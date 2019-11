Analisis Asus ZenBook Duo: prólogo del futuro

La pasada crisis económica fue también el inicio de una gran crisis creativa en el sector informático. Desde entonces, hemos perdido a muchos fabricantes, y los que quedaron parecían contentos con continuar las cosas como estaban. La era "Post-PC" parecía realidad.

Afortunadamente, ya estamos viendo la luz tras estos años oscuros, con productos más innovadores e ideas más avanzadas. El Asus ZenBook Duo es un buen ejemplo de cómo el ordenador portátil tiene un futuro brillante; aunque por el camino tenga que cambiar y evolucionar.

Hablo, por supuesto, de las dos pantallas. Ya es evidente que ese es el camino que el mercado ha escogido, y no podríamos estar más entusiasmados. Cada compañía tiene su propia visión de lo que debería ser un portátil con dos pantallas, y ahora es Asus la que ha contactado con nosotros para que probemos qué es lo que hace especial su propuesta.

Asus ZenBook Duo, algo más que dos pantallas

El Asus ZenBook Duo se caracteriza por contar con una segunda pantalla, pero eso no significa que haya dicho adiós a un teclado físico tradicional. La apuesta de Asus está en reconocer el potencial de la segunda pantalla, pero también en que la inmensa mayoría de usuarios está acostumbrado a un teclado de verdad.

Este es un problema que hemos visto en otros modelos centrados sólo en ofrecer dos pantallas idénticas, como el Yoga Book C390 de Lenovo; escribir en una pantalla no es una experiencia agradable, especialmente de manera continua. De ahí que Asus haya decidido llegar a un compromiso: la segunda pantalla sólo ocupa la mitad del espacio que podría, dejando el resto a un conjunto de teclado y touchpad.

Es una decisión interesante como mínimo, que en teoría junta lo mejor de un portátil tradicional con las ventajas de una segunda pantalla. Pero ¿es la adecuada?

Un portátil que no parece real

Las primeras impresiones no podrían ser mejores. Estamos ante un portátil que parece uno de esos prototipos que se presentan en ferias de tecnología pero que nunca se hacen realidad; pero he tenido delante el ZenBook Duo, lo he podido usar, y pese a eso, por momentos no he creído que fuese real.

El impacto de ver las dos pantallas es grande y no te llegas a recuperar por mucho que lo uses a diario. Y este impacto se multiplica por dos cuando alguien te ve usándolo. Prepárate para responder a muchas preguntas si usas este portátil en público; es el equivalente a ir con un Lamborghini por tu barrio, es inevitable que la gente te pare con una mezcla de incredulidad y curiosidad.

Y no es sólo por la segunda pantalla. De hecho, este no es el primer portátil con dos pantallas ni mucho menos; pero sí que es el primero que presenta un concepto tan meticulosamente diseñado.

Una segunda pantalla con propósito

La clave está en que la segunda pantalla no se ha añadido como curiosidad, o como una prueba de concepto: se ha añadido para que la uses a diario, como una herramienta más que te ayudará cada vez que uses el portátil.

Si usas una segunda pantalla en tu ordenador, ya sabrás de lo que estoy hablando. Si no, tengo que decirte que una segunda pantalla es de esas cosas que no echas en falta hasta que la usas. El mero hecho de tener más espacio para poner tus ventanas, para hacer dos o más cosas a la vez, supone un aumento en la productividad.

Sólo eso ya sería suficiente, pero la segunda pantalla, que Asus llama ScreenPad Plus, es algo más, gracias a las funciones y al software desarrollado para ella. No hablo de "bloatware" (aunque también encontrarás alguna molestia semejante "gracias" a McAfee); sino a funciones que aprovechan la segunda pantalla.

Aprovechando la segunda pantalla

Por ejemplo, pulsa el marco de cualquier ventana y arrastra, y aparecerán tres botones flotantes. El primero te permite llevar la ventana a la segunda pantalla de manera automática. Este modo es el más convencional, y te permite usar dos apps a pantalla completa al mismo tiempo.

