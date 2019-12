Así podrás tener WhatsApp en tu televisión si no te importa tu privacidad: probamos Portal TV

L

as palabras Facebook y privacidad parecen ir unidas, al menos durante los últimos años. No se han parado de conocer escándalos que han salpicado a en temas de privacidad, y la pregunta parece obvia ¿cómo confiar en ellos como para tener un dispositivo en casa? Eso sí, si la privacidad no es una preocupación, podrás tener un herramienta de comunicación muy útil en el salón.

A mediados del pasado mes de octubre Facebook por fin lanzaba sus dispositivos de la familia Portal en España. Una gama de productos conformada por Facebook Portal, altavoz con pantalla, que hasta ahora sólo estaba disponible en EEUU, así como una cámara que se coloca en el televisor: Portal TV.

Pero, ¿merece la pena colocar una cámara de Facebook en nuestro televisor? Pasamos a contaros cómo ha sido la experiencia usando el Portal TV, un dispositivo que permite hacer videollamadas desde el salón, con las ventajas e inconvenientes que que ello supone.

Discreto y fácil de instalar

En lo referente al diseño, Portal TV es bastante diferente a sus hermanos Portal, algo lógico teniendo en cuenta que éste no tiene una pantalla propia, sino que usa directamente la del televisor.

Portal TV

Portal TV es un pequeño dispositivo con unas dimensiones de 3,17 x 19,05 x 5,7 centímetros que se puede colocar tanto encima como debajo del televisor, aunque lo idóneo para que el flujo de la conversación sea lo más natural posible será colocarlo justo encima del panel.

Eso no quita que se pueda colocar al pie del televisor ya que cuenta con una pestaña para acomodarlo de la forma que el usuario prefiera. Eso sí, la experiencia usando el Portal TV bajo la televisión hace que el usuario tenga que desviar la mirada de la pantalla.

Por suerte, su diseño es lo bastante discreto como para pasar desapercibido pese a estar encima del televisor. En su lado izquierdo nos encontramos con la cámara y la tapa para cubrirla si así lo deseamos, mientras que en el lado derecho están los micrófonos y el botón para desactivarlos.

No sólo instalarlo, configurarlo también es muy asequible. Poner en marcha Portal TV es sumamente sencillo. Basta con conectar su HDMI con el televisor y enchufarlo a una toma de corriente. Después solo tendrás que pulsar el mando que incluye el pack, una especie de controlador de televisión en miniatura, muy cómodo por cierto. Tras ello, la interfaz nos guiará para configurar el dispositivo.

Es fácil: tu abuelo podría usarlo

Cuando probé el Facebook Portal con pantalla la interfaz me pareció cómoda e intuitiva, pero, era como si estuviera hecha para otro tipo de dispositivo y al utilizar Portal TV lo terminé de entender. Está concebido por y para el televisor.

La interfaz de Portal TV es la misma que la de los otros dispositivos Portal, sin embargo, al utilizarla con el mando a distancia he notado que es una interfaz 100% creada para su uso en televisores. Los iconos, la manera de desplazarse y multitud de detalles hacen que éste sea el único dispositivo de Facebook en el que tiene sentido esta disposición de las aplicaciones.

La comodidad y simpleza hace que esté enfocado para todos los públicos, incluso para personas que no tienen demasiados conocimientos tecnológicos. Sí, creo que tus abuelos podrían aprender a usarla sin mucho esfuerzo. Eso sí, para poder usar Portal TV tendrás que tener cuenta de Facebook sí o sí, es un requisito indispensable.

Dudas sobre la privacidad

Facebook es consciente de que la principal preocupación del usuario con respecto a su familia de dispositivos Portal es la privacidad. ¿Cómo hacer que el usuario confíe en él? Es una pregunta difícil de responder y de ambigua respuesta, pero lo que es cierto es que Portal TV cuenta con una tapa para cubrir la cámara y un botón para desactivar el micrófono. ¿Realmente se garantiza algo con eso?

Seguramente Facebook, de manera oficial, diría que sí. Y no tendríamos que desconfiar de ello, sin embargo, lo mismo decían desde Amazon y posteriormente nos enteramos de que un altavoz Echo con Alexa podría ser clave para resolver un asesinato, como os explicamos en este artículo. Eso sin mencionar los problemas de Facebook este último año...

