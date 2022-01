LG presenta sus nuevos televisores OLED y Mini LED para 2022

Aunque el CES no haya comenzado oficialmente, los fabricantes más importantes de España y el resto del mundo ya están anticipando en el contexto de dicha feria sus lanzamientos más importantes. Al igual que Samsung, LG también ha querido presentar sus nuevos televisores, después de haber estado días presentando sus nuevas tecnologías y avances en pantallas.

LG ha presentado nuevos modelos de televisores OLED y anuncia que ampliará su oferta de dispositivos Mini LED, con Quantum Dot NanoCell, que según la firma coreana, consigue negros más precisos y colores más vibrantes. Eso sí, no todos los modelos del 2022 QNED usarán Mini LED, algo a tener en cuenta.

LG ha querido ofrecer tanto dispositivos de amplio formato, con un modelo OLED de 97 pulgadas, como televisores pequeños como el primer televisor OLED de 42 pulgadas. Por si fuera poco, la compañía ha aprovechado este anuncio para presentar el que será el nuevo sistema operativo de sus televisores, webOS 22.

Más tamaños

El primer cambio que LG ha anunciado es para la serie C2, que integra el que será uno de los televisores OLED más pequeños del mercado, de 42 pulgadas. Tendrá tamaños de 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas y se compenetrará con la serie G2, la gama pensada para emular diseños artísticos.

OLED 2022 de LG LG Omicrono

Esta serie G2, al igual que la C2, estrenará un modelo inédito: una OLED de 97 pulgadas y se ofertará en conjunto con modelos de 55, 65 y 77 pulgadas, que ya están disponibles a la venta. Prácticamente todos los modelos recién presentados tendrán el nuevo procesador LG α9 Gen5, que vuelve a apostar por la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la imagen así como su sonido.

Según LG, tanto modelos de la serie G2 como los de la serie C2 integrarán la nueva tecnología OLED Evo, que sobre el papel deberían ofrecer más brillo, detalle y claridad.

LG, además, vuelve a confiar en las capacidades gaming de sus televisores. Montarán HDMI 2.1, que será ideal para aprovechar las nuevas consolas como la PlayStation 5 o la Xbox Series X y jugar a altas tasas de refresco en 4K y en 8K. No faltarán tecnologías como NVIDIA G-SYNC o AMD FreeSync Premium. La compañía vuelve a destacar el anuncio que realizó hace meses, con la integración de Google Stadia y Nvidia GeForce Now como plataformas de juego en streaming.

Más software

Televisor C2 de LG LG Omicrono

No obstante, LG ha querido aprovechar la ocasión para añadir múltiples funciones de software así como actualizar su sistema operativo, webOS 22. La principal novedad del sistema son los nuevos perfiles únicos, para acceder a configuraciones de aplicaciones personalizadas, recomendaciones de contenidos basadas en el contenido consumido y alertas en tiempo real. Se acabó volver 'loco' al televisor al ser usado por varias personas totalmente distintas.

Estos perfiles se podrán gestionar mediante la tecnología NFC Magic Tap que, además, se podrá usar para lanzar el contenido de un teléfono móvil a la pantalla. Además, LG ha añadido novedades especiales, como Always Ready, una función muy similar a Always on Display de teléfonos Android.

Finalmente, LG ha anunciado que añadirá una serie de nuevos servicios a sus televisores para hacerlos más interactivos y personalizados:

Independa: una función para realizar cuidados de una persona mayor de forma remota. Permite, entre otras cosas, videollamar a un cuidador, enviar notificaciones en tiempo real y creación de alertas especiales para que el usuario tenga el máximo nivel de control posible. Independa integrará servicios profesionales como Dentulu, una consulta dental online o Coverdell, un seguro dental.

LG Fitness: la plataforma de salud LG para poder entrenar desde casa. Integrará planes de entrenamiento basados en las recomendaciones de la aplicación del televisor así como la creación de estos mismos entrenamientos con opciones ya prestablecidas.

LIVENow: una aplicación para acceder a eventos online que ofrece experiencias virtuales para compartir eventos con amigos y familiares, como conciertos, eventos deportivos, etcétera.

1M HomeDance: ujna aplicación creada en colaboración con el estudio de coreografía 1MILLION Dance para aprender a bailar con tutoriales, indicaciones y practicar coreografías.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan