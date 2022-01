Probamos Portal, los altavoces inteligentes para hacer videollamadas de WhatsApp desde casa

Portal Go CFQ Omicrono

Durante los últimos años he encadenado pruebas de diferentes altavoces inteligentes de todas las marcas y tipos. Con pantalla, sin ella, de diferentes formas y pensados para diferentes usos. Ahora, he estado el último mes probando los Portal de Meta (antigua Facebook) que han llegado a España y son los altavoces con pantalla que he usado más que nunca gracias a un aliado fundamental: WhatsApp.

Aunque Google y Amazon se han convertido en las referencias de los altavoces inteligentes. Sus modelos con pantalla, Nest Hub y la familia Show, se han enfocado hacia ser el control del hogar y nuestras tareas diarias, mientras que los Portal se orientan más hacia el apartado social.

Durante los últimos 30 días he estado utilizando Portal Go y Portal+ (229 y 369 euros, respectivamente), unos altavoces inteligentes con pantalla que dan verdadero sentido a tener un equipo de este tipo en casa. Logra mezclar el uso de consulta diaria y manejo del hogar con el de poder hacer videollamadas con cualquier persona de forma cómoda.

Misma idea, dos usos

Si hace unos años lo más habitual era llamar al teléfono fijo, Meta quiere con los nuevos Portal renovar esa experiencia de socializar en casa al siglo XXI a través de videollamadas. Aunque Portal Go y Portal+ se presentaron juntos y comparten algunos aspectos, son unos altavoces inteligentes con pantalla orientados a dos usos completamente distintos.

Portal Go está diseñado para llevar a cualquier parte de casa. Cuenta con un sistema de imanes que sirve como base para cargarlo, pero dispone en la parte trasera de un asa para moverlo por todas las habitaciones. La idea es que nos acompañe si estamos en el salón, en la cocina o en el estudio. Tiene total autonomía siempre que tenga batería y WiFi.

Portal+ por su parte tiene un uso más pausado y está pensado para ocupar siempre el mismo hueco en el hogar. Es decir, hay que pensar mejor dónde se quiere colocar para usarlo con mayor recurrencia. Como pasaba con Portal, Portal+ es ideal para colocar en el salón o una mesa amplia de escritorio para hacer desde ahí las videollamadas diarias, bien de trabajo o bien a familia y amigos.

Más allá de la forma de poder moverlo o no, la principal diferencia entre ambos modelos está en el tamaño de pantalla. Mientras que Portal Go cuenta con un panel de 10 pulgadas, Portal+ sube hasta las 14, con lo que se trata de una pantalla de grandes dimensiones que da una sensación de inmersión total.

Ambos modelos cuentan con una cámara con un sistema de reconocimiento del entorno que, gracias a la inteligencia artificial de su sistema Smart Camera reconoce a las personas que están en plano para reencuadrar la escena y seguirte. No hará falta quedarse estático frente al altavoz, sino que éste será capaz de reconocer dónde estás o cuántas personas hay en la conversación para encuadrar en sintonía del mismo modo que ya hacen los últimos iPads de Apple con Encuadre centrado. La gran diferencia entre los Portal está en el campo de visión ya que el Go es ligeramente menor (125º frente a 131º de campo de visión).

No hay que olvidar que los Portal son altavoces inteligentes y como tal suenan, y lo hacen muy bien. Ambos cuentan con un conjunto de dos altavoces de frecuencia completa de 5W y un woofer de 20W, con lo que se pueden llenar la habitación sin problema tanto para escuchar música como para mantener una conversación a varios metros de distancia. Y es que además de los altavoces cuenta con un conjunto de cuatro micrófonos con un sistema de inteligencia artificial que minimiza el ruido de fondo y mejora la voz de quien habla.

Alexa y WhatsApp

Los Portal cuentan con un sistema operativo propio, pero viene con dos aliados principales para darle sentido y que su uso sea realmente cómodo y sencillo: Alexa y WhatsApp.

Por un lado integra al asistente inteligente de Amazon, que permite relacionarnos con el altavoz del mismo modo que lo haríamos con un Echo, es decir, desde preguntar curiosidades a controlar luces o enchufes conectados. Por otro, cuenta con una serie de aplicaciones, orientadas principalmente a las videollamadas, con el claro objetivo de ser un dispositivo social, y aquí es donde llega su mayor virtud para el mercado español: WhatsApp.