Lo interesante es que no estás limitado a eso. El software de Asus te permite poner tres apps en la pantalla inferior, las tres ocupando el mismo espacio. Si a eso le sumas las dos apps que puedes poner lado a lado en la pantalla principal, puedes tener cinco apps en primer plano al mismo tiempo en este portátil, y usar todas ellas al momento.

El tercer botón en cambio aprovecha la segunda pantalla como una extensión. Eso significa que la app estará a pantalla completa en la primera pantalla, y continuará en la segunda; a efectos prácticos, es como tener una enorme pantalla en nuestro portátil. Este modo hubiera estado mejor si la barra de Windows se hubiera movido automáticamente a la segunda pantalla; tal y como está, verás la barra "partiendo" la app, algo extraño y que hace que este modo no sea tan práctico.

Apps integradas en la segunda pantalla

El segundo botón en cambio envía la app que estás usando al lanzador de apps de la segunda pantalla. En efecto, la ScreenPad tiene su propio lanzador, integrado en un programa que siempre está accesible pulsando un botón.

La primera opción que verás en este programa es el control de brillo. La segunda es el mencionado lanzador de apps, que incluye algunas especiales desarrolladas por Asus, como Handwriting que permite usar la pantalla táctil para, lo has adivinado, escribir a mano. Esta app usa el reconocimiento de escritura a mano de Windows, y automáticamente introducirá lo que escribimos en el recuadro de texto o aplicación que estemos usando.

También llama la atención Quick Keys, unas teclas especiales que nos permiten realizar acciones rápidas como copiar y pegar con sólo pulsarla; lo bueno es que podemos crear nuestras combinaciones personalizadas. Más adelante hablaremos del teclado, pero os adelanto que no tiene teclado numérico; al menos podemos dedicar parte de la segunda pantalla a uno con una app.

Por lo demás, podemos añadir cualquier app a este lanzador, pero lo único que implica eso es que se abrirán automáticamente en la segunda pantalla. Asus también tiene su propia tienda de apps adaptadas a esta segunda pantalla.

El resto de opciones accesibles en este programa son más simples, como la posibilidad de desactivar el teclado si sólo queremos usar la segunda pantalla.

Pantalla más grande = más útil

Este no es el primer portátil de dos pantallas que vemos en Omicrono; ni siquiera es el primero de Asus; pero su primer intento, el ZenBook Pro, no apostó suficiente por este concepto, resultando en una pantalla pequeña que realmente no servía de mucho.

Con el ZenBook Duo, Asus no ha tenido miedo en apostar todas las fichas por este concepto, y se nota. La segunda pantalla es mucho más grande, de 12,6 pulgadas, e incluso tiene la misma cantidad de píxeles en horizontal que la pantalla principal, 1920.

Eso no solo nos ofrece más espacio, y por lo tanto más posibilidades, sino que también es mucho más natural; parece más una extensión de la pantalla principal que un aditivo pensado a posteriori.

El sacrificio es, por supuesto, el teclado. Hay que decir que Asus ha tomado la decisión menos mala, llevando el trackpad a la parte derecha para garantizar que el teclado tiene suficiente espacio para todas las teclas principales; pero aún así, escribir en el ZenBook Duo no es una experiencia agradable. El problema no está tanto en el tamaño de las teclas, como en su posición y especialmente, en su recorrido.

¿Realmente sirve la segunda pantalla?

Es evidente que Asus ha trabajado mucho en hacer de esta segunda pantalla un añadido útil; pero no lo es menos que se trata de un concepto aún en su infancia, con mucho aún por demostrar.

Si realmente quieres aprovechar esta segunda pantalla, tendrás que cambiar la manera en la que usas el portátil; la buena noticia es que esta adaptación no es tan dolorosa como podría haber sido.

