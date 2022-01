Samsung presenta sus nuevos televisores Neo QLED 8K y MicroLED para el 2022

El 2022 ya ha comenzado y con él, se empieza a configurar el calendario de lanzamientos tecnológicos de todo el año. En España ya se está viviendo el CES de Las Vegas 2022, que aunque ha sufrido bajas importantes de algunas firmas debido a la variante Ómicron de la COVID-19, sigue estando vigente. Samsung, en el contexto de esta feria, ha presentado todas sus novedades en lo que a televisores se refiere.

Samsung ha desvelado toda su nueva línea de televisores MicroLED y Neo QLED, así como mejoras en sus televisores lifestyle como los The Frame o los The Sero. No obstante, las principales novedades se centran sobre todo en el software, con añadidos incluso polémicos, como el soporte para NFTs en estos televisores.

Todos los nuevos modelos que Samsung ha presentado vienen con importantes mejoras en cuando a software, como el nuevo Gaming Hub que permitirá a los televisores de la compañía jugar vía streaming con plataformas como GeForce Now, Utomik o Stadia.

Televisores MicroLED

Si bien es cierto que Samsung ya ofrecía televisores MicroLED desde hace meses, ahora renueva su catálogo con nuevos tamaños pensados para el gran formatop. A lo largo del CES del 2022, Samsung presentará 3 tamaños nuevos de televisores MicroLED, con 98, 101 y 110 pulgadas. Además, en 2022 se añadirá una versión MicroLED de 89 pulgadas.

Televisor MicroLED. Samsung Omicrono

Estos nuevos televisores soportarán una profundidad de escala de grises de 20 bits, con más de un milón de pasos de niveles de brillo y color en contenido HDR. Soportarán el 100% de la gama de colores DCI y Adobe RGB, y todos los modelos tendrán un ratio cuerpo-pantalla del 99%, haciendo que los marcos del dispositivo sean prácticamente invisibles.

Se añaden mejoras a nivel de software, con soporte Dolby Atmos, función Multi View para ver contenido de 4 señales distintas con soporte para HDMI con resolución 4K y 120 fps. Samsung, además, sigue apostando por su 'Modo Arte', para mostrar obras de arte o fotografías cuando el televisor no se está usando.

Neo QLED 8K

Neo QLED 8K Samsung Omicrono

Samsung también renueva su gama de televisores Neo QLED. Se valen del procesador Neo Quantum, que dispone de una unidad de retroiluminación de dedicada gracias al mapeo de contraste avanzado para aumentar la escala de luminancia de 12 a 14 bits. Así, según Samsung, se consigue un mayor control en la iluminación con un brillo más preciso, gracias al mapeo HDR de 14 bits, pasando de 4.096 pasos en la pasada generación a 16.384 pasos.

Se estrenan funciones de inteligencia artificial para analizar las escenas de la imagen y separar el sujeto de la misma en primer plano para crear mayor profundidad y conseguir una suerte de efecto retrato. Además, la IA de estos televisores también ayudará a producir "formas de luz" adaptables en para reducir el blooming y mejorar el brillo y el contraste. También permitirá cambiar la cantidad de luz y el tono de la imagen dependiendo de la luz ambiental.

Televisores 'lifestyle'

The Frame. Samsung Omicrono

Samsung también tiene novedades para su gama de televisores lifestyle, como son The Frame, The Sero y The Serif. Todos estos modelos conseguirán una pantalla con acabado mate, que además reducirá los reflejos, los haces de luz y las huellas de las pantallas. Esta pantalla, según Samsung, ha recibido verificaciones de los Underwriter Laboratories que certifican que no tendrá problemas con destellos o reflejos indeseados.

Los 3 modelos reciben mejoras por separado. The Frame ahora llega en modelos de 32 a 85 pulgadas, y The Serif actualiza su cuerpo con un nuevo acabado mate, con tamaños de 43 a 65 pulgadas. Finalmente, The Sero recibirá mejoras para Multi View, que ahora soportará el contenido en forma vertical-

Mejoras en software

The Frame. Samsung Omicrono

Es en el software donde Samsung ha puesto empeño. Se estrena un nuevo 'Smart Hub', rediseñando el anterior centro multimedia del sistema operativo de estos televisores, basado en Tizen. Este nuevo 'Smart Hub' se basará en recomendar contenido nuevo y guiar a los usuarios hacia su contenido habitual, con una nueva barra lateral dividida en catgegorías con Media, juegos, etcétera.

'Watch Together', por ejemplo, sirve para realizar videollamadas a través del televisor y poder chatear con otras personas mientras se ve contenido compartido. Algo muy similar a lo que hace Apple con su función 'SharePlay' en iOS y macOS. También se incluye 'Smart Calibration', para ajustar de forma rápida la calidad de imagen que más se ajusta al usuario final.

El último añadido, y quizás el más polémico, es el soporte NFT de estos televisores. Samsung ha anunciado una nueva aplicación para realizar compra venta de NFTs y obras digitales desde el propio televisor. Se podrá acceder desde los televisores MicroLED, Neo QLED y el televisor The Frame.

