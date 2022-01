Así es la Monsieur Cuisine Connect, la 'thermomix' que Lidl puede volver a vender

Lidl ha conseguido revertir a su favor el rumbo de la lucha judicial que desde 2019 mantiene con la Thermomix de Vorwerk. La Audiencia de Barcelona ha anulado el fallo inicial y permite a Lidl volver a comercializar su máquina Monsieur Cuisine Connect que durante 2021 se vio obligada a retirar de las tiendas.

La máquina todavía no se ha puesto a la venta, y no aparece ni en las tiendas ni en la web de la cadena de supermercados, pues el fallo es aún muy reciente, pero puede que en los próximos días se ponga de nuevo a la venta junto al robot de cocina Monsieur Cuisine Plus, un nuevo modelo lanzado a finales de 2021 para revertir la ausencia del primero.

La primera 'thermomix' de Lidl, el modelo Connect, era un robot que combinaba muchas funciones de cocinado. Fabricado por la marca SilverCrest en la que Lidl confía para muchos de sus electrodomésticos, este robot llegó a los tribunales por su parecido con el diseño de los robots Thermomix de Vorwerk.

Monsieur Cuisine Connect

El vaso de mezcla se anclaba en una base con pantalla digital a través de la que se accedía a cientos de recetas. La máquina podría trabajar en diferentes modos de cocinado, con una potencia de cocción de 1.000 W, batir a 800 W y ajustes de temperatura entre 37 y 130 grados regulables de 5 en 5.

Monsieur Cousine Connect

Monsieur Cuisine Connect era capaz de amasar, cocer al vapor y rehogar, además de las funciones principales, opciones que la mayoría de robots ofrecen actualmente, pero con diferentes precios. Estas funciones se complementaban con diferentes accesorios como la cesta para cocinar al vapor, las cuchillas y varios utensilios para remover, así como una espátula.

El vaso central ofrecía, según la compañía, un volumen de cocción de 3 litros y una capacidad total de 4,5 litros, para cocinar varias raciones de todas las recetas que incluía el robot. Monsieur Cuisine integraba 213 platos preinstalados en Cooking Pilot, un libro de recetas virtual.

Monsieur Cuisine Connect de Lidl (9)

A esta biblioteca se podían sumar muchas más recetas desde internet y seguirlas con la pantalla de 7 pulgadas que mostraba el tiempo, la velocidad y la temperatura a la que estaba trabajando la máquina. Para navegar por ella y aplicar los diferentes parámetros de cocinado estaba la rueda giratoria central.

Todas estas cualidades, son similares a las listas de especificaciones que se pueden encontrar en el resto de robots de cocina del mercado. Sin embargo, era el precio de la Monsieur Cuisine Connect era la clave de su popularidad que desafiaba al resto de marcas, tanto como para lanzar un formato para niños. A diferencia de los más de 1.000 euros que cuestan las máquinas de Thermomix, este robot rondaba los 360 euros cuando se retiró.

Monsieur Cuisine Plus

Un año después de desaparecer, el modelo Connect puede regresar con un precio inferior teniendo en cuenta que el nuevo robot Plus se vende desde finales de 2021 por solo 229 euros y ha llegado a tener un coste incluso menor durante las fiestas de Navidad.

Robo de Lidl Monsieur Cuisine Plus Lidl Omicrono

Para quienes no tengan tiempo para comprobar cuál es el siguiente movimiento de Lidl, la Monsieur Cuisine Plus se vende en la web de Lidl con 10 velocidades, incluido un modo turbo y un cuerpo más voluminoso que el de su predecesor. También cuenta con pantalla, aunque no muestra las recetas, sino solo la temperatura velocidad y tiempo.

La principal diferencia a simple vista es la báscula lateral con capacidad para 5 kilos y permite medir las cantidades mientras se cocina. Este mismo diseño se puede ver en otros robots como el de Moulinex que promociona Carlos Rios. La nueva máquina de Lidl es capaz de sofreír, amasar, batir, cocer, picar, mezclar, triturar e incluso emulsionar, con una potencia similar al modelo original.