Al tratarse de un dispositivo de Meta, podemos sincronizar nuestra agenda de Facebook, Messenger o WhatsApp, de este modo podemos iniciar conversaciones de cualquiera de las tres aplicaciones directamente desde la pantalla del Portal. Sin embargo, por el uso que se hace en España de WhatsApp, es especialmente interesante para realizar videollamadas (o llamadas) a la aplicación a otros teléfonos móviles.

Para hacerlo, lo más conveniente es guardar una serie de contactos favoritos (familiares y amigos a los que más llamemos), de este modo bastará con dos clicks sobre la pantalla para iniciar una conversación. Es tan fácil que mi hijo de tres años ha aprendido a usarlo por sí mismo para llamar.

En WhatsApp además no sólo funciona el reencuadre automático (que es perfecto para las videollamadas con niños en casa), sino que también cuenta con una serie de efectos en realidad aumentada que aportan un plus a la experiencia de la aplicación que, de momento, no se puede tener en ningún teléfono móvil.

Más allá de WhatsApp, entre las aplicaciones que se pueden encontrar están otras de ámbito más profesional como Webex o Zoom, de entretenimiento como Spotify o Netflix, así como hay otra serie de sitios webs a los que podremos acceder directamente al no contar con aplicación. Eso sí, también dispondremos de un navegador para acceder a las webs que queramos.

Privacidad

El punto más espinoso de los nuevos Portal es, como siempre, la privacidad. Al igual que sucede con los altavoces inteligentes de Google o Amazon, al usuario le puede generar rechazo colar en su salón o dormitorio un dispositivo con micrófonos y cámara. Además, aquí, cabe tener en cuenta la reputación de la compañía con los diferentes escándalos de filtraciones de datos que ha tenido en los últimos tiempos. Meta es consciente y asegura que ambos están diseñados para proteger la privacidad.

En ambos modelos se pueden encontrar una serie de características pensadas para dar al usuario mayor privacidad. Para empezar las cámaras disponen de una tapa física que tapa la lente y ésta queda completamente oscuras. Además, en el momento que la lente está tapada, las apps no pueden iniciar la cámara.

Por otro lado, encontramos con un botón que apaga la cámara y los micrófonos. Aunque digamos el comando 'Alexa' o 'Hey Portal el altavoz no se activará. Esto es interesante para 'desconectar' el altavoz por completo o si sólo queremos hacer una llamada, tener la lente tapada pero los micrófonos activados.

Meta explica que el sistema de Smart Camera no utiliza reconocimiento facial para identificar a las personas que están en plano, así como el sistema de seguimiento que detalla quién está en plano se ejecuta de forma local y no se comparte con los servidores globales de Facebook.

Asimismo, Portal incluye un modo hogar para compartir el altavoz con otra persona del hogar sin necesidad de compartir los contactos o aplicaciones. Es realmente fácil poner límites para que así otros miembros con lo que se comparta la casa no puedan, por ejemplo, chatear con los contactos de otra persona.

¿Me lo compro?

Los nuevos Portal Go y Portal+ son uno de los mejores altavoces inteligentes que se pueden comprar. Son para usos muy diferentes y vienen a cubrir necesidades diversas. En mi caso, el que mejor se ha adaptado a mi estilo de vida ha sido el Go que, sin duda, sería el que me compraría.

Es versátil, cómodo de usar y realmente se le saca partido. Durante el mes que lo he estado utilizando le he dado más uso que a otros altavoces de Google o Amazon con pantalla que tengo en casa. La posibilidad de que se pueda usar sin cables durante bastante tiempo (la batería rinde muy bien) es un gran punto a favor, y el poder llamar desde WhatsApp para hablar con tus padres o abuelos es el gran motivo para comprarlos.

Por contra, los Portal cuentan con dos grandes problemas: por un lado el precio. Los 229 euros del Portal Go y los 369 euros del Portal+ los pueden hacer prohibitivos para muchas familias. No sólo entran a competir contra altavoces que se mueven como el Echo Show 10, sino que también lo hacen contra tablets como el realme Pad, el iPad o la Xiaomi Pad, tabletas que pueden llegar a cubrir las necesidades de estos altavoces en la misma horquilla de precios.

Por otro lado, está la imagen de marca. Meter un dispositivo de Meta en casa todavía puede generar rechazo a muchos usuarios que se fían más de Amazon o de Google más que de la antigua Facebook.