Diría que es una decisión que cada uno debería tomar a nivel personal. Si no te importa en absoluto tu privacidad es obvio que te dará igual tenerlo en casa, si le das más importancia quizá no te haga tanta gracia.

A mí, como periodista tecnológico me costaría tener un dispositivo así enchufado constantemente, pero lo mismo me pasa con los altavoces inteligentes, aunque quizás sea un poco paranoico. De todos modos, no todo el mundo tiene esa percepción, es más, me atrevería a decir que la mayoría de usuarios no se preocupa demasiado por eso.

La realidad es que hay gente a la que la privacidad le importa un bledo y solo quiere ver a sus seres queridos, algo que podrán hacer cómodamente y con un mayor nivel de calidad con Portal TV, ya que la experiencia es infinitamente superior a realizar una videollamada con el móvil o con un ordenador. Si eres ese tipo de usuario, desde luego que es un dispositivo que deberías valorar.

Perfecto para videollamadas

Las videollamadas son la gran baza de este dispositivo. De hecho, me atrevería a afirmar que no hay dispositivo mejor en el mercado para hacer videollamadas que el Portal TV.

Hay una diferencia bestial entre hacer una videollamada con la pantalla de un móvil y hacerla con la pantalla de tu televisor. Aunque suene a obviedad, cuanto mayor sea la pantalla, más grande verá la imagen.

Con Portal TV podremos realizar videollamadas de WhatsApp y de Messenger tras haber vinculado nuestras cuentas. Lleva la experiencia de las videollamadas a otro nivel, muestra de ello es que desde entonces hago videollamadas mucho más a menudo, mientras que antes nunca las hacía.

La cámara de Portal TV me ha enamorado y no solo por su calidad, sino por una característica que personalmente me parece alucinante. Éste integra una lente de 12,5 megapíxeles que emplea la Inteligencia Artificial para enfocar a las personas que se encuentren delante incluso si se mueven.

La cámara te persigue

Y, sí, es lo que parece. Si te mueves hacia un lado, la cámara te perseguirá para que te mantengas siempre encuadrado en la videollamada, además de hacerte zoom si es necesario. Es una funcionalidad que enriquece enormemente la experiencia de las videollamadas, puesto que podrás estar haciendo cosas tranquilamente mientras hablas, no tendrás la obligación de quedarte parado frente a la cámara.

Otra peculiaridad es que si en la videollamada la cámara tiene delante a varias personas podremos elegir enfocar a ambas o que solo salga una de ellas. Una vez hayamos seleccionado a dicha persona la cámara la seguirá automáticamente.

En otro orden de cosas, también podremos usar filtros y efectos de realidad aumentada durante las videollamadas, aunque no creo que sea algo realmente útil en el día a día, sino más bien un pasatiempo para hacer la gracia.

Su gran problema: faltan apps

Me reafirmo en que las videollamadas son su punto fuerte, ya que realmente no le veo un uso más allá de eso. Podemos hacer otras cosas con Portal TV, como ver la galería fotográfica de nuestro teléfono móvil en un formato más grande o usar algunas aplicaciones, pero no tienen el valor añadido que sí aportan las videollamadas.

Respecto a las apps, son muy pocas y se nota que todavía no están enfocadas al público español, sino al estadounidense. Nos encontramos con un par de ellas para ver vídeos, otra de Red Bull TV, un "Rincón de cuentos" que puede estar gracioso para niños pequeños y Spotify, pero no le vemos mucho sentido a usar el televisor como reproductor de música.

Es una pena que Facebook no haya hecho algo más por ganarse al público español en lo que a aplicaciones se refiere. Y no solo eso, sino simplemente dotar de más usos al Portal TV al margen de las videollamadas.

Veredicto final

Después de haber leído cómo ha sido mi experiencia con el Portal TV no voy a extenderme demasiado en este punto. Iré al grano asegurando que el dispositivo es una opción excepcional si haces videollamadas a menudo, en caso contrario no creo que compense su compra.

Si te atrae la idea podrás comprar Portal TV por 169 €, una cifra asequible si le das caña a las videollamadas. Desde mi punto de vista es el mejor dispositivo de la familia Portal, al menos de los productos que han llegado a España.