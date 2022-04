La ‘thermomix’ de Lidl vuelve a un precio rompedor y a tiempo para el Día de la madre

Desde que Lidl tuvo que retirar de los mercados de España su 'thermomix', la Monsieur Cuisine, la compañía no ha parado de ofrecer su versión mejorada, la Monsieur Cuisine Plus. Un robot de cocina que destaca por tener grandes capacidades y un precio absurdo en la mayoría de ocasiones en las que ha estado disponible. Ahora, la cadena de supermercados ha anunciado que el robot de cocina de Lidl vuelve por el Día de la madre.

Tal y como ha revelado en Instagram la cadena, desde el sábado 30 de abril, volverá a estar disponible la Monsieur Cuisine Plus. Eso sí, solo en tienda; tendrás que ir a una tienda física a hacerte con ella, ya que no podrás comprarla a través de su web. Eso sí, podrás adquirirla a un precio absolutamente bestial: 199 euros.

Hablamos de una máquina con 10 velocidades, con un modo turbo con botón dedicado y con un vaso de capacidad de 2,2 litros. Puede cocer al vapor, triturar, picar, pesar, cocer, sofreír, batir, amasar, emulsionar y mezclar. Además, incluirá un libro de cocina con más de 200 recetas distintas.

La Monsieur Cuisine Plus

Tiene una potencia de 1.000W en cocción y de 800W en batidora. Tiene una velocidad de giro de entre 120 y 5.200 revoluciones por minuto, y puede cocinar en temperaturas de entre 37 y 130 grados. Tiene una báscula con una capacidad de 5 kilos y es compatible con todo tipo de accesorios, desde mezcladores hasta cuchillas. Tiene una pantalla LCD para controlar el robot mediante botones físicos.

Aunque se use con botones físicos, la Monsieur Cuisine Plus permite el uso de una app para smartphones. Eso sí, hay que aclarar que esta no es la máquina que Lidl tuvo que retirar del mercado debido a la demanda de Vorwerk, sino que este es el modelo superior que nació a partir de esta retirada. Son fácilmente reconocibles; la Monsieur Cuisine Plus es bastante más grande que el modelo anterior.

Normalmente, cuando Lidl ha puesto a la venta de nuevo esta máquina, ha superado los 200 euros de precio. Ahora, estará disponible en tienda desde 199 euros, desde el mismo sábado 30 de abril. Sabiendo lo cotizada que está esta máquina, te recomendamos enormemente que te prepares para hacerte con la tuya antes de que vuelen de las estanterías.