Cualquiera que ya use una segunda pantalla en su ordenador se adaptará fácilmente, ya que podrá adaptar muchas de sus costumbres; al fin y al cabo, es lo mismo, sólo que esta segunda pantalla está "debajo" de la principal, en vez de al lado.

Y si nunca has usado un ordenador con dos o más pantallas, puede que el ZenBook Duo suponga una buena excusa para empezar; a poco que te hagas a ello, la productividad aumenta y empiezas a realmente aprovechar las capacidades multitarea de tu equipo.

Por ejemplo, puedes usar la segunda pantalla para mantener un editor de texto en el que escribir mientras revisas información en la pantalla principal, o viceversa. También puedes tener herramientas de fácil acceso en editores de vídeo o de fotografía; como la segunda pantallas táctil, estas acciones son rápidas y sencillas.

...pero podría ser mejor

En cambio, también podemos decir que la segunda pantalla está algo desaprovechada en algunos aspectos. Da la sensación de que Asus no ha pensado aún en todas las posibilidades, y este portátil sufre por ello.

Curiosamente, el mayor inconveniente que tengo no es con la segunda pantalla, sino con la principal, por el hecho de que no sea táctil. Normalmente no soy un gran partidario de los portátiles con pantalla táctil, pero en este caso creo que esta tecnología estaba justificada.

Que una pantalla sea táctil y la otra no da lugar a confusiones; por ejemplo, puedo mover una ventana con el dedo, pero en el mismo momento en el que pasa a la pantalla superior, tengo que retirar la mano y moverla al trackpad o ratón.

Esa no es la única diferencia entre ambas pantallas; la segunda es de peor calidad que la principal, en aspectos como los ángulos de visión, el color o el brillo. Incluso subiendo este último al máximo, es incapaz de alcanzar el nivel de la pantalla principal; esta disonancia no es muy agradable a la vista.

El otro gran problema no es culpa de Asus, sino de Windows 10, que no recuerda qué apps estaban abiertas en la segunda pantalla. Eso significa que si cierras el portátil para llevártelo a otro sitio, cuando lo abras tendrás las apps abiertas, pero minimizadas en la pantalla principal; tendrás que volver a mover todas las apps al sitio en el que estaban manualmente.

También he echado en falta alguna aplicación más preinstalada por defecto, que aproveche la segunda pantalla. Aunque este no es un portátil de juegos (teniendo en cuenta que tiene una GeForce MX 250), hubiera estado bien alguna opción específica.

El Asus ZenBook Duo es el futuro, ahora

Al probar el ZenBook Duo, ne he sentido como si hubiese probado un aperitivo de lo que está por llegar en el sector; y tengo que decir que me ha gustado.

Tal vez lo más importante es que, pese a la evidente complejidad añadida de la segunda pantalla, este portátil se nota como cualquier otro modelo de gama alta. La calidad de fabricación está a la altura, el diseño es muy elegante y el rendimiento es más que aceptable. No puedo decir que mi vida haya cambiado a peor usando este portátil.

Pero sí que puedo decir que ha cambiado a mejor. Mi mente ha buscado nuevas maneras de hacer las cosas, y la mayoría de las veces ha encontrado una solución nueva y mejor. Pocos avances de los últimos años pueden decir lo mismo.

Al mismo tiempo, sigue dando la sensación de que estamos dando los primeros pasos con esta tecnología; y que dentro de una década miraremos atrás y pensaremos ¿realmente usábamos eso? Algunos de los sacrificios, como el teclado, pueden cruzar la raya para muchos usuarios.

En definitiva, el Asus ZenBook Duo es uno de los portátiles más interesantes y punteros que puedes comprar; y eso juega a su favor mayormente, pero también en su contra.

El Asus ZenBook Duo está disponible a partir de 1.499 € en sitios como Amazon.

Características del Asus ZenBook Duo