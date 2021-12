Apple idea un tejido sensible al tacto para tener ropa inteligente y conectada

Es posible que dentro de unos años llegue a ser habitual ver a personas correr por las calles de España vistiendo una camiseta inteligente desde la que controlar la música o las pulsaciones. Este es uno de los escenarios futuristas que presenta la nueva patente de Apple, en la que la marca tecnológica implica su idea para un tipo de tejido sensible al tacto.

Además de vender móviles y ordenadores, Apple dedica un gran esfuerzo a la investigación de nuevos productos y soluciones tecnológicas. Entre sus patentes se pueden ver móviles hechos completamente de cristal o anillos inteligentes.

Esta semana, el fabricante del iPhone ha publicado en la oficina de patentes de Estados Unidos un gran número de patentes que recoge Patently Apple y en una de ellas describe con detalle un nuevo tipo de tejido sensible al tacto que podría aplicar ropa, correas para sus Apple Watch o la tapicería de un coche.

Tejido sensible

Es fácil imaginarse un reloj inteligente con una pantalla táctil y también sería fácil añadirle una correa sensible desde la que controlar otros aspectos que no tuvieran hueco en la pantalla. Sin embargo, convertir esa idea en realidad no es fácil.

En ese ejercicio inicial de imaginación, Apple ha publicado un nuevo documento donde vuelve sobre la idea de los tejidos inteligentes y explica la posible configuración de la tela. La compañía hace referencia a dos conjuntos de hilos conductores de energía. Cada conjunto de hilos se entrelaza con el otro como en un telar formando diferentes estructuras. La siguiente imagen refleja las distintas figuras en las que puede entretejerse.

Patente de Apple Apple- Patently Apple Omicrono

Al tejido resultante se le pueden integrar sensores y circuitos con los que aplicar una carga eléctrica y activar su función sensible. Los hilos conductores se activan y ante una posible interacción con la piel, el circuito reconocería la variación de la carga que se genere en la estructura.

El resultado es similar al de una pantalla táctil que reconoce cuando entra en contacto con la yema de un dedo. La pieza de tela podría configurarse para reconocer el tacto o los gestos realizados en la superficie del material.

Patente de Apple Apple- Patently Apple Omicrono

Este sistema se puede aplicar en camisetas y otro tipo de prendas de vestir como un guante. Imagina una chaqueta desde la que poder subir y bajar el volumen de los auriculares con sencillos gestos en la manga. Pero estos no son los únicos usos que podría tener el tejido sensible al tacto de Apple de convertirse en realidad.

Una patente anterior de 2020, reflejaba la intención de la compañía de aplicar estos posibles tejidos inteligentes en la tapicería de los coches. Dentro del Proyecto Titan, cuyos ingenieros trabajan dando forma al futuro coche autónomo de Apple, querían aplicar estos materiales en los asientos y las puertas para controlar algunos aspectos del vehículo..

Camisetas inteligentes

Apple no es la única marca que piensa en un futuro donde la moda interactúe directamente con la tecnología. Empresas como Sony ya han lanzado prendas térmico-eléctricas con botones en la manga para mantener la temperatura ante el frío. Xiaomi, por su parte, propone registrar el ritmo cardiaco del deportista con electrocardiogramas.

El tiempo dirá si estas propuestas de Apple cobran vida o se quedan guardadas en un cajón a cambio de otras que han resultado ser más factibles. Lo que está claro es que la moda poco a poco se rinda ante un mundo más tecnológico.

