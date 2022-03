La nueva idea loca de Samsung: un móvil con forma de ‘L’ para selfies

Galaxy con pantalla plegable. Let's Go Digital Omicrono

Los teléfonos plegables han pasado de ser sueños imposibles hace años a dispositivos reales que se pueden comprar en España. Y al ser dispositivos tan novedosos, hay mucho más campo de innovación en este terreno, y así lo demuestran las ideas y patentes de otras firmas. La última que ha generado curiosidad ha sido una de Samsung, que muestra un teléfono plegable en forma de L.

La empresa coreana ha sido una de las principales firmas en apostar por los teléfonos plegables. Y han sido varias de sus patentes las que han dejado claro que a la compañía le gusta innovar con diseños extraños y poco comunes. Y este tiene una idea muy simple: una pantalla supletoria extensible para poder hacerte selfies con las cámaras.

Un concepto algo extraño, pero que tiene sentido para los usuarios que se dedican a usar mucho sus cámaras para hacerse selfies. Desgraciadamente, es una idea tan enrevesada y que presenta tantos problemas a nivel de desarrollo que probablemente nunca lo veamos hacerse realidad.

Una pantalla supletoria

Ha sido el portal Let's Go Digital la que descubrió esta patente del 2021, que se presentó frente a la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. El concepto es simple; la pantalla frontal del teléfono tiene una pequeña porción que gira hacia los lados, pudiendo colocarse o bien delante o bien detrás. El medio, además, ha creado una serie de renders para mostrar cómo se vería este dispositivo si se comercializara.

Esta pantalla está situada en la parte superior izquierda del dispositivo, curvándose hacia atrás y con un mecanismo de plegado para contraerla o expandirla. Si se despliega frontalmente, el teléfono adquiere una forma de L, y si se repliega, la parte trasera permite tener una pantalla para verse a uno mismo a la hora de usar las cámaras. Una idea similar a la del Xiaomi 11 Ultra, que tenía una pantalla en el módulo de cámara, aunque en este caso se podrían llegar incluso a usar aplicaciones.

La patente explora otros usos para esta pantalla, como el visionado de vídeos de YouTube en la parte superior (tal y como hacía el LG Wing) o para tener los controles de cámara en ese módulo a la hora de sacar una foto horizontal.

Demasiados problemas

Este diseño, aunque interesante, plantea demasiados interrogantes. Por ejemplo, el problema del protector de pantalla, que al tener que desplegar la pantalla no se podría aplicar. También implica usar más sistemas móviles en un teléfono que tendrá que aguantar en el tiempo. Eso sin contar que esto podría llegar a ser un problema a nivel estructural, impidiendo que el teléfono sea protegido contra el agua.

Además, esta porción de pantalla, aunque es más grande que la que ofrecen otros diseños, es lo suficientemente pequeña como para no servir de mucho a la hora de usar otras aplicaciones. Con tantos problemas en este diseño y teniendo en cuenta que es una idea, es más que probable que este dispositivo o no salga a la luz o no llegue hasta dentro de unos años.

