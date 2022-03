Lo último de Xiaomi es una tira LED que se ajusta al sonido de tu televisor

Cuando se habla de Xiaomi, ya no se trata de que tengan un catálogo prácticamente infinito en España. En ocasiones, es cuestión de que esta firma tiene versiones de productos mucho más caros a precios prácticamente absurdos y con añadidos interesantes. Es el caso de su nueva tira LED inteligente, que ha sido presentada en China.

Una tira LED que aunque puede usarse en prácticamente todos los contextos posibles, está pensada para usarla con un televisor o con un setup gaming, ya que tiene una función de sincronización con audio e imagen. Es decir, que la tira LED no solo puede adaptarse a lo que se ve en pantalla, sino cambiar su iluminación al ritmo de la música que la propia tira capte.

En total, permite hasta 100 combinaciones entre colores y ritmos de iluminación para un televisor convencional, rivalizando directamente con la función Ambilight de los televisores Philips. Además, es compatible con tecnologías de sincronización RGB de fabricantes como ASUS o Razer, para aderezar tu setup con la iluminación que quieras.

Una tira LED inteligente

Dispone de una longitud de 2 metros, se conecta a la corriente y está construida en plástico. Es una tira que es compatible con el sistema inteligente de Xiaomi, por lo que se puede controlar desde el smartphone. Tanto es así, que incluso la propia tira LED puede recibir actualizaciones de software para solucionar errores o agregar características, algo prácticamente inaudito en esta clase de productos.

Televisor con una tira de Xiaomi Xiaomi Omicrono

En total, puede llegar a los 16 millones de colores y tonalidades diferentes, y permite configurar todo tipo de horarios y automatizaciones para establecer tiempos de encendido y apagado. Como es lógico, se puede poner prácticamente en cualquier dispositivo, y no solo en televisores y monitores. Si se quiere, se puede pegar a mesas y a todo tipo de superficies, por lo que no está limitada a este tipo de estancias, al poderse usar con el smartphone.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, Xiaomi no ha lanzado esta tira LED en España. Se ha presentado en China, y cuesta 299 yuanes, unos 43 euros al cambio. Evidentemente, cuando la tira llegue al mercado español (si es que llega) su precio se verá modificado, presumiblemente costando bastante más dinero. No obstante, no lo sabremos hasta que ocurra, lo cual se podría demorar meses.

