste realice la acción programada. No obstante, la persona puede intervenir y modificar el proceso añadiendo más tiempo y temperatura si no está bien cocida la mezcla o mayor velocidad si se quiere picar el alimento más pequeño.

Preparación de Pollo con cerveza con Moulinex Click&Cook M.S.R.

Es un sistema práctico cuando se está ante una receta nueva, pero si se quiere un resultado óptimo hace falta dedicarle tiempo y no dejarse llevar. Las recetas que mejor han quedado durante las pruebas son aquellas que ya conocíamos de antemano y hemos supervisado adaptando los tiempos y el cocinado. Mientras que en los casos en los que hemos seguido las indicaciones al pie de la letra, el plato final no ha recibido buenas críticas: poca cocción, salsas muy líquidas reducidas o grasientas.

Esto es algo que también pasa con los recetarios clásicos de Thermomix, cada cocinero debe aportar su personalidad al cocinado y supervisar la evolución de la receta, ajustar los tiempos, los pasos y la temperatura. La máquina, en definitiva, no lo hace todo por ti, aunque es una buena guía desde la que partir.

¿Me lo compro?

Los robots de cocina han conquistado tanto los fogones domésticos como las cocinas profesionales, no porque sepan cocinar solos, sino por la combinación de utensilios que aglutinan. Con un robot de este estilo se consigue en una sola compra una picadora, una batidora, una amasadora, un peso, y una olla para cocer y cocinar.

Moulinex Click&Cook M.S.R.

El Moulinex Click&Cook consigue ser una buena herramienta, un electrodoméstico práctico y a un precio mucho más bajo que el rey de este sector, las máquinas de Vorwerk. Por 412,40 euros que cuesta actualmente, este robot de cocina ejerce de pinche con bastante éxito, aunque su mayor promesa, la de cocinar por ti, sea más bien una hipérbole.

Salvo por la incomodidad que supone quitar el vaso de la base cada vez que se quiere abrir la tapa y el espacio que ocupa la báscula, este modelo es una puerta a un gran número de recetas que de otra forma darían mucho respeto. Los que se inicien en la cocina pueden usarlo para ir aprendiendo sin comprar muchos utensilios y quienes ya tienen práctica sabrán corregir las recetas y adaptarlas a su gusto.

